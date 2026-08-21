Dreifacher Heimspieltag am Rande des Jahrmarkts

Eine englische Woche mit gleich drei Auswärtssiegen liegt hinter der SG, zweimal gab es dabei jeweils nach 1:0-Rückständen noch 4:1-Erfolge bei Jahn Zeiskam und beim SV Büchelberg, dazwischen lag das 7:1 im Pokal bei Bezirksligist SV Buhlenberg. „Wir haben gezeigt, dass wir auf einem guten Fitnesslevel sind.“ Lüllig lobt die Arbeit, die Richard Voigtländer und David Heser in diesem Bereich mit der Mannschaft leisten. Zweiter Aspekt sei die Kaderbreite, verbunden mit der sich ergebenden Variabilität. „Die bedeutet den absoluten Mehrwert.“ Als Beispiel führt der 47-Jährige Mostafa El-Haiwan an, der in Büchelberg nach einer Stunde beim Stand von 1:1 für Tim Reidenbach eingewechselt und dann mit einem Tor und einer Vorlage zum Matchwinner wurde. Gegen Basara ist der Kader mit Ausnahme von Tim Krafft (Kreuzbandriss) und Jan-Niklas König (Urlaub) komplett. Hinter dem Einsatz von Nico Najda (muskuläre Probleme) stand am Donnerstag noch ein Fragezeichen.

Alemannia: Noch ohne Dreier Morgen, 14:30 Uhr SV Alemannia Waldalgesheim SV Alemannia Waldalgesheim VfR Baumholder VfR Baumholder 14:30 PUSH „Baumholder ist ein Aufsteiger, der zwar zweimal verloren hat, der aber gegen Idar gezeigt hat, was er kann. Mit dem 2:1 am ersten Spieltag haben sie ein Ausrufezeichen gesetzt.“ Außerdem erinnert Alemannia-Coach Elvir Melunovic an die jüngsten Partien gegen die Elf vom Westrich, die immer spannend verliefen. Vom aktuellen Torverhältnisse der Gäste und deren zehn Gegentreffer dürfe man sich nicht leiten lassen. Vor allem nicht mit Blick auf die eigene Abschlussschwäche. Aber auch wenn die Alemannia nach drei Begegnungen noch ohne dreifachen Punktgewinn dasteht, ist Melunovic sicher, dass die positiven Ergebnisse kommen werden. „Die Art und Weise stimmt, die Einstellung stimmt, der Aufwand ist groß. Jetzt müssen sich die Jungs belohnen“, so der 54-Jährige, der Geduld fordert. Die zwei Treffer in der Schlussphase beim 2:2 in Hohenecken machen Mut. Sein letztes Heimspiel im Jahr 2026 macht Philipp Gänz, der vor einem Auslandssemester steht. Positiv, dass David Shamshon wieder dabei ist und Mahdi Mehnatgir nach seinem Kieferbruch mit dem Lauftraining begonnen hat. Ein Einsatz kommt aber zu früh.