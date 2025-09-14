Kapitän Altuntas war für drei Tore hauptverantwortlich. – Foto: Markus Becker

Dreifacher Altuntas entscheidet Solinger Derby zugunsten von DV Landesliga, Gruppe 1: Tuncay Altuntas übernahm für den DV Solingen die Kapitänsbinde für den verletzten Tarkan Türkmen und übernahm mit einem Dreierpack gegen Lokalrivalen 1. Spvg Solingen-Wald 03 direkt Verantwortung. Verlinkte Inhalte Landesliga 1 DV Solingen Solingen 03

In der Höhe wurde es final dann doch deutlich. Dank drei Treffern von Tuncay Altuntas bezwang DV Solingen Aufsteiger 1. Spvg Solingen-Wald 03 mit 4:0 (2:0) vor über 800 interessierten Zuschauern.

Mit sommerlichen Temperaturen, einem gut gelaunten Publikum und zwei brennend motivierten Klubs war alles angerichtet für ein hochklassiges Landesligaspiel. Den Auftakt setzte 03 aber schon nach wenigen Sekunden verloren die Hausherren den Ball im Aufbauspiel, Sercan Er zögerte nicht lange und zwang Keeper Rostyslav Degytar schon früh zu einer sehenswerten Parade (1.). Davon ab waren die Gastgeber eigentlich gut in der Partie drin, meldeten sich mit einem Flachschuss von Edin Sehic auch schon erstmals gefährlich im gegnerischen Strafraum (6.). Der darauffolgende Eckball sollte jedoch nach hinten losgehen. Zunächst schien 03 eine Kontergelegenheit der Gäste bereinigt zu haben, Vedran Beric wollte mit einem Rückpass zum Schlussmann den Spielaufbau neu aufziehen, doch dieser geriet derart kurz, dass DV-Kapitän Tuncay Altuntas dazwischenspritzte, Degytar umkurvte und schließlich zur Führung einschob (7.). Auf dem engen Kunstrasen belagerten sich beiden Seiten in der Folge immer wieder. 03 hatte sicherlich leichte Feldvorteile, doch in erster Linie sprangen dabei nur Halbchancen für die Elf von Daniele Varveri heraus. Niklas Albrecht verzog einen Dropkick nach ruhendem Ball (23.), Gianluca Cirillo zielte zum Abschluss einer Kontersituation knapp neben den linken Pfosten (37.).

Fujita als doppelter Vorlagengeber für den überragenden Altuntas DV machte bis dahin die Räume geschickt zu und nutzte seine eigenen Chancen eiskalt. Nach herausragender Vorarbeit von Kosei Fujita hatte plötzlich Altuntas viel Wiese vor sich. Der Torschütze zum 1:0 zog in den Strafraum, behielt die Ruhe und vollendete schließlich ins lange Eck zum zweiten Treffer (40.). Kurz darauf hätte Salim El Fahmi alleine vor Degytar das dritte Tor nachlegen können, doch Schlussmann machte sich breit und verhinderte den vorzeitigen Knockout. Die eiskalte Konsequenz von DV machte im zweiten Durchgang dann auch vorzeitig den Deckel drauf. Zunächst begann 03 wie zuvor beherzt und auf Augenhöhe mit den Gästen. Nach einem Ballgewinn hatte aber erneut Fujita einen Geistesblitz, überwand die gegnerische Defensive mit einem punktgenauen Seitenwechsel auf Altuntas, der ein Solo in die gegnerische Gefahrenzone wagte und schließlich umzingelt von Gegenspielern die Kugel ins Tor spitzelte (58.).

Altuntas war der überragende Mann für DV. – Foto: Markus Becker

In der Folge gingen die Köpfe der Gastgeber sichtlich nach unten, der Gegner hatte aber noch nicht genug. Nach feinem Kombinationsspiel drückte El Fahmi die Kugel über die Linie – es wurde deutlich für den Aufsteiger (65.), der sich in dieser Phase gewissermaßen seinem Schicksal ergab. In den Folgeminuten ließen beide Seiten die Partie austrudeln, es passierte nicht mehr allzu viel in den Strafräumen. Für Kizilarlsan hat Altuntas das "Spiel seines Lebens" gemacht Mit dem letztlich deutlichen Derbysieg herrschte nach Spielpfiff verständlicherweise Ekstase auf Seiten der Gäste: "Es fühlt sich überragend an, Derbysiege sind immer etwas Besonderes. Aber ich habe es auch zuvor gesagt, dass es nur drei Punkte sind. Aber nichtsdestotrotz haben sich die Jungs das verdient – auch in der Höhe", schwärmte DV-Cheftrainer Engin Kizilarslan.

Kizilarlsan springt mit dem DV auf Platz zwei. – Foto: Markus Becker