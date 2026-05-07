Dreifacher Bara sichert Hartenholm den Klassenerhalt

Der TuS Hartenholm hat im Nachholspiel des 17. Spieltags der Landesliga Holstein ein klares Zeichen gesetzt und den Ratzeburger SV mit 3:0 besiegt. Vor 50 Zuschauern brachte Blerim Bara die Gastgeber bereits in der fünften Minute per Foulelfmeter in Führung und stellte früh die Weichen auf Sieg. Hartenholm blieb auch danach die bestimmende Mannschaft. In der 36. Minute erhöhte erneut Bara auf 2:0, ehe er in der 73. Minute seinen Dreierpack perfekt machte. Die Defensive um Samuel Aphrem, Robert Hendrik Wasner und Jan-André Sievers ließ kaum etwas zu und sicherte den ungefährdeten Erfolg ab.

Zenker kontert Kritik deutlich Trainer Jörg Zenker zeigte sich nach Abpfiff entsprechend zufrieden – und nutzte die Gelegenheit für eine klare Einordnung: „Wir haben gegen Ratzeburg unsere Qualitäten auf den Platz bringen können und das Spiel verdient gewonnen. Nicht ohne Stolz sind wir damit auch die erfolgreichste Mannschaft in diesem Kalenderjahr, obwohl es Trainerkollegen gibt, die uns begrenzte fußballerische Möglichkeiten und Qualitäten attestiert haben“, sagte Zenker und legte nach: „Es bleibt festzuhalten, dass diese Mannschaften, mit den dann doch überragenden fußballerischen Möglichkeiten und Qualitäten, deutlich schlechter performt haben als wir.“ Der Erfolg ist für den Coach kein Zufall, sondern Ergebnis kontinuierlicher Arbeit: „Dass wir jetzt Planungssicherheit haben, war kein Geschenk, sondern das Ergebnis harter Arbeit von allen in der Mannschaft, im Staff und denjenigen, die uns auf unserem Weg zum Klassenerhalt unterstützt haben.“