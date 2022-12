Allen Grund zum Jubeln: der SuS 09 Dinslaken um Stefan Jagalski. – Foto: Stefan Kratzer

Dreifacher Stefan Jagalski: Dinslaken siegt gegen Möllen Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 6: Der SuS 09 Dinslaken gewinnt mit 4:1 gegen den direkten Konkurrenten SV Glückauf Möllen. Spieler des Tages war dabei Dinslakens Stefan Jagalski.

Vor diesem Verfolgerduell zwischen dem SuS 09 Dinslaken und dem SV Glückauf Möllen richteten sich die Augen vieler interessierter Beobachter auf den Top-Stürmer der Gäste. Der 20-jährige Nigerianer Cristian Isioma Kelubia führte die Torjägerliste der Gruppe 6 der Bezirksliga Niederrhein vor diesem Spieltag an - mit starken 14 Toren aus 15 Spielen. 90 Minuten später war der Name eines anderen Stürmers in aller Munde. Stefan Jagalski traf gleich drei Mal für Dinslaken und sorgte somit für einen deutlichen 4:1-Sieg.

Schneller Doppelpack

Stefan Jagalski brauchte kaum Anlaufzeit in dieser Partie. Der Stürmer des SuS 09 Dinslaken traf schon nach 15 Minuten zum 1:0, keine zehn Minuten später legte er ein zweites Tor nach (23.). Ein Zwei-Tore-Vorsprung nach guten 20 Minuten - bei einem kurzen Blick auf die Tabelle nicht unbedingt der Spielverlauf, der zu erwarten gewesen wäre. Punktgleich waren die beiden Kontrahenten in dieses letzte Spiel vor der Winterpause gegangen, ein Sieg war für Beide also im Kampf um Platz zwei (Tabellenführer SV Biemenhorst hat bereits zehn Punkte Vorsprung) doppelt wichtig. Nach dem frühen Doppelschlag fing sich der Gast aus Möllen allerdings, und kam kurz vor der Pause noch zum wichtigen Anschlusstreffer. Der Dinslakener Verteidiger Jan Bongartz traf unglücklich ins eigene Netz (41.). Jagalski zum Dritten - Bongartz trifft für Beide