Dreierpacks, Torfestivals, späte Wendungen: Bezirksliga liefert ab

In Gruppe 4 hielt das Topspiel, was es versprach: Sportfreunde Broekhuysen setzten sich mit 2:1 gegen VfL Rhede durch. Borussia Veen überzeugte mit einem klaren 3:0 gegen Sportfreunde 97/30 Lowick, Kevelaerer SV gewann 2:0 bei Westfalia Anholt und DJK Twisteden ließ SV Rindern beim 3:0 keine Chance. Torreich wurde es in Friedrichsfeld, wo TSV Weeze einen 4:2-Auswärtssieg einfuhr. Außerdem sammelten Hamminkelner SV, SGE Bedburg-Hau und SV Blau-Weiß Dingden II wichtige Punkte.

In Gruppe 5 ging es dann richtig wild zu. Spvgg Meiderich 06/95 feierte gegen VfB Homberg II ein deutliches 7:1, Duisburger FV 08 gewann ein spektakuläres 7:4 gegen TuS Asterlagen und SuS 21 Oberhausen sowie SV Genc Osman Duisburg trennten sich nach zahlreichen Wendungen 4:4. Dazu drehte SV Rhenania Hamborn in Dinslaken in den Schlusssekunden noch ein 0:2 in ein 3:2 - ein echtes Last-Minute-Drama. Stark präsentierte sich auch Duisburger SV 1900, der 1. FC Mülheim-Styrum mit 4:1 besiegte, wobei Kadir Yildirim drei Treffer erzielte.

In Gruppe 6 setzte VfB Frohnhausen das wohl dickste Ausrufezeichen des Wochenendes und gewann bei SpVgg Steele mit 6:0. Mohamed Said traf dreifach, Frohnhausen dominierte die Partie fast nach Belieben. Ebenfalls torhungrig zeigte sich SV Burgaltendorf, der FC Blau-Gelb Überruhr mit 6:1 bezwang - inklusive Dreierpack von Kevin Barra. DJK Arminia Klosterhardt siegte deutlich mit 5:1 bei SuS Haarzopf, während Vogelheimer SV beim 5:4 in Lirich ein echtes Spektakel mit spätem Siegtreffer für sich entschied. Überraschend stark präsentierte sich außerdem TuSEM Essen 1926, das bei Spvgg Sterkrade-Nord mit 2:1 gewann, und Fortuna Bottrop bezwang SpVgg Sterkrade 06/07 mit 2:0.

Unterm Strich war es ein Spieltag, der kaum Wünsche offenließ: dominante Favoritensiege, spektakuläre Torfestivals und etliche Spieler, die mit Mehrfachtreffern oder späten Entscheidungen herausragten. Genau so fühlt sich ein praller Bezirksliga-Sonntag an.

TSV Meerbusch II – ASV Mettmann 1:2

TSV Meerbusch II: Pascal Reischke, Sascha Müller, Mohamed Ghait, Enno Maximilian Werling (61. Felix Seifert), Ylber Rrahmani, Hrustan Kadric, Janis Hrustic, Marc Clemens Bartnitzky (90. Eric Torsten Schulz), Eugene Park, Leon Prinz (72. Jonas Christopher Doerkes), Maximilian Seibert - Trainer: Ronny Kockel

ASV Mettmann: Niklas Wurth, Yusuf Kaya, Asaad Wahed Omar, Roken Tchouangue (69. Jason Leonard Similien), Johannes Erkens, Alessio Falco, Umut Demir, Ahmet Kizilisik, Maximilian Eisenbach, Toni Markovic, Justin Lüdtke (62. Tristan Maresch) - Trainer: Khalid Channig

Schiedsrichter: Hans-Jürgen Weyers (Mönchengladbach) - Zuschauer: 30

Tore: 0:1 Maximilian Eisenbach (38.), 1:1 Leon Prinz (49.), 1:2 Umut Demir (90.+3)



Ratingen 04/19 U23 II – VdS 1920 Nievenheim 3:0

Ratingen 04/19 U23 II: Sam Koch, Len Carlo Brammertz, Maximilian Kronauer (89. Maksym Kliushnychenko), Nolan Manassa, Philipp Mokwa, Thabani Lukusa-Milambu, Sami Alnur Bachir Niam (24. Konstantin Sivevski), Leo Kaiser (80. Ilyas Elkhattabi), Edin Hadzibajramovic, Elias Belaarbi (67. Florian Saljii), Ben Collin Gubsch - Trainer: Andreas Voss

