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Ligabericht
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Dreifacher Huhn sorgt für Marburger Coup in Zeilsheim
Teaser VL MITTE: +++ Im Stile einer Spitzenelf treten die Sportfreunde Blau-Gelb Marburg in der Fußball-Verbandsliga beim SV Zeilsheim auf. Und dass, obwohl den Coach vor Anpfiff große Sorgen plagten +++
Frankfurt-Zeilsheim. Die Sportfreunde Blau-Gelb Marburg haben in der Fußball-Verbandsliga Mitte ein Ausrufezeichen gesetzt und beim SV Zeilsheim mit 3:0 (0:0) gewonnen. Für Trainer Vladimir Kovacevic war es der beste Auswärtsauftritt seiner Mannschaft in dieser Saison.