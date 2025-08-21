Dreifacher Jan-Luca Bruns – SV Langen feiert ersten Saisonsieg

Für den SV Langen verlief der Saisonstart ein wenig unglücklich – die Leistung stimmte, die Ergebnisse nicht. Am gestrigen Mittwochabend sollte sich das ändern. Vor heimischer Kulisse empfing die Mannschaft von Tobias Schulte Olympia Laxten und konnte sich für einen guten Auftritt belohnen. Wir haben nach der Partie mit Teammanager Stefan Kohne gesprochen.

Schon am zweiten Spieltag bei Borussia Neuenhaus war es nicht das Gesamtauftreten der Mannschaft, sondern die Effektivität, welche dem SV Langen zum Verhängnis wurde – „Wir haben bereits in Neuenhaus ein sehr gutes Spiel abgeliefert, waren spielbestimmend und hatten einige gute Chancen. Leider ist uns kein Tor gelungen.", resümiert Stefan Kohne. Das Bewusstsein der eigenen Qualität sollte unbedingt auch mit in das Spiel gegen Laxten genommen werden – Unruhe sollte nicht aufkommen.

Dieser Ansatz sollte sich positiv im Spielgeschehen widerspiegeln, wenn doch das ungern gesehene Gespenst der mangelnden Chancenverwertung sich auch in diesem Spiel zu Beginn kurz zeigte – bezeichnend also, dass ausgerechnet ein individueller Fehler der Laxtener die Hausherren erlöste – „Wir sind ruhig geblieben und waren sicher, dass Tore fallen wenn wir so weiter spielen. Dementsprechend sind wir motiviert aus einer sicheren Defensive angelaufen und haben versucht Druck auf die gegnerische Abwehrreihe auszuüben. Wir haben uns auch einige guten Chancen sowie viele Eckbälle in der Anfangsphase erspielt, jedoch wieder Pech oder Unvermögen im Abschluss gezeigt. Der Dosenöffner ist ein Abstimmungsfehler in der Abwehr der Laxtener gewesen. Hendrik Schipmann hat Druck ausgeübt und konnte einen Fehlpass des Innenverteidigers an den Keeper vorbei ins Tor schieben.", so Kohne.

Doppelpack von Jan-Luca Bruns kurz vor und nach dem Seitenwechsel

Die Führung beflügelte das Spiel der Hausherren sichtlich, vor allem einer wollte seinen Teil unbedingt zum ersten Dreier der Saison beitragen. Ähnlich wie beim ersten Treffer wurde fünf Minuten später zunächst Druck auf den ballführenden Laxtener Sechser ausgeübt. Leon Deters schnappte sich den Ball am gegnerischen Strafraum, legte gekonnt per Hacke auf Jan-Luca Bruns, welcher aus siebzehn Metern trocken vollendete. Mit der 2:0- Führung ging es in die Kabine, woraufhin es für einen Moment nach dem alten Muster aussah. Laxten klärte auf der Linie einen Ball von Michael Cordes, die darauf folgende Ecke, geschlagen von Stefan Rother, konnte dann in der 47. Minute aber doch im Tor untergebracht werden – erneut war es Jan-Luca Bruns, der dieses Mal per Kopf traf.

Laxtens Anschlusstreffer bleibt ohne Folgen

In der 59. Minute kamen die Gäste dann über einen gut ausgespielten Kontor zum zwischenzeitlichen Anschlusstreffer, von dem sich Langen aber nicht großartig beirren ließ. Der Mann des Tages hatte zeitnahe nämlich schon die passende Antwort parat. Jan-Luca Bruns nahm einen langen Ball mit der Brust runter und traf daraufhin per Volley. Auch Stefan Rother krönte seine gute Leistung mit seinem zweiten Assists. Wieder war es ein von ihm geschlagener Eckball, der den richtigen Kopf fand – dieses Mal war es Tim Robbers, der den Ball in den Laxtener Kasten beförderte.

Im Großen und Ganzen zeigt sich Stefan Kohne nach der Partie entsprechend zufrieden und schaut positiv gestimmt in die Zukunft: „In Summe war es ein überlegen geführtes Spiel, welches auch in der Höhe zurecht gewonnen wurde. Das war es eine tolle Teamleistung mit der richtigen Einstellung und unbedingter Wille zum Sieg. Auch kurzfristige Ausfälle von Leistungsträgern konnten wir heute ohne Leistungsabfall kompensieren. Alles in allem war es ein sehr gelungener Auftritt auf dem wir weiter aufbauen wollen."