VdS 1920 Nievenheim: Sebastian Lopez, Julian Huptas, Enes Celik, Nils Carsten Kunz, Florian Breuer, Dominik Schillings (78. Pascal Becker), Nils Jochmann, Henri Leiding, Kevin Scholz, Leon Bem (46. Marcus Buchen), Roberto Leon Grillo - Co-Trainer: Daniel Dünbier - Co-Trainer: Markus Esser - Trainer: Thomas Boldt

Schiedsrichter: Jan Grothe - Zuschauer: 30

Tore: 1:0 Konstantin Sivevski (51.), 2:0 Ben Collin Gubsch (86.), 3:0 Ben Collin Gubsch (88.)



DSC 99 Düsseldorf – SG Benrath-Hassels 1:2

DSC 99 Düsseldorf: Mattis Klöpper, Eray Achmet (71. Richard Marliani), Kaan Barak, Anton Redlich, Jacob Theuringer, Florian Gnida, Carlo Salman (65. Abdoulie Sarr), Dennis Dowidat, Pierluigi Principe, Onurcan Baysal (89. Stefan Haferkamp), Ayoub Alaiz (71. Marc Paul) - Trainer: Sascha Walbröhl

SG Benrath-Hassels: Armin Mustacevic, Haris Koco, Shahab Emjed Kazim, Ryoto Inokawa, Adin Civa (79. Amar Bukva), Dennis Durmus, Kilian Laux, Min-kyu Kim, Ajdin Koco (65. Mirnes Selamovic), Haris Konjalić (79. Kolja Pusch), Lars Pöth (89. Alan Santos Passos) - Trainer: Nermin Ramic

Schiedsrichter: Michael Dröghoff - Zuschauer: 60

Tore: 0:1 Lars Pöth (8.), 0:2 Kilian Laux (73.), 1:2 Florian Gnida (82.)



TSV Eller 04 – 1. FC Grevenbroich-Süd 3:1

TSV Eller 04: Nikolaos Gidopoulos, Noah Basil Karczewski (64. Julien Augarde), Sascha Bechert, Fabrizio Leone, Yoshiki Urata, Jan-Eric Heydn, Brian Prince Oldenburg, Marc Daehne, Takumi Miyata (40. Anas El-Rifai), Dennis Ordelheide (78. Kevin Momayi) (91. Eridon Fazliu), Fabian Stutz - Trainer: Kerim Kara

1. FC Grevenbroich-Süd: Jan Müller, Ahghas Newton, Nils Klöther (88. Kai Uwe Wirtz), Samir Kastanjeva (65. Jannes Bienert), Ensar Krasniqi, Muhammed Arda Öztürk, Fatih Yaman (46. Adil Krasniqi), Salim Tliashinov (71. Ardit Maqkaj), Sherif Krasniqi, Berkay Köktürk, Marcel Hensel - Trainer: Christian Niebel

Schiedsrichter: Markus Dörr (Langenfeld) - Zuschauer: 65

Tore: 1:0 Takumi Miyata (6.), 2:0 Dennis Ordelheide (12.), 3:0 Fabian Stutz (20.), 3:1 Berkay Köktürk (49. Foulelfmeter)



SV Uedesheim – TV Kalkum-Wittlaer 2:1

SV Uedesheim: Kai-Philip Domagala, Daniel Ferber, Nico In Het Panhuis, Samuel Campillo, Luis Winfried, Kevin Block, Christos Pappas, Celal-Can Yücel, Florian Hillebrand (59. Dabo Mamadou), Felix Frason (70. Zerkrija Cerkini), Maik Ferber - Trainer: Oliver Seibert - Trainer: Ignacio Gutierrez

TV Kalkum-Wittlaer: Justin Rütters, Erkan Tanrikulu, Philipp Kuschel (46. Ralf Appiah), Jacob Schwalbach, Anton Hauk (81. Nico Polster), Noel Heitkamp, Ayumu Akiyama, Arsen Konoval, Melvin Ridder (21. Kaan Safarpour-Malekabad), Sahin Irevül (84. Kirill Holm) - Trainer: Navid Fazeli

Schiedsrichter: Hans-Jürgen Weyers (Mönchengladbach) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Celal-Can Yücel (18.), 1:1 Sahin Irevül (74.), 2:1 Kevin Block (76.)

