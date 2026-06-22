Dreifach-Coup aus Kahla

Nach Platz fünf in der Vorsaison verstärken die Orlastädter ihren Kader mit Offensivspieler Niklas Jahn und Defensivspezialist Azad Kacar. Zudem erhält Cheftrainer Jürgen Walther Unterstützung auf der Trainerbank: Thomas Kellner übernimmt das Amt des Co-Trainers.
Besonders auf der vakanten Position neben Walther konnte Blau-Weiß einen erfahrenen Fußballfachmann gewinnen. „Wir haben einen absoluten Fussballfachmann gefunden. Thomas Kellner wechselt vom Dohlenstein in den Sportpark“, teilte der Verein mit. Der fast 50-jährige Lehrer war acht Jahre lang als Co-Trainer bei Chemie Kahla tätig und kennt den Thüringer Fußball bestens. Die Verbindung zu Neustadt und Walther besteht bereits seit mehreren Jahren. „Ich kenne Jürgen bereits seit 2019 in der Corona-Saison, als er noch Trainer in Pößneck war und wir ein Testspiel gegeneinander bestritten haben“, erklärt Kellner. Weiter betont er: „Mich hat an Neustadt immer beeindruckt, dass das hier ein gut geführter Verein ist, der anspruchsvollen Fußball spielt.“
Auch auf dem Platz setzt Blau-Weiß auf Qualität aus Kahla. Mit Azad Kacar kommt ein 22-jähriger Defensivspieler in den Sportpark. Der ehemalige FCC-Nachwuchsspieler entwickelte sich nach seiner Rückkehr zur BSG Chemie Kahla zu einer festen Größe in der Landesklasse. In den vergangenen Jahren sammelte er vor allem als Innen- und Außenverteidiger wertvolle Erfahrung. Seine Ziele für die neue Aufgabe formuliert er klar: „Ich freue mich am meisten darauf mit den coolen Jungs auf dem Platz zustehen und egal ob Test oder Pflichtspiel alles zu gewinnen.“
Für zusätzliche Durchschlagskraft in der Offensive soll Niklas Jahn sorgen. Der Außenbahnspieler durchlief die Nachwuchsabteilung des FC Carl Zeiss Jena, sammelte Erfahrungen in der 3. Liga, Regionalliga und Oberliga, spielte anschließend für den ZFC Meuselwitz und kehrte später zu seinem Heimatverein Chemie Kahla zurück. Nun sucht der Angreifer eine neue Herausforderung in Neustadt. „Ich freue mich auf eine coole, junge Truppe, mit der man auf und neben dem Platz Spaß haben kann. Ich freue mich auf schnellen, offensiven und dominanten Fußball“, sagt Jahn über seinen Wechsel.