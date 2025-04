Dreifacher Nachschlag in der Oberliga Niedersachsen

Am Dienstag und Mittwoch stehen in der Oberliga Niedersachsen drei Nachholspiele auf dem Programm. Während der VfL Oldenburg dringend Punkte im Kampf gegen den Abstieg benötigt, kann Rehden Boden auf die oberen Tabellenplätze gutmachen. Schöningen will im Heimspiel gegen Wilhelmshaven Platz zwei festigen und damit seine Aufstiegschancen wahren.