Gelb-Rot: Celal-Can Yücel (28./SV Uedesheim/)

Rot: Kirill Holm (92./TV Kalkum-Wittlaer/Faustschlag)



TSV Bayer Dormagen – DJK Sparta Bilk 2:4

TSV Bayer Dormagen: Thomas Wirtz, Andre Tareco-Duarte, Dennis Marquet, Arda El Kerim Ayaz, Oliver Gammon (75. Noa Gabriel Guerreiro Batista), Marius Fraßek, Yannick Schmitz (67. Maurice Roggendorf), Marc Naroska, Michael Hausdörfer (79. Berkan Öksüz), Jan Rakow (67. Semi Youssef Laffi), Alexander Hauptmann (79. Maurice Michael Wiewiora) - Trainer: Marko Niestroj - Trainer: Ayhan Karadeniz

DJK Sparta Bilk: Dario Ljubic, Roman Nahimi, Maurice Ryboth, Timo Brettschneider (86. Rene Reuland), Alon Abelski, Patrick Percoco (82. Dimitrios Sirokas), Marco Tassone (77. Eugene Asamoah), Moritz Holz, Gianluca De Meo (65. Dilvan Baran Alkan), Alexander Hendrik Schnittert, Marcel Kachnowski - Trainer: Jörn Heimann - Co-Trainer: Mario Opdenberg

Schiedsrichter: Fabio Nass - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Alexander Hauptmann (4.), 1:1 Marco Tassone (7.), 1:2 Marco Tassone (36.), 2:2 Jan Rakow (37.), 2:3 Marco Tassone (54.), 2:4 Gianluca De Meo (59.)



MSV Düsseldorf – SVG Neuss-Weissenberg 1:0

MSV Düsseldorf: Shunsuke Takahashi, Wiren Bhaskar, Nihat Koray Tepegöz, Edward Osei-Nikansah, Ryota Nakaoka, Anas El Morabiti (72. Shohei Nelson Lukoma Yamashita), Drilon Istrefi, Zakaria Abdoun (80. Younes Ahmad Tahri), Carlos Penan, Sinan Kurt (90. Majid Abdalla), Tom Voss - Trainer: Goran Tomic

SVG Neuss-Weissenberg: Maurice Wolff, Baris Gürpinar, Daniel Marcel Becker, Nils Hoff (86. Tom Nilgen), Marius Over (64. Kaan Erdogan), Dennis Brune, Jonas Niemierza (55. Ranael-Baringa Ishimine), Ichiura Taisei (74. Mario Dundovic), Ben Luca Schmidt (81. Josua Kaniecki), Antonio Primorac, Tom-Benjamin Seidel - Trainer: Dirk Schneider

Schiedsrichter: Jannik Albrecht (Nettetal) - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Sinan Kurt (74.)



SV Hösel – CfR Links Düsseldorf 3:2

SV Hösel: Michael Mann, Levin Richter (65. Dion Knoche), Lucas Seibert, Oliver Wenzler, Anes Danijali, Sebastian Höfig (65. Marius Pauly), Maximilian Ganns, Fabian Schürings (93. Finn Schröder), Ali Can Aktag (87. Timo Derichs), Marzio Menzler (73. Leonard Prusa), Yasin Bünyamin Uzun - Trainer: Tomislav Mirosavljevic

CfR Links Düsseldorf: Oliver Schilbock, Mark Drinkuth (62. Marvin Mainz), Raphael van der Berg, Marcel Schröder (65. Marius Möller), Patrick Kamprakis, Malte Boermans, Dennis Schreuers (71. Adams Kreuer), Rikuto Maruki, Yuto Matsuda, Paschalis Ivantzikis, Enes Öz - Trainer: Panagiotis Liomas

Schiedsrichter: Kevin Schröter - Zuschauer: 65

Tore: 2:1 Rikuto Maruki, 2:2 Marvin Mainz, 1:0 Sebastian Höfig (39.), 2:0 Marzio Menzler (65.), 3:2 Fabian Schürings (90.)



Lohausener SV – Rhenania Hochdahl 1:1

Lohausener SV: Arda Cakmak, Marvin Klimas, Lennart Rehr, Ole Cloppenburg, Jens Wunder, Till Friedrich (59. Lukas Kleine-Bley), Nils Sprenger, Gerrit Eul (85. Patrick Frymuth), Jannick Meng, Jannik Jürgensen (66. Kiyan Sekine), Jona Simon - Trainer: Nikos Tsakiris

Rhenania Hochdahl: Daniel Mazikowski, Maik Gaida (70. Viktor Maximilian Kijach), Qlirim Krasniqi (55. Kevin Jordan Taghu Tamo), David Jan Mislovic, Irfan Nebi, Mohamed Barkammich, Cedric Giesen (86. Elias Winkelmann), Philipp Gatzen, Oliver Krizanovic - Trainer: Mursel Zabeli

Schiedsrichter: Lars Norta - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Mohamed Barkammich (29.), 1:1 Gerrit Eul (31.)

