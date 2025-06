Issa Allouche spielt jetzt beim FC Kray – Foto: FC Kray

Dreifache Verstärkung für den FC Kray Drei junge Zugänge konnte der FC Kray präsentieren. Einer hat in der U19 von TGD Essen wahnsinnige Zahlen erspielt. Verlinkte Inhalte Landesliga 2 FC Kray Dimitrios Pappas Dennis Blasczyk Arian Kadrijaj + 3 weitere

Der FC Kray bereitet sich auch mit Verpflichtungen auf die kommende Landesliga-Saison vor. Die Mannschaft von Neu-Trainer Dimitrios Pappas erweitertet sich durch Faris El Maaroufi, Petros Galatidis und Issa Allouche.

19-jähriger mit überragender Statistik wechselt zu Kray El Maaroufi wechselt innerhalb der Stadt von der TGD Essen-West zum FC Kray. In seinem ersten Herrenjahr hat er in der vergangen Saison Wahnsinns-Zahlen in der Bezirksliga geschrieben. In 28 Partien netzte er zwölf mal für die TGD und legte 16 Treffer auf – Zahlen die sich sehen lassen können. Die sportliche Leitung mit Arian Kadrijaj und Dennis Blasczyk ist schwer beeindruckt von dem 19-jährigen, wie er gegenüber RevierSport schwärmt: „Ob auf dem Flügel, hinter der Spitze oder im Eins-gegen-eins: Faris bringt genau die kreative Power mit, die unser Offensivspiel bereichern wird. Er hat in seiner ersten Saison im Seniorenbereich direkt gezeigt, welches Potenzial in ihm steckt. Wir sind überzeugt, dass er bei uns den nächsten Schritt machen kann – und werden ihn dabei voll unterstützen.“

Zwei ETB-Spieler für den FC Galatidis kommt aus der U19 von ETB Schwarz-Weiß Essen. Hier, und auch bei Arminia Klosterhardt hat der junge Mittelfeldspieler in der Niederrheinliga gespielt. Mit dem jungen Griechen kommt ein vielseitiger Spielertyp in den Kader des Landeslisten, ganz zur Freude der sportlichen Leitung: „Er war in der vergangenen Saison Stammspieler in der Niederrheinliga und überzeugte dort mit seiner Spielintelligenz, Technik und seiner hohen Laufbereitschaft. Galatidis bringt eine moderne Spielweise mit, sucht mutig die spielerischen Lösungen und scheut keinen Zweikampf.“ Nicht nur auf dem Platz sieht der Verein einen Spieler, der sich gut in die Mannschaft einfügen wird, auch mit einem nachhaltigen Blick in die Zukunft: „Er passt sowohl sportlich als auch menschlich sehr gut in unser Team. Wir sehen in ihm großes Entwicklungspotenzial und trauen ihm zu, sich schnell in der Landesliga zu etablieren. Für uns ist er ein wichtiger Baustein für die Zukunft.“