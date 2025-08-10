Dreifach-Führung reicht Bad Kreuznach nicht

BAD KREUZNACH. Zweites Saisonspiel, zweites Unentschieden. Die Fußballer der SG Eintracht mussten sich nach dem 2:2 zum Verbandsliga-Auftakt bei der TSG Bretzenheim nun auch gegen den TuS Hohenecken mit einem 3:3 (2:2) zufriedengeben. Das Ärgerliche für die Bad Kreuznacher: Dreimal waren sie in Führung gegangen, ebenso oft gelang den Gästen jedoch postwendend der Ausgleich. Das Tröstliche: Unter Strich ist die Mannschaft von Thorsten Effgen mit dem Punkt durchaus einverstanden, denn in der ersten Halbzeit vereitelte Felix Basting mit zwei Glanzparaden weitere Gegentreffer.
Damit ist die SGE noch unbesiegt, allerdings auch noch ohne Saisonerfolg. Ist für den Trainer das Glas nun halb leer oder halb voll? „Wahrscheinlich irgendwas in der Mitte“, zeigt sich Effgen gewohnt diplomatisch. Seine Jungs hatten alle drei Gegentore mit individuellen Schnitzern umgarnt. „Bei einem XXL-Umbruch passieren eben Fehler, das ist normal. Mein Thema ist eher, dass wir in der ersten Halbzeit zu wenig miteinander gespielt und nicht engmaschig genug verteidigt haben. Die zweite Halbzeit war dann ein Schritt in die richtige Richtung.“
Außenristschlenzer und ein Seitfallzieher
Nach einer Viertelstunde Warmlaufen, war es auf der Baustelle Moebusstadion ernst geworden. Enis Sinanovic brachte die Gastgeber in Führung. Der Neuzugang von der TuS Marienborn machte aus der Not einfach eine Tugend – oder wie Fußball-Traditionalisten wie Oliver Holste sagen: „Wenn du nicht weiß wohin mit dem Ball, schieß ihn einfach ins Tor.“ Die Worte des Sportlichen Leiters setzte Sinanovic in die Tat um und schlenzte die Kugel mit dem Außenrist aus 16 Metern ins Netz.
Doch Bad Kreuznacher Freude währte nur sieben Minuten. Felix Jacob glich aus für den Aufsteiger aus der Pfalz, der mit einem 4:1 gegen den SV Steinwenden in die Saison gestartet war. Vorausgegangen war ein Fehler von Levi Mukamba, der gegen zwei Gästeakteure den Ball vertändelte.
Sehenswert fiel das 2:1 für die Eintracht in einer Phase, als es kurz vor dem Pausentee nochmals turbulent wurde. Per Seitfallzieher Marke Tor des Monats nach einem Freistoß aus dem Halbfeld sorgte Torschütze Deniz Darcan für Jubel bei den Seinen.
Doch diesmal antwortete der Gast schnell, im Gegenzug durch Lukas Kallenbach. Die Hoheneckener bewiesen erneut ihre Angriffswucht, die in der Vorsaison für 110 Landesliga-Tore gesorgt hatte. Vor allem über Konter war der TuS gefährlich, profitierte aber auch immer wieder von Fehlern der Gastgeber. Auch der Kapitän der Pfälzer bestrafte einen Ballverlust Mukambas in der Vorwärtsbewegung zum 2:2.
Dann war wieder einmal „Doppel-D“ angesagt: Deniz Darcan schnürte nach einer Stunde seinen x-ten Doppelpack im Eintracht-Trikot. Und nochmal hatte der Landesliga-Vize der Vorsaison die Antwort. Diesmal sorgte Enrico Wolf für den 3:3-Ausgleich (69.), der auch den Endstand bedeutete. Wenigstens das Schlusswort hatte die Eintracht durch Coach Effgen: „Hohenecken hat enorme Qualität – im Umschaltspiel oder auch bei Kontern. Die werden noch das eine oder andere Tor schießen. Wir können aufgrund unserer Situation mit dem 3:3 leben.“
SG Eintracht Kreuznach: Basting – Mukamba (64. Chirivi), Kreuznacht (67. Heinrich),, Brunswig, Blenske, Schäfer, Cinar (64. Drees), Wingenter (78. Molnar), Baumann, Sinanovic, Darcan.