Das ist der nächste Spieltag

24. Spieltag

So., 22.03.26 13:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - TSV Eller 04

So., 22.03.26 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - MSV Düsseldorf

So., 22.03.26 15:00 Uhr ASV Mettmann - TSV Bayer Dormagen

So., 22.03.26 15:30 Uhr Lohausener SV - SV Hösel

So., 22.03.26 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - TSV Meerbusch II

So., 22.03.26 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - SV Uedesheim

So., 22.03.26 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - CfR Links Düsseldorf

So., 22.03.26 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - DSC 99 Düsseldorf

So., 22.03.26 15:30 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - Ratingen 04/19 U23 II

SSVg Velbert II – DV Solingen II 4:1

SSVg Velbert II: Sebastian Küper, Massimo Mondello (74. Furkan Kurt), Ayman Amezigar, Abel Hagos, Adriano Campitiello, Ilkem Yildirim, Faruk Hepgüler (74. Niklas Böhm), Dmytro Kislin (76. Mahmud Omairatte), Lirik Krasniqi, Rostyslav Proskura, Giovanni Marose - Spielertrainer: Massimo Mondello

DV Solingen II: Justin Illmann, Paul Christian Berger, Illia Pieshykov, Basiel Bakho Kone Gwach Kan, Pavel Dolynai, Emre Karademir (63. Younes Benzerdjeb), Vladyslav Balakai (59. Baran Aka), Emre Mujde (63. Aktay Sezer), Berhat Orhan (17. Yasin Özgede), Kosei Fujita, Gabriel Binga Pemba (59. Oleksandr Lischchuk) - Trainer: Sahin Sezer

Schiedsrichter: Werner Florian Netzer (Grevenbroich) - Zuschauer: 75

Tore: 1:0 Rostyslav Proskura (45.), 2:0 Rostyslav Proskura (51.), 3:0 Faruk Hepgüler (55.), 4:0 Giovanni Marose (90.), 4:1 Aktay Sezer (90.)

Besondere Vorkommnisse: Abel Hagos (SSVg Velbert II) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (62.).



SSV Germania Wuppertal – TuSpo Richrath 5:0

SSV Germania Wuppertal: Stefan Kroon, Alkan Sahingöz, Mersad Alijevic (75. Cem Bodur), Pascal Glittenberg, Kilian Wendling, Ege Erdem, Omar Sarsour (67. Yousef Rasoli), Sami Issa (61. Levin Ilias Ceylan), Tarik Özkan, Benedikt Steven (56. Mustafa Alkan), Kouadia Wilfried Taki - Trainer: Ünsal Bayzit - Trainer: Mahir Yildirim

TuSpo Richrath: Marius Lindemann (80. Henrik Scholz), Achraf Chayeb, Kevin Kluthe (80. Julian Dambrowski), Dustin Beyen, Arian Ugljani, Gabriel Iacovino (80. Cedric Joshua Wrobel), Tim Scharpel, Justin Kotlorz, Brando de Gracia (58. Fatih Türkoglu), Alen Vincazovic, Gianluca Gagliardi (80. Athanasios Melas) - Trainer: Lukas Beruda

Schiedsrichter: Hüdai Faikoglu - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Benedikt Steven (28.), 2:0 Tarik Özkan (35.), 3:0 Kouadia Wilfried Taki (66.), 4:0 Mustafa Alkan (75. Foulelfmeter), 5:0 Levin Ilias Ceylan (80.)



