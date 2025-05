Dreifach-Transfer: VfL Vichttal schnappt sich Trio von Teutonia Weiden

Der VfL Vichttal setzt ein Ausrufezeichen auf dem Transfermarkt der Mittelrheinliga: Zur kommenden Saison schließen sich mit Frederik Said, Robin Ahns und Nuredin Alikahn gleich drei Stammspieler von Ligakonkurrent Teutonia Weiden dem Team von Trainer Andi Avramovic an. Alle drei Akteure standen bereits im Vorjahr im Fokus von Vichttal – nun hat der Transfer-Dreierpack geklappt.

Mit Frederik Said verstärkt Vichttal sein Torhüterteam um ein junges, aber bereits erfahrenes Talent. Der 20-Jährige absolvierte in der laufenden Saison 23 Mittelrheinliga-Partien für Weiden und war im Vorjahr mit 30 Einsätzen am Aufstieg in die höchste Verbandsspielklasse beteiligt. Seine fußballerische Ausbildung erhielt Said bei Alemannia Aachen, wo er auch in der U17- und U19-Bundesliga spielte.

Auch die Defensive erhält ein klares Upgrade: Robin Ahns (25), der in dieser Saison 23 Spiele für Weiden bestritt und ein Tor erzielte, bringt reichlich Mittelrheinliga-Erfahrung mit. Der Rechtsfuß war zuvor unter anderem für die SpVg Frechen 20, den SV Bergisch Gladbach 09 und den 1. FC Düren aktiv. Insgesamt bringt es der Ex-Aachener Nachwuchsspieler auf 95 Einsätze in der Mittelrheinliga – ein profilierter Neuzugang für das Vichttaler Abwehrzentrum.