Dreifache Verstärkung: Oranienburger FC Eintracht rüstet auf

Die Planungen beim Oranienburger FC Eintracht für die neue Saison 2026/2027 laufen. Für die Offensive wechselt Florian Jaekel zum Verein. Der 23-jährige Angreifer kommt vom SC Staaken nach Oranienburg. Jaekel sammelte beim SC Staaken bereits reichlich Oberliga-Erfahrung und sucht nun beim OFC eine neue Herausforderung für seine sportliche Entwicklung.

Jugendlicher Elan und überregionale Erfahrung

Auch im Mittelfeld setzt der Club auf neue Impulse und präsentiert Meliksah Sahin als nächsten Neuzugang. Der 19-jährige Mittelfeldspieler wechselt vom SFC Stern 1900 zum OFC. Trotz seiner jungen Jahre bringt Sahin bereits jede Menge überregionale Erfahrung mit auf den Platz und bereichert damit das Spiel der Oranienburger.

Meisterliche Klasse für die Defensive

Die Abwehrreihen des Brandenburgligisten erhalten ebenfalls hochkarätige Unterstützung. Finn Ernemann wechselt von der SG Union 1919 Klosterfelde zum OFC. Der 21-jährige, in Österreich geborene Verteidiger bringt eine erfolgreiche Vita mit: In der Saison 2024/2025 feierte er mit Klosterfelde die Meisterschaft in der Brandenburgliga und war auch in der zurückliegenden Saison Teil des dortigen Oberliga-Teams.

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