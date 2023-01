Dreifacherfolg für die SG Penzberg: U13, U15 und U17 qualifizieren sich für Bezirksfinale Hallenfußball Frauen

Penzberg – Alle drei Mannschaften (U13, U15, U17) haben sich für die Bezirkstitelkämpfe qualifiziert. „Ein Novum in der noch jungen Geschichte des Mädchenfußballs in Penzberg“, freute sich Arthur Schenk, der bei der SG federführend tätig ist. Ausgetragen wurden die Vorrundenturniere in der Turnhalle am Wellenbad in Penzberg.

Bei der U15 waren acht Teams, eingeteilt in zwei Gruppen, am Start. Die Penzbergerinnen holten Siege gegen den SV Aubing (1:0) und den FSV Höhenrain (5:0). Zum Abschluss genügte ein Remis gegen den TSV Peiting (0:0), um als Sieger der Gruppe A in die oberbayerische Endrunde einzuziehen. Die Peitingerinnen belegten mit fünf Punkten den zweiten Platz. Die Mädchen des SC Huglfing gewannen in der Gruppe B gegen den Lenggrieser SC (1:0) und den Post SV München (2:0). Im entscheidenden Spiel ums Weiterkommen unterlag das Team allerdings dem FFC Wacker München knapp mit 0:1.