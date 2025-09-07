Dreifach-Torschütze Alban Jashari dreht Spiel

In der Landesliga Schleswig-Holstein empfing der SVE Comet Kiel heute den TSV Rantrum. Nach der Entlassung von Trainer Steve Frank vor zwei Wochen übernahm Matthias Losch interimsweise das Team. Die Vereinsverantwortlichen lassen sich mit der Suche nach einer dauerhaften Lösung bewusst Zeit. Nach der klaren 1:5-Niederlage in Heide im ersten Spiel unter Losch wollte Comet nun ein neues Gesicht zeigen – und wichtige Punkte einfahren.
Der TSV Rantrum erwischte den besseren Start. Bereits in der 2. Minute brachte Kapitän Oke Flatterich die Gäste nach Vorlage von Samir Heißenberg mit 0:1 in Führung. In der 18. Minute erhöhte Jan Ole Bruhn auf 0:2, als sein Schuss unglücklich von Kosovar Morina abgefälscht wurde. Keeper Lukas Losch war dabei chancenlos. Rantrum zeigte sich in dieser Phase höchst effizient: Aus wenigen Chancen machten die Gäste zwei Tore.
„Das waren auch zwei Murmeltore, die wir da fangen“, durfte Mathias Losch am Ende über das 0:2 etwas lächeln. „Wir führen ziemlich schnell 2:0 und wissen eigentlich, wenn ich ehrlich bin, gar nicht ganz genau, wieso“, so Rantrums Übungsleiter Erik von Lanken über die zwischenzeitliche 2:0-Führung in der Landeshauptstadt.
In der Drangphase von Rantrum verhinderte Rinol Lahu auf der Torlinie für den schon geschlagenen Keeper Lukas Losch fast das 0:3 und hielt Comet im Spiel. Kurz darauf kam Kiel selbst zu Chancen: In der 25. Minute spielte Arian Jashari seinen Bruder Alban Jashari in die Tiefe, der eiskalt den Anschlusstreffer zum 1:2 vollendete. Vor der Pause hatte Comet weitere Möglichkeiten, darunter ein Lupfer von Jashari, der an die Latte klatschte.
„Das war dann irgendwie ein wildes Spiel in der ersten Halbzeit, wo wir nie Zugriff bekommen haben. Comet hat auch dann gut vorne gespielt, hat hinten aber auch mal was zugelassen nochmal“, beschreibt der TSV-Coach.
Nach der Halbzeit dominierte Comet zunehmend das Spiel. In der 53. Minute fiel der verdiente Ausgleich: Ein scharf getretener Eckball von Maurice Knutzen auf den ersten Pfosten wurde von Rantrums Keeper Gonne Hars unglücklich an den Hinterkopf von Max Flemming geboxt – von dort sprang der Ball ins eigene Tor zum 2:2.
„Und dann war Holland in Not bei uns. Also für die Phase. Da haben wir also keinen Zugriff, keinen Zweikampf angenommen. Das war wirklich nicht gut“, konstatierte Erik von Lanken, „da waren wir in einer Phase in der zweiten Halbzeit vogelwild hinten. Das ging gar nicht. Und nach vorne haben wir auch nicht wirklich was zustande bekommen.“
Kiel drängte weiter: In der 70. Minute flankte Franco Milbrandt auf Alban Jashari, der den Ball stark annahm, eine Körpertäuschung setzte und mit links zum 3:2 traf. Nur zwei Minuten später, in der 72. Minute, legte er nach: Nach einem Chippball von Rinol Lahu hinter die Abwehrkette blieb Jashari eiskalt und erhöhte auf 4:2. Rantrum war nun völlig von der Rolle.
In der 89. Minute meldete sich Rantrum noch einmal zurück: Ein strammer Schuss aus 16 Metern von Justin-Jason Pein brachte den 4:3-Anschlusstreffer. In den Schlussminuten warfen die Gäste noch einmal alles nach vorne, doch Comet verteidigte den knappen Vorsprung souverän.
Der SVE Comet Kiel drehte nach frühem Rückstand eindrucksvoll die Partie. Alban Jashari avancierte mit drei Treffern zum Matchwinner. Der TSV Rantrum konnte in der zweiten Halbzeit kaum Akzente setzen und seiner Platzierung in der Liga nicht gerecht werden. Unter Interimscoach Matthias Losch präsentierte Comet ein selbstbewusstes, aggressives Auftreten – ein deutlicher Schritt in die richtige Richtung. Mit Topstürmer Alban Jashari und einem Auftreten wie in der zweiten Halbzeit könnte Comet Kiel schnell für klare Verhältnisse im Abstiegskampf sorgen.
SVE Comet Kiel: Losch – Celik, Morina, Lawson-Body, Lahu – Petersen, Arian Jashari, Milbradt, Assameur (90.+2 Abdula) – Knutzen (83. Pena), Alban Jashari.
TSV Rantrum: Hars – Clausen, Hansen, Harring – Kliese, Bruhn – Flatterich (72. Theede), Petersen, Flemming – Heißenberg (46. Pein), Krause (72. Henke).
Trainer: Erik von Lanken.
SR: Hauke Moje (Osterrönfelder TSV).
Ass.: Jan-Christian Meyer, Cedric Petersen.
Zuschauer: 45.
Tore: 0:1 Oke Flatterich (2.), 0:2 Jan Ole Bruhn (19.), 1:2 Alban Jashari (30.), 2:2 Max Flemming (53., ET), 3:2 Alban Jashari (70.), 4:2 Alban Jashari (72.).