Dreifacher Daniel Hoppen dreht die Partie und tut Wiesmoor weh

Die Partie begann aus Sicht der Gastgeber nahezu perfekt. Gerade einmal drei Minute dauerte es, bis Leon Zimmermann das erste mal traf. In der 39. Minute wurde es für die Germania dann noch angenehmer, als der 23-Jährige Zimmermann seinen Doppelpack schnürte und auf 2:0 stellte. Zu dem Zeitpunkt sah es nach einer souveränen Halbzeitführung aus, doch dazu sollte es nicht kommen, denn Daniel Hoppen hatte etwas dagegen. In der 43. Spielminute traf er zunächst zum 2:1, um dann in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit tatsächlich noch das 2:2 zu erzielen. Die Führung der Hausherren war also dahin und das Spiel begann wieder von vorne. Dreizehn Minuten nach Wiederanpfiff sollte es dann allerdings noch schlimmer für Wiesmoor werden, denn die Daniel Hoppen-Show war noch nicht vorbei. In der der 58. Spielminute traf der 30-Jährige wirklich zum dritten mal und machte damit seine Gala-Vorstellung perfekt. Zu erwähnen ist dabei, dass der Mittelfeldakteur in der laufenden Spielzeit gar nicht so für seine Knipser-Qualitäten bekannt ist. Vor der Partie stand er bei überschaubaren fünf Saisontreffern, zeigte also bereits, dass er zwar Tore schießen kann, doch das geling ihm vor allem in der letzten Saison deutlich besser. Dort stand Hoppen am Ende bei starken 17 Treffern in 22 Einsätzen. Nun kamen an dieser Nachmittag bereist drei weitere zu den vorherigen fünf dazu, nun bleibt abzuwarten, wie viele am Ende dieser Saison auf dem Konto stehen. Jedenfalls tat er Wiesmoor mit seinem dritten Tor des Tages auffällig weh und zog ihnen so den Stecker. In der 82. Minute packte Markus Winkler mit seinem Treffer zum 4:2 noch endgültig den Deckel auf die Partie, denn bei dem Spielstand sollte es auch bleiben.