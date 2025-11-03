Dreifacher Steinmetz hält VfB Bottrop an der Spitze

Am Ende steht ein 4:2-Sieg auf der Anzeigetafel in Niederwenigern – ein Ergebnis, das allerdings durchaus auch anders hätte ausfallen können. Mit einem überraschenden 0:1-Rückstand geht der VfB in die Halbzeit. Noch unerwarteter ist anschließend die 2:0-Führung für die Sportfreunde. Dann geht der Kapitän voran und übernimmt Verantwortung: Steinmetz erzielt in der 81. Minute den Anschlusstreffer. Rene Biskup bleibt eiskalt vom Punkt und verwandelt zum 2:2-Ausgleich. Doch für Steinmetz und den VfB ist das nicht genug: Zehn Minuten später hat der Kapitän zwei weitere Male getroffen – und beschert seinen Bottropern den nächsten Sieg, womit er sie zugleich vor der ersten Saisonniederlage bewahrt.

Serie des VfB könnte weiter anhalten

den nächsten Wochen ist es durchaus möglich, dass diese Serie weiter anhält. Mit dem Aufsteiger SC Werden-Heidhausen, dem Mülheimer FC und dem FC Kray warten Gegner auf die Nummer eins der Landesliga 2, die derzeit eher im unteren Tabellendrittel zu finden sind. Für sie wird es definitiv ein hartes Brett zu bohren, wenn sie dem VfB Punkte abnehmen wollen. Ende des Jahres wird es aber für die Bottroper nochmal härter: mit dem SV Scherpenberg und dem DJK Sportfreunde Katernberg warten die aktuellen Platz drei und vier auf das Team von Marco Hoffmann.

Die Schwarz-Weißen können sich aber sicher sein, dass die Konkurrenz nicht schläft: Sowohl Verfolger Nummer eins, ESC Rellinghausen, als auch die Scherpenberger präsentieren sich derzeit in bestechender Form. Das Team rund um Kapitän Steinmetz darf sich – auch gegen vermeintlich schwächere Gegner – keinen Leistungsabfall erlauben, wenn es die Pole-Position und das Ticket in die Oberliga verteidigen will.