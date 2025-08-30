Dreifach-Öztürk entscheidet Torfestival

Von Beginn an dominierten die Gastgeber das Spielgeschehen. Bereits in der 7. Minute eröffnete Sebastian Klemm den Torreigen mit einem präzisen Schuss zum 1:0. Das 2:0 folgte in der 18. Minute durch Spyridon Antoniou, der nach einem schönen Spielzug vollendete. Noch vor der Pause erhöhte Cumhur Öztürk in der 32. Minute auf 3:0.

Nach der Halbzeit zeigte der SV Am Hart München Moral. Jalal Ibrahim verkürzte in der 50. Minute auf 3:1 und legte nur drei Minuten später mit seinem zweiten Treffer zum 3:2 nach. Der Ausgleich ließ nicht lange auf sich warten: Mohamad Alsaed traf in der 75. Minute zum 3:3 und brachte die Partie wieder auf Anfang.

Doch der SV Olympiadorf München II ließ sich nicht beirren. Cumhur Öztürk avancierte zum Matchwinner, indem er in der 79. und 83. Minute zwei weitere Tore erzielte und somit einen Hattrick perfekt machte. In der Nachspielzeit setzte Deniz Tosun den Schlusspunkt zum 6:3-Endstand.

Der SV Olympiadorf München II zeigte eine beeindruckende Offensivleistung, ließ jedoch in der zweiten Halbzeit die defensive Stabilität vermissen. Der SV Am Hart München bewies Kampfgeist und kam eindrucksvoll zurück ins Spiel, musste sich am Ende aber der Effizienz von Cumhur Öztürk geschlagen geben.

Ein torreiches Spiel mit vielen Wendungen, das den Zuschauern beste Unterhaltung bot. Der SV Olympiadorf München II verdiente sich den Sieg dank einer starken Angriffsleistung, während der SV Am Hart München trotz guter Moral am Ende ohne Punkte blieb.