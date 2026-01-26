Dreifach-Verstärkung zur Rückrunde

Jascha Tiemann schließt Lücke im Tor Mit der Verpflichtung von Jascha Tiemann reagiert der TSV Wetschen auf die personelle Situation im Tor. Der 26-Jährige wechselt von RW Koblenz aus der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar nach Wetschen. Zuvor spielte der gebürtige Bremer unter anderem für den FC Verden 04 und den TuS Schwachhausen, ausgebildet wurde er beim Blumenthaler SV. Im Testspiel gegen Rödinghausen blieb Tiemann über eine Halbzeit ohne Gegentor und zeigte dabei direkt seine Qualitäten. Trainer Björn Wnuck erklärt: „Durch die Verletzung von Tim Becker und die hohe Belastung von Chris Timke im Studium hatten wir Handlungsbedarf. Jascha ist im Training sofort durch seine Präsenz aufgefallen und bringt sowohl Erfahrung als auch sehr gute torwarttechnische Fähigkeiten mit.“

Nico Marten überzeugt im Mittelfeld Mit Nico Marten wechselt ein vielversprechendes Nachwuchstalent vom TuS Wagenfeld zum TSV Wetschen. Der 18-Jährige fühlt sich vor allem in der zentralen Mittelfeldrolle wohl und überzeugte sowohl in den Trainingseinheiten als auch im ersten Testspiel. Gegen Rödinghausen erzielte Marten sogar den Treffer zur 1:0-Führung. Trainer Wnuck lobt insbesondere seine Spielintelligenz: „Nico bringt trotz seines jungen Alters eine enorme Ruhe am Ball mit. Er denkt das Spiel sehr gut und hat gezeigt, dass er keine lange Eingewöhnungszeit benötigt. Für uns ist er ein Spieler mit viel Entwicklungspotenzial.“