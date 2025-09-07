Dreifach-Torschütze Alban Jashari dreht Spiel

Alban Jashari (SVE Comet Kiel), hier gegen Philip Spohn, war sehr torhungrig. – Foto: Ismail Yesilyurt

In der Landesliga Schleswig-Holstein empfing der SVE Comet Kiel heute den TSV Rantrum. Nach der Entlassung von Trainer Steve Frank vor zwei Wochen übernahm Matthias Losch interimsweise das Team. Die Vereinsverantwortlichen lassen sich mit der Suche nach einer dauerhaften Lösung bewusst Zeit. Nach der klaren 1:5-Niederlage in Heide im ersten Spiel unter Losch wollte Comet nun ein neues Gesicht zeigen – und wichtige Punkte einfahren.

Der TSV Rantrum erwischte den besseren Start. Bereits in der 2. Minute brachte Kapitän Oke Flatterich die Gäste nach Vorlage von Samir Heißenberg mit 0:1 in Führung. In der 18. Minute erhöhte Jan Ole Bruhn auf 0:2, als sein Schuss unglücklich von Kosovar Morina abgefälscht wurde. Keeper Lukas Losch war dabei chancenlos. Rantrum zeigte sich in dieser Phase höchst effizient: Aus wenigen Chancen machten die Gäste zwei Tore.

„Das waren auch zwei Murmeltore, die wir da fangen“, durfte Mathias Losch am Ende über das 0:2 etwas lächeln. „Wir führen ziemlich schnell 2:0 und wissen eigentlich, wenn ich ehrlich bin, gar nicht ganz genau, wieso“, so Rantrums Übungsleiter Erik von Lanken über die zwischenzeitliche 2:0-Führung in der Landeshauptstadt. Glücksmoment und Anschlusstreffer In der Drangphase von Rantrum verhinderte Rinol Lahu auf der Torlinie für den schon geschlagenen Keeper Lukas Losch fast das 0:3 und hielt Comet im Spiel. Kurz darauf kam Kiel selbst zu Chancen: In der 25. Minute spielte Arian Jashari seinen Bruder Alban Jashari in die Tiefe, der eiskalt den Anschlusstreffer zum 1:2 vollendete. Vor der Pause hatte Comet weitere Möglichkeiten, darunter ein Lupfer von Jashari, der an die Latte klatschte. „Das war dann irgendwie ein wildes Spiel in der ersten Halbzeit, wo wir nie Zugriff bekommen haben. Comet hat auch dann gut vorne gespielt, hat hinten aber auch mal was zugelassen nochmal“, beschreibt der TSV-Coach. Eigentor sorgt für Ausgleich Nach der Halbzeit dominierte Comet zunehmend das Spiel. In der 53. Minute fiel der verdiente Ausgleich: Ein scharf getretener Eckball von Maurice Knutzen auf den ersten Pfosten wurde von Rantrums Keeper Gonne Hars unglücklich an den Hinterkopf von Max Flemming geboxt – von dort sprang der Ball ins eigene Tor zum 2:2.

Anis Assameur (SVE Comet Kiel) bearbeitete dieses Mal die linke Mittelfeldseite. – Foto: Ismail Yesilyurt