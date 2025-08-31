Dreifacher «Freddy» rettet Dietikon - YF wahrt weisse Weste

Am vierten Spieltag der Erstliga-Gruppe 3 sorgte Dietikon dank Stürmer Freddy M'Biye für eine spektakuläre Aufholjagd. An der Tabellenspitze haben die beiden besten Mannschaften, Freienbach und YF Juventus, erneut gewonnen, während Höngg zu Hause Wettswil-Bonstetten ein Bein stellte.

Für die Zuschauer auf der Dornau begann die Partie denkbar schlecht: Bereits nach wenigen Sekunden gingen die Gäste aus dem Tessin mit 1:0 in Führung. Statt als Weckruf zu wirken, schien das frühe Gegentor Dietikon aus dem Konzept zu bringen. Zur Pause lag der FCD bereits mit 0:3 zurück – eine ernüchternde erste Halbzeit.

Aufgeholt: Dietikon vom 0:3 zum 3:3 Der FC Dietikon hat sich auf dramatische Weise einen Punkt gesichert. Dank eines lupenreinen Hattricks von Freddy M’Biye in der zweiten Halbzeit drehte die Tarone-Elf ein verloren geglaubtes Spiel gegen Collina d’Oro noch zu einem 3:3-Unentschieden.

Doch nach dem Seitenwechsel präsentierte sich ein ganz anderes Bild. Ein Vierfach-Wechsel brachte frischen Wind, und Dietikon übernahm nun auf dem tiefen Terrain klar das Kommando. Im Mittelpunkt stand fortan Freddy M’Biye, der sich zum Matchwinner aufschwang.

In der 61. Minute verwandelte er einen Foulelfmeter souverän, zwölf Minuten später verwertete er eine Vorlage von Beuggert zum 2:3. Den Schlusspunkt setzte er mit dem 3:3-Ausgleich, als er einen Steilpass eiskalt im Netz versenkte.

Trotz seiner starken Leistung zeigte sich M’Biye nach Abpfiff bescheiden: «Ich habe gute Pässe erhalten und musste ja nur noch den Fuss hinhalten», sagte er schmunzelnd gegenüber der «Limmattaler Zeitung».

Gefeiert: Freienbach mit drittem Sieg in Folge

Der FC Freienbach setzt seine Erfolgsserie fort und gewinnt auswärts beim Aufsteiger FC Widnau mit einem überzeugenden 3:0 – der dritte Sieg in Folge. Grundlage des Erfolgs war eine starke zweite Halbzeit.

Bei strahlendem Sonnenschein im St. Galler Rheintal entwickelte sich in den ersten 45 Minuten eine ausgeglichene Partie mit wenigen Höhepunkten. Zwar präsentierte sich Freienbach spielerisch überlegen, doch Widnau blieb mit schnellen Kontern stets gefährlich. Klare Torchancen blieben allerdings Mangelware – besonders, weil sich die Höfner gegen die physisch robusten Gastgeber schwer taten und im letzten Drittel kaum durchkamen.

Etwas Gefahr ging einzig von den zahlreichen Standardsituationen aus. Cristiano Teixeira verpasste das mögliche 1:0 nach einer einstudierten Freistossvariante nur knapp. Auch die Kopfballversuche von Marcon und Kllokoqi kurz vor der Pause sorgten für ein wenig Unruhe im Widnauer Strafraum. Alles in allem war das torlose Remis zur Halbzeit aber keine Überraschung.

Nach dem Seitenwechsel trat Freienbach entschlossener auf und belohnte sich früh mit dem Führungstreffer. Nach einem Eckball konnte Widnau den Ball nicht klären, woraufhin Alessandro Sabino aus der zweiten Reihe Mass nahm und präzise zum 1:0 traf.

In der Folge versuchte Widnau zu reagieren, doch Freienbach liess kaum etwas zu und alle Angriffsversuche der Hausherren verpufften. In den Schlussminuten nutzten die Gäste den sich bietenden Raum konsequent aus. Allen voran die eingewechselten Akteure zeigten einmal mehr ihr Können auf, angeführt von Silas Morf. Ebendieser Morf erhöhte in der 73. Minute auf 2:0, ehe Cristiano Teixeira nach einem weiteren gut ausgespielten Konter den 3:0-Endstand markierte.

Getroffen: YF wahrt weisse Weste gegen «Spielvi»

Gegen YF Juventus ist nach wie vor kein Gras gewachsen. Die Stadtzürcher siegten zum vierten Mal im vierten Auftritt und bezwangen die SV Schaffhausen gleich mit 5:1. Den Grundstein legte die Mannschaft von Piero Bauert im ersten Umgang, als es bereits 3:0 stand.

Überrascht: Höngg bezwingt favorisiertes Wettswil

Nach einem durchzogenen Saisonstart hat der SV Höngg zum zweiten Mal in Folge gewonnen. Auf dem heimischen Hönggerberg setzten sich die Zürcher mit 2:1 gegen Wettswil-Bonstetten durch.

Die Gastgeber erwischten einen Traumstart: Bereits in der 4. Minute brachte Jan Stocker Höngg mit 1:0 in Führung. Nur wenige Minuten später legte Affolter nach und stellte auf 2:0.

Diesen frühen Rückstand konnte Wettswil-Bonstetten im weiteren Spielverlauf nicht mehr wettmachen. Zwar gelang der Mannschaft von Trainer Lichtsteiner in der Nachspielzeit noch der Anschlusstreffer zum 1:2, doch für eine späte Wende reichte die Zeit nicht mehr.

Verloren I: Tuggen patzt erneut zu Hause

Der FC Tuggen tritt weiter auf der Stelle. Im dritten Heimspiel der laufenden Saison musste die Mannschaft von Trainer Ivan Previtali bereits die zweite Niederlage hinnehmen – diesmal mit 0:1 gegen die U21 des FC Winterthur.

Schon früh in der Partie drückten die Gäste dem Spiel ihren Stempel auf. Winterthurs Gaetano traf in der 7. Minute zunächst nur den Pfosten, doch nur drei Minuten später war er erfolgreicher und brachte sein Team mit einem präzisen Abschluss in Führung. Tuggen fand darauf keine klare Antwort und tat sich bis zur Pause schwer, gefährliche Aktionen zu kreieren.

Nach dem Seitenwechsel hatte Tuggen erneut Glück, als Winterthur zum zweiten Mal nur Aluminium traf. Dieser Warnschuss wirkte wie ein Wachrüttler: Der FCT kam besser ins Spiel, zeigte sich engagierter und erarbeitete sich mehrere gute Möglichkeiten. Doch der Ball wollte den Weg ins Tor einfach nicht finden.

Trotz einer deutlichen Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte blieb es letztlich beim knappen 0:1 – ein bitteres Ergebnis für die Tuggner, die weiterhin auf den ersten Heimsieg der Saison warten.

Verloren II: Kosova reiste mit leeren Händen aus dem Fürstentum ab

Der Ausflug zum USV Eschen/Mauren ins Fürstentum Liechtenstein lohnte sich für den FC Kosova nicht. Die Stadtzürcher unterlagen mit 0:2.

