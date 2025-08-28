Dreifacher Pascal Rode führt Weiße Elf zum ersten Saisonsieg

Nach drei sieglosen Partien konnte sich der VfL Weiße Elf Nordhorn am gestrigen Mittwochabend den lang ersehnten ersten Saisonsieg erkämpfen. Der Weg dahin war abermals sehr schwer, doch am Ende sorgte der Mann des Tages Pascal Rode für großen Jubeln auf heimischer Seite.

Nach 36 umkämpften Minuten brachte Pascal Rode die Hausherren mit seinem ersten Treffer auf die Siegerstraße. Mit der knappen Führung ging es dann in die Kabine, aus der die Gäste frisch herauskamen und nach zwei Minuten auf 1:1 stellen konnten, Nick Schulten traf. Gerade einmal acht Minuten späten klingelte es erneut im Kasten der Weißen Elf, erneut war es Nick Schulten. Salzbergen tat dann alles, um die Führung irgendwie über die Zeit zu retten, doch dagegen hatten die Gastgeber - und speziell Pascal Rode etwas. In der 74. Minute sorgte dieser für den Ausgleich, um dann drei Minuten vor Abpfiff für den laut umjubelten 3:2-Siegtreffer zu sorgen.