SC Viktoria Wuppertal Rott 89 – Cronenberger SC 1:6

SC Viktoria Wuppertal Rott 89: Nkosiphile Henrich Dube, Prince Chijoke Osuoha, Anastasios Pescelidis (71. Kibang Anthony Tem), David Amankwah Darko (80. Semi Molla), Pablo Daniel Morais Silva, Abbas Alali (67. Liwaa El-Sarag), Musa Mansaray, Steve Tchenou Wantong (60. Maxford- Akuamoah Sampong), Manaf Ali-Koura (60. Kelvingrey Tabe Takor Tabi), Alan Kalongi - Trainer: Yousef Hidroj

Cronenberger SC: Yannik Radojewski, Robin Brkic (65. Jonas Frank Niehues), René Winter, Luke Corvin Jahnke, Luis Rosenecker, Bradley Lofolomo, Younes El-Abdouni (58. Leon-David Groß), Enrico Francesco Wagner, Dominik Schäfer, Kleomenis Tsioutsioulitis (74. Gian-Luca Stindt), Malik Marvin Plücker (82. Anouar Chourak) - Co-Trainer: Tim Wagner - Co-Trainer: Daniel Schmitz - Trainer: Samir El Hajjaj

Schiedsrichter: Ramon Willnauer (Ratingen ) - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Younes El-Abdouni (10. Eigentor), 1:1 Younes El-Abdouni (24.), 1:2 Dominik Schäfer (34.), 1:3 Kleomenis Tsioutsioulitis (60.), 1:4 Jonas Frank Niehues (66.), 1:5 Dominik Schäfer (80.), 1:6 Gian-Luca Stindt (81.)



TSV Ronsdorf – FK Jugoslavija Wuppertal 0:1

TSV Ronsdorf: Robin Schworm, Julian Bente (59. Konstantinos Likidis), Jörn Zimmermann, Marvin Merchel, Felix Anton Suhre, Nico Langels, Jona Miklas Ernst (67. Sven Jürgen von der Horst), Nico Fuchs, Phil Ketzscher, Sebastian Schmieta (80. Lasse Palsbroecker), Felix Oliver Zymla (59. Habib Camara) - Trainer: Denis Levering

FK Jugoslavija Wuppertal: Pascal Peinecke, Dogan Can, Zakaria Jarrayi, Mohamed Bouaasria (91. Ivan Stojanovic), Noel-Yacob Okbe (70. Jean Baumgarten), Bojan Blazic (46. Faris Hodzic), Luca Alessio Lenz, Kai-Philipp Höcht (67. David Arsenijevic), Osman Öztürk, Aleksandar Stanojevic - Trainer: Florim Zeciri

Schiedsrichter: Tahsin Taskin (Essen) - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Noel-Yacob Okbe (40.)



HSV Langenfeld – SV Rot-Weiß Wülfrath 3:0

HSV Langenfeld: Christian Cyrys, Christopher Luis Dietz, Bilal El Marhoumi (89. Toni Carpino), Nephthalie Ngoma Ndey, Leon Wallraf, Nabil El Marhoumi, Florian Osmani, Luca Mario Attardi, Faissal El Amrani (79. Tommy Leppich), Oleksii Yermolaiev, Fabian Pastow (72. Konstantinos Kaliantzis) - Trainer: Aziz Ait Ben Omar - Co-Trainer: Demetrio Scelta

SV Rot-Weiß Wülfrath: Timm Schreiber, Haci Bayram Köseoglu, Cedric Bestler, Schad Hassan (76. Fatih Kurt), Hasan Ülker, Jan-Steffen Meier, Ercan Kalkavan, Leonard Kastrati, Adil El Hajui, Fabion Baljiu (66. Nabil Jaouadi), Davide Mangia (88. Ibrahim Yilmaz) - Trainer: Ali Basboga

Schiedsrichter: Christian Hossein Seyed Ebrahimi - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Oleksii Yermolaiev (56.), 2:0 Fabian Pastow (64.), 3:0 Fabian Pastow (69.)



SC Germania Reusrath – BV Gräfrath 6:0

SC Germania Reusrath: Tim Hechler, Fabian Steinhäuser, Ferhat Tuncer, Leo Luca De Rubertis, Kevin Luginger (83. Luc-Colin Okicic), Pascal Hinrichs, Paul Degner, Dennis Schulte (79. Max Simon Richter-Oldekop), Gian Luca Schumann (75. Moritz Kaufmann), Gianluca Cserep (75. Tim Röper), Armel Ange Kouassi (65. Luca Oliver Piatkowski) - Trainer: Marco Schobhofen

BV Gräfrath: Jan Hückeler, Emmanuel Valery Houssou, Dustin Kinkler, Miko Kurth, Agostino Barretta (66. Mertcan Das), Tom Walther, Alessio Mangia (70. Michael Kluft), Max Zymla (46. Mohammad Sreij), Arbnor Ejupi, Abdulkadir Avan, Ismet Can Agadakmaz (46. Marvin Calcerrada-Sesek) - Trainer: Kaan Kursun

Schiedsrichter: Keine Angabe - Zuschauer: 130

Tore: 1:0 Armel Ange Kouassi (23.), 2:0 Gian Luca Schumann (33.), 3:0 Pascal Hinrichs (37.), 4:0 Gianluca Cserep (72.), 5:0 Moritz Kaufmann (85.), 6:0 Pascal Hinrichs (87.)



