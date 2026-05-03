 2026-04-29T13:32:52.058Z

Ligabericht

Dreifacher Huhn sorgt für Marburger Coup in Zeilsheim

Teaser VL MITTE: +++ Im Stile einer Spitzenelf treten die Sportfreunde Blau-Gelb Marburg in der Fußball-Verbandsliga beim SV Zeilsheim auf. Und dass, obwohl den Coach vor Anpfiff große Sorgen plagten +++

von Redaktion · Heute, 21:10 Uhr · 0 Leser
Auf Sascha Huhns Tore war auch in Zeilsheim Verlass, wobei die gesamte Marburger Elf wie ein Spitzenteam auftrat. (Archivfoto) © Jens Schmidt
Auf Sascha Huhns Tore war auch in Zeilsheim Verlass, wobei die gesamte Marburger Elf wie ein Spitzenteam auftrat. (Archivfoto) © Jens Schmidt

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VL Hessen Mitte
SF/BG Marburg
SV Zeilsheim

Frankfurt-Zeilsheim. Die Sportfreunde Blau-Gelb Marburg haben in der Fußball-Verbandsliga Mitte ein Ausrufezeichen gesetzt und beim SV Zeilsheim mit 3:0 (0:0) gewonnen. Für Trainer Vladimir Kovacevic war es der beste Auswärtsauftritt seiner Mannschaft in dieser Saison.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.