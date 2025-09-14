Dreifacher Altuntas entscheidet Solinger Derby zugunsten von DV

In der Höhe wurde es final dann doch deutlich. Dank drei Treffern von Tuncay Altuntas bezwang DV Solingen Aufsteiger 1. Spvg Solingen-Wald 03 mit 4:0 (2:0) vor über 800 interessierten Zuschauern.
Mit sommerlichen Temperaturen, einem gut gelaunten Publikum und zwei brennend motivierten Klubs war alles angerichtet für ein hochklassiges Landesligaspiel. Den Auftakt setzte 03 aber schon nach wenigen Sekunden verloren die Hausherren den Ball im Aufbauspiel, Sercan Er zögerte nicht lange und zwang Keeper Rostyslav Degytar schon früh zu einer sehenswerten Parade (1.).
Davon ab waren die Gastgeber eigentlich gut in der Partie drin, meldeten sich mit einem Flachschuss von Edin Sehic auch schon erstmals gefährlich im gegnerischen Strafraum (6.). Der darauffolgende Eckball sollte jedoch nach hinten losgehen. Zunächst schien 03 eine Kontergelegenheit der Gäste bereinigt zu haben, Vedran Beric wollte mit einem Rückpass zum Schlussmann den Spielaufbau neu aufziehen, doch dieser geriet derart kurz, dass DV-Kapitän Tuncay Altuntas dazwischenspritzte, Degytar umkurvte und schließlich zur Führung einschob (7.). Auf dem engen Kunstrasen belagerten sich beiden Seiten in der Folge immer wieder. 03 hatte sicherlich leichte Feldvorteile, doch in erster Linie sprangen dabei nur Halbchancen für die Elf von Daniele Varveri heraus. Niklas Albrecht verzog einen Dropkick nach ruhendem Ball (23.), Gianluca Cirillo zielte zum Abschluss einer Kontersituation knapp neben den linken Pfosten (37.).
DV machte bis dahin die Räume geschickt zu und nutzte seine eigenen Chancen eiskalt. Nach herausragender Vorarbeit von Kosei Fujita hatte plötzlich Altuntas viel Wiese vor sich. Der Torschütze zum 1:0 zog in den Strafraum, behielt die Ruhe und vollendete schließlich ins lange Eck zum zweiten Treffer (40.). Kurz darauf hätte Salim El Fahmi alleine vor Degytar das dritte Tor nachlegen können, doch Schlussmann machte sich breit und verhinderte den vorzeitigen Knockout.
Die eiskalte Konsequenz von DV machte im zweiten Durchgang dann auch vorzeitig den Deckel drauf. Zunächst begann 03 wie zuvor beherzt und auf Augenhöhe mit den Gästen. Nach einem Ballgewinn hatte aber erneut Fujita einen Geistesblitz, überwand die gegnerische Defensive mit einem punktgenauen Seitenwechsel auf Altuntas, der ein Solo in die gegnerische Gefahrenzone wagte und schließlich umzingelt von Gegenspielern die Kugel ins Tor spitzelte (58.).
In der Folge gingen die Köpfe der Gastgeber sichtlich nach unten, der Gegner hatte aber noch nicht genug. Nach feinem Kombinationsspiel drückte El Fahmi die Kugel über die Linie – es wurde deutlich für den Aufsteiger (65.), der sich in dieser Phase gewissermaßen seinem Schicksal ergab. In den Folgeminuten ließen beide Seiten die Partie austrudeln, es passierte nicht mehr allzu viel in den Strafräumen.
Mit dem letztlich deutlichen Derbysieg herrschte nach Spielpfiff verständlicherweise Ekstase auf Seiten der Gäste: "Es fühlt sich überragend an, Derbysiege sind immer etwas Besonderes. Aber ich habe es auch zuvor gesagt, dass es nur drei Punkte sind. Aber nichtsdestotrotz haben sich die Jungs das verdient – auch in der Höhe", schwärmte DV-Cheftrainer Engin Kizilarslan.
Der Übungsleiter war begeistert von der Teamleistung seiner Schützlinge, konnte sich aber ein Extralob für Dreierpacker Altuntas nicht verkneifen. "Der hat heute das Spiel seines Lebens gemacht. Zum richtigen Zeitpunkt fit geworden, ein Solinger Junge. Dem gönne ich das besonders."
So manche personelle Ausfälle des Kontrahenten blieben Kizilarslan aber auch nicht verborgen: "Man muss fairerweise gestehen, dass bei 03 gewissen Eckpfeiler gefehlt haben, das hat uns mit Sicherheit in die Karten gespielt", schildert er, möchte abschließend aber den Fokus auf seine eigenen Schützlinge richten. "Wir sind jung, wir sind hungrig und wir sind in der Entwicklung und das hat man heute ganz klar gesehen."
Auf der anderen Seite herrschte zunächst klare Ernüchterung, wenngleich man spielerisch lange nicht alles schwarzmalen möchte: "Die erste Halbzeit waren wir spielbestimmend", betont 03-Sportchef Peter Resvanis. "DV macht aus dem Nichts das 1:0. Wir haben trotzdem viel richtig gemacht, in der zweiten Halbzeit haben wir wiederum viel falsch gemacht."
Besonders die Reaktion nach dem dritten Gegentreffer missfiel dem 58-Jährigen, als plötzlich die Luft in der kompletten Mannschaft komplett raus war: "Nach dem 3:0 war es ein kompletter Offenbarungseid."
Vielleicht ist es nun ein kleiner Vorteil, dass der Aufsteiger schon am Freitag gegen TuRU Düsseldorf (19. September) erneut gefordert ist. Resvanis macht sich keine großen Sorgen, dass sein Team nun einen kleinen Knacks erfährt: "Die Mannschaft muss sich jetzt einmal an die Nase packen. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir Freitag voll da sein werden."
DV hat zwei Tage mehr Zeit, sich auf dem Derbysieg auszuruhen und wird gegen den SC Velbert (21. September) die aufsteigende Formkurve weiter bestätigen.
1. Spvg. Solingen Wald 03 – DV Solingen 0:4
1. Spvg. Solingen Wald 03: Rostyslav Degtyar, Georgios Siadas, Klaus Duplex Songue, Vedran Beric (44. Konstantinos Tsiougaris), Edin Šehić (75. Raul- Florin Ghite), Noah Salau, Babacar M'Bengue, Niklas Noah Albrecht, Marco Donato Cirillo (67. Gun-hyuk Go), Gianluca Giuseppe Cirillo, Nikolaos Skondras - Trainer: Daniele Varveri
DV Solingen: Danylo Zenikov, Rafu Numakunai, Birol Can Adibelli, Nusret Yagmur, Ilias El Joudi (60. Mohamed Aaross), Tuncay Muhammet Altuntas (85. Bilal El Ouamari), Kosei Fujita (82. Nahum Belay Ghebressulasie), Mehmet Zeki Tunc, Sercan Er (76. Eray Yigiter), Ali-Can Ilbay, Salim El Fahmi (74. Gabriel Binga Pemba) - Trainer: Engin Kizilarslan
Schiedsrichter: Tom Nesselhauf - Zuschauer: 850
Tore: 0:1 Tuncay Muhammet Altuntas (7.), 0:2 Tuncay Muhammet Altuntas (40.), 0:3 Tuncay Muhammet Altuntas (57.), 0:4 Salim El Fahmi (65.)