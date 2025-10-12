Dreifacher Schumacher beendet D/A-Minikrise

"Endlich mal wieder ein Sieg", freute sich D/A-Trainer Andre Matties. Im ersten Abschnitt wechselten die guten Phasen zunächst immer wieder ab. Ottensen ließ ein oder zwei gute Gelegenheiten liegen und genau in der guten Phase der Gäste gelang Arek Schumacher das 1:0. "Arek nahm einen langen Ball von Florian Marx auf und traf im zweiten Versuch", so Matties. Noch vor der Pause gelang den Gästen durch Tim Happernagl der Ausgleich, als die Kehdinger einen Ball im Spielaufbau verloren und Ottensen stark über außen spielte. "Ansonsten war die Partie bis hierhin sehr zerfahren. Es wurde viel Kick and Rush gespielt", meinte der D/A-Coach, der nach der Pause mit Pepe Jagemann, Marvin Kluth und Thilo Kuhlgatz gleich drei frische Spieler brachte.

Neue Spieler bringen Schwung

Und das sollte sich schnell auszahlen. Jagemann war es, dem per Abstauber die erneute Führung gelang. Ein Diagonalball von Jan Engelbrecht landete nur zwei Minuten später bei Arek Schumacher, der auf 3:1 stellte. "Man hatte dann ein wenig den Eindruck, dass Ottensen konditionell ein wenig nachließ, da hätten wir noch einige Tore mehr erzielen können. Malte Horwege und noch zwei oder dreimal Arek vergaben", sagte Andre Matties. Einmal war es dann aber doch noch der 19-jährige Angreifer aus dem D/A-Bezirksligakader, der zum dritten Mal traf, Pepe Jagemann hatte stark vorgelegt. "Wir hatten heute noch gute Leute auf der Bank, konnten stark nachlegen. Das war unser Vorteil. Aufgrund der zweiten Halbzeit geht unser Sieg auf jeden Fall in Ordnung", so Matties abschließend.

Tore: 1:0 Arek Schumacher (14.), 1:1 Tim Happernagl (37.), 2:1 Pepe Jagemann (52.), 3:1 Arek Schumacher (54.), 4:1 Arek Schumacher (79.)