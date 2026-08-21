Dreifacher Heimspieltag am Rande des Jahrmarkts

Region. In der Verbandsliga stehen alle drei Mannschaften der Region vor Heimspielen. Schon am Freitagabend (jeweils 19.30 Uhr) trifft dabei die SG Hüffelsheim auf den FC Basara Mainz. Zur gleichen Zeit findet im Kreuznacher Nahe-Stadion das Jahrmarktsspiel statt. Die Eintracht erwartet dabei den bisher noch tor- und sieglosen Aufsteiger VfR Grünstadt. Am Samstag (Anpfiff 14.30 Uhr) begrüßt der SV Alemannia Waldalgesheim mit dem VfR Baumholder zwar ebenfalls einen Aufsteiger, aber keinesfalls einen Unbekannten.
Eintracht: Keine Motivation nötig
Jahrmarkt. Flutlicht. Riesenrad und Musik im Hintergrund. Eintracht-Trainer Amin Ouachchen sieht der Partie gegen Grünstadt voller Vorfreude entgegen. Keine Frage, dass der zweite Saisondreier nach dem spektakulären 4:3 gegen Baumholder vor zwei Wochen an gleicher Stelle das Ziel ist. „Ich war noch nie auf dem Jahrmarkt und will die Atmosphäre aufsaugen“, sagt der 39-Jährige und weiß, „dass ich in der Vorbereitung keine großen Reden schwingen und niemanden extra motivieren muss. Passend zum Ereignis: Der Kader ist vollzählig. „Wer startet, weiß ich noch nicht“, gibt er am Donnerstagmittag zu. Das müsse das Abschlusstraining zeigen, richte sich auch ein Stückweit nach dem Gegner.
Der VfR Grünstadt kommt mit einem guten Bekannten an die Nahe. Lukas Manneck absolvierte von 2021 bis 23 insgesamt 64 Partien in der Oberliga für Waldalgesheim, war danach bei der SpVgg. Ingelheim aktiv. Auch wegen ihm ist Ouachchen sicher, dass die Gäste sich als kompakte Mannschaft mit viel Qualität im Zentrum vorstellen werden. Ein Selbstläufer wird die Begegnung in keinem Fall. Gegen die TuS Marienborn unterlag der VfR wegen eines sehr späten Tores 0:1, und bei Oberliga-Absteiger Arminia Ludwigshafen erreichte die Truppe ein beachtliches 0:0. Auch das 0:3 gegen den SC Idar-Oberstein liest sich klarer, als es der Spielverlauf war. Die Eintracht ist gewarnt, nicht nur wegen der eigenen 0:4-Klatsche beim FV Dudenhofen vor Wochenfrist.
SG-Trainer Christian Lüllig spricht mit Hochachtung von den spielstarken Japanern aus Mainz. Diesmal seien im Vergleich zu den Begegnungen des Vorjahres die Karten völlig neu gemischt. 0:4 lautete das Ergebnis damals auf Palmenstein, gar 2:7 in Mainz. „Bei beiden hat sich personell einiges verändert“, deutet Lüllig die Situation nur an. Im Gegensatz zu Basara ist die SG perfekt aus den Startblöcken gekommen, will mit dem zweiten Heimsieg schaffen und den Traumstart komplettieren.
„Baumholder ist ein Aufsteiger, der zwar zweimal verloren hat, der aber gegen Idar gezeigt hat, was er kann. Mit dem 2:1 am ersten Spieltag haben sie ein Ausrufezeichen gesetzt.“ Außerdem erinnert Alemannia-Coach Elvir Melunovic an die jüngsten Partien gegen die Elf vom Westrich, die immer spannend verliefen. Vom aktuellen Torverhältnisse der Gäste und deren zehn Gegentreffer dürfe man sich nicht leiten lassen. Vor allem nicht mit Blick auf die eigene Abschlussschwäche.
Aber auch wenn die Alemannia nach drei Begegnungen noch ohne dreifachen Punktgewinn dasteht, ist Melunovic sicher, dass die positiven Ergebnisse kommen werden. „Die Art und Weise stimmt, die Einstellung stimmt, der Aufwand ist groß. Jetzt müssen sich die Jungs belohnen“, so der 54-Jährige, der Geduld fordert. Die zwei Treffer in der Schlussphase beim 2:2 in Hohenecken machen Mut. Sein letztes Heimspiel im Jahr 2026 macht Philipp Gänz, der vor einem Auslandssemester steht. Positiv, dass David Shamshon wieder dabei ist und Mahdi Mehnatgir nach seinem Kieferbruch mit dem Lauftraining begonnen hat. Ein Einsatz kommt aber zu früh.