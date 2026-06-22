Dreifach-Coup aus Kahla

Azad Kacar (rechts) wechselt an die Orla. – Foto: © Sandy Försterling

Besonders auf der vakanten Position neben Walther konnte Blau-Weiß einen erfahrenen Fußballfachmann gewinnen. „Wir haben einen absoluten Fussballfachmann gefunden. Thomas Kellner wechselt vom Dohlenstein in den Sportpark“, teilte der Verein mit. Der fast 50-jährige Lehrer war acht Jahre lang als Co-Trainer bei Chemie Kahla tätig und kennt den Thüringer Fußball bestens. Die Verbindung zu Neustadt und Walther besteht bereits seit mehreren Jahren. „Ich kenne Jürgen bereits seit 2019 in der Corona-Saison, als er noch Trainer in Pößneck war und wir ein Testspiel gegeneinander bestritten haben“, erklärt Kellner. Weiter betont er: „Mich hat an Neustadt immer beeindruckt, dass das hier ein gut geführter Verein ist, der anspruchsvollen Fußball spielt.“

Neuzugänge mit FCC-Ausbildung

Auch auf dem Platz setzt Blau-Weiß auf Qualität aus Kahla. Mit Azad Kacar kommt ein 22-jähriger Defensivspieler in den Sportpark. Der ehemalige FCC-Nachwuchsspieler entwickelte sich nach seiner Rückkehr zur BSG Chemie Kahla zu einer festen Größe in der Landesklasse. In den vergangenen Jahren sammelte er vor allem als Innen- und Außenverteidiger wertvolle Erfahrung. Seine Ziele für die neue Aufgabe formuliert er klar: „Ich freue mich am meisten darauf mit den coolen Jungs auf dem Platz zustehen und egal ob Test oder Pflichtspiel alles zu gewinnen.“