Dreifach-Führung reicht Bad Kreuznach nicht

Intensive Blick- und Ballkontakte: Eintracht Kreuznachs Deniz Cinar (weißes Trikot) und der Hoheneckener Florian Merz, die sich beim 3:3 gegenüberstehen. Foto: Edgar Daudistel

BAD KREUZNACH. Zweites Saisonspiel, zweites Unentschieden. Die Fußballer der SG Eintracht mussten sich nach dem 2:2 zum Verbandsliga-Auftakt bei der TSG Bretzenheim nun auch gegen den TuS Hohenecken mit einem 3:3 (2:2) zufriedengeben. Das Ärgerliche für die Bad Kreuznacher: Dreimal waren sie in Führung gegangen, ebenso oft gelang den Gästen jedoch postwendend der Ausgleich. Das Tröstliche: Unter Strich ist die Mannschaft von Thorsten Effgen mit dem Punkt durchaus einverstanden, denn in der ersten Halbzeit vereitelte Felix Basting mit zwei Glanzparaden weitere Gegentreffer.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Damit ist die SGE noch unbesiegt, allerdings auch noch ohne Saisonerfolg. Ist für den Trainer das Glas nun halb leer oder halb voll? „Wahrscheinlich irgendwas in der Mitte“, zeigt sich Effgen gewohnt diplomatisch. Seine Jungs hatten alle drei Gegentore mit individuellen Schnitzern umgarnt. „Bei einem XXL-Umbruch passieren eben Fehler, das ist normal. Mein Thema ist eher, dass wir in der ersten Halbzeit zu wenig miteinander gespielt und nicht engmaschig genug verteidigt haben. Die zweite Halbzeit war dann ein Schritt in die richtige Richtung.“

Außenristschlenzer und ein Seitfallzieher Nach einer Viertelstunde Warmlaufen, war es auf der Baustelle Moebusstadion ernst geworden. Enis Sinanovic brachte die Gastgeber in Führung. Der Neuzugang von der TuS Marienborn machte aus der Not einfach eine Tugend – oder wie Fußball-Traditionalisten wie Oliver Holste sagen: „Wenn du nicht weiß wohin mit dem Ball, schieß ihn einfach ins Tor.“ Die Worte des Sportlichen Leiters setzte Sinanovic in die Tat um und schlenzte die Kugel mit dem Außenrist aus 16 Metern ins Netz.