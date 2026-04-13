Dreifach-Torschütze Sellmer schießt Suchsdorf zum 3:2-Sieg gegen Probs

Ole Sellmer st mit drei Treffern Man of the Match für den Suchsdorfer SV gegen die Probsteier SG. – Foto: Ismail Yesilyurt

Der Suchsdorfer SV hat in der Verbandsliga Ost ein intensives und phasenweise wildes Spiel mit 3:2 gegen die Probsteier SG 2012 für sich entschieden. Matchwinner war einmal mehr Ole Sellmer, der mit einem Dreierpack den Unterschied machte – doch der Weg dahin war alles andere als geradlinig.

In der ersten Halbzeit präsentierte sich Suchsdorf hellwach und konsequent. Während sich beide Teams zunächst neutralisierten, setzte der Gastgeber auf eine kompakte Defensive und schnelle Umschaltmomente – ein Plan, der aufging.

Das 1-0 gegen die Probsteier SG lässt bei Ole Sellmer (Suchsdorfer SV) die Emotionen sprudeln. – Foto: Ismail Yesilyurt

„Wir standen etwas tiefer und wollten kontern, weil wir wussten, dass Probstei eine sehr ballstarke Mannschaft ist“, erklärte Trainer Dennis Guscinas nach der Partie. Die erste Großchance besaß der völlig freistehende SSV-Akteur Henning Eberling, der eine Flanke von der rechten Seite ins Box-Zentrum aus wenigen Metern über das Tor beförderte Ein Treffer nach einem Eckball von der rechten Seite brachte durch ein vermeidbares Tor die Führung, ehe ein Ballgewinn von Luis Milinski Ole Sellmer in Szene setzte, der noch vor der Pause nach einem Querpass auf 2:0 erhöhte. „Wir haben aus wenigen Torschüssen sehr viel gemacht“, so Guscinas zufrieden.

Ganz anders die Stimmung auf der Gegenseite: „Wir haben in der ersten Halbzeit absolut unterirdisch gespielt“, fand Probstei-Coach Thomas Bohrmann deutliche Worte. „Suchsdorf hat uns klar aufgezeigt, was es an dem Tag braucht, um erfolgreich zu sein.“ Dennoch hätte Delpiero Bamm zwei Mal für bessere Laune bei den Schönbergern sorgen können. Die Riesenchancen zum 1:1 und 1:2 ließ der schnelle Flügelspieler, der mit dem Ball ins Tornetz laufen wollte, ungenutzt.

Delpiero Bamm (Probsteier SG), hier gegen Mlinski (li., Suchsdorfer SV), hatte zwei Hochkaräter, bei den Bamm den nicht Startkopf fand. – Foto: Ismail Yesilyurt

Probstei zeigt Moral – und bringt Suchsdorf ins Wanken Nach der Pause bot sich ein völlig anderes Bild. Die Gäste kamen wie ausgewechselt aus der Kabine. „Wir haben einiges klar angesprochen und dann ein komplett anderes Gesicht gezeigt – griffiger, ballsicherer und zielstrebiger“, beschrieb Bohrmann die Wende. Der Lohn folgte prompt: Der Anschlusstreffer fiel früh, und plötzlich hatte Probstei die Kontrolle. Spätestens mit dem Ausgleich in der 71. Minute kippte die Partie endgültig. „Da hat es bei uns schon gebrannt“, räumte Guscinas ein. Ein Fehler entscheidet ein offenes Spiel Doch mitten in der stärksten Phase der Gäste leistete sich Probstei einen folgenschweren Fehler im Spielaufbau. Suchsdorf nutzte die Gelegenheit eiskalt – erneut war es Sellmer, der zum 3:2 traf und seinen Dreierpack perfekt machte.



„Nach dem 2:2 haben wir einen leichten Bruch im Spiel gehabt und schenken ihnen durch einen schweren Fehler die Chance zum 3:2“, ärgerte sich Bohrmann.



In der Schlussphase entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. „Es war dann ein wildes Spiel“, so Bohrmann weiter. Auch Guscinas sah noch Möglichkeiten: „Beide Teams hätten das Spiel noch klarer auf ihre Seite ziehen können.“



Fazit



Ein packendes Verbandsliga-Duell mit zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten: Während Suchsdorf im ersten Durchgang eiskalt zuschlug, kämpfte sich Probstei eindrucksvoll zurück. Am Ende entschieden Effizienz und individuelle Klasse – sowie ein entscheidender Fehler – die Partie zugunsten der Gastgeber.



„Wir müssen uns an die eigene Nase fassen“, resümierte Bohrmann. Guscinas sprach hingegen von einem „nicht unverdienten Sieg mit etwas Glück“.



Drei wichtige Punkte für Suchsdorf – und für beide Teams die Erkenntnis, wie schmal der Grat zwischen Erfolg und Rückschlag sein kann.

Zwei talentierte Kicker im Duell - Justus Schröder (Kapitän der Probsteier SG) gegen Henning Eberling (Suchsdorfer SV). – Foto: Ismail Yesilyurt