SG Hackenberg – SV 09/35 Wermelskirchen 2:0

SG Hackenberg: Sebastian Weber, Began Saiti (93. Dennis Adamiec), Simone-Fabio Donadio (87. Dewald Grigoryev) (93. Dennis Adamiec), Martin Bormann, Patrick Sadowski, Maximilian Wagner, Moritz Kerkien, Lennard Wagemann, Martin Schneider (67. Edward Yamoah), Leon Michael Sierant (76. Mario De Siena), Emilio Perrone - Trainer: Zdenko Kosanovic

SV 09/35 Wermelskirchen: Hannes Barth, Burak Altundag, Cedric Haldenwang, Marin Postic, Sean Soares, Siyamend Alo (93. Ahmad Ahmad), Luca Postic, Luca Fischer (57. Jannic Jens Kilter), Florian Börsch (46. Yannik Noah Wylezol), Nick Salpetro (62. Ferat Sari), Furkan Asut - Trainer: Nico Postic - Co-Trainer: Carmelo Salpetro - Co-Trainer: Frank Niewöhner

Schiedsrichter: Frank Saßmannshausen (Oberhausen) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Emilio Perrone (51.), 2:0 Leon Michael Sierant (54.)



FSV Vohwinkel Wuppertal – Türkgücü Velbert 2:1

FSV Vohwinkel Wuppertal: Björn Tobias Heußen, Luis Cosimo Fritzsch, Sami Tajar, Nico Korpilla, Ercan Akhan, Denis Arslan (70. Leon Miguel Zahran), Alphonso Henock Manata, Tim Zemlianski, Blend Janko, Nico Sudano (84. Jonas Schneider), Thomas Held - Trainer: Christian Bialke

Türkgücü Velbert: Jan-Luca Klein, Marwan Mriche Nachit, Edin Husidic, Gökhan Bulat, Filippas Filippou, Kerem Dogan, Mete Türk, Seonghyeok Lee, Mert Celik, Ahrom Yoo - Trainer: Emre Okatan

Schiedsrichter: Oliver Klostermann (Duisburg) - Zuschauer: 69

Tore: 1:0 Alphonso Henock Manata (11.), 2:0 Alphonso Henock Manata (34.), 2:1 (42. Handelfmeter)



SV Solingen 08/10 – SSV Berghausen 6:0

SV Solingen 08/10: Robin Wachholder, Jonas Möller, Cihan Demirtas, Giuseppe Vraka, Hidi Kadessy, Hasan Kaan Hayta, Robin Raaphael Heist, Akin Müjde, Marvin Stahlhaus, Kevin Kassunga, Max Niklas Zäh - Trainer: Rosario Tilaro - Trainer: Erdim Soysal

SSV Berghausen: Daniel Nellen, Benedikt Brusberg, Frederik Halbey, Tobias Schöning, Raphael Schruff (80. Ege Kilic), Leon Cvetanovic, Musa Ceesay, Justin Bartoschek, Leon Mockschan, Julian Meis, Dariusz-Alexander Tontsch - Trainer: Ralf Dietrich

Schiedsrichter: Erik Leicht (Düsseldorf) - Zuschauer: 50

Tore: Max Niklas Zäh (39.), 2:0 Max Niklas Zäh (41.), 3:0 Marvin Stahlhaus (72. Foulelfmeter), 4:0 Akin Müjde (73.), 5:0 Marvin Stahlhaus (78.), 6:0 Bilal Elias (81.)

Das ist der nächste Spieltag

24. Spieltag

So., 22.03.26 12:45 Uhr DV Solingen II - SV 09/35 Wermelskirchen

So., 22.03.26 13:00 Uhr SV Rot-Weiß Wülfrath - SC Viktoria Wuppertal Rott 89

So., 22.03.26 15:00 Uhr FK Jugoslavija Wuppertal - SSV Germania Wuppertal

So., 22.03.26 15:00 Uhr Cronenberger SC - SC Germania Reusrath

So., 22.03.26 15:15 Uhr Türkgücü Velbert - SV Solingen 08/10

So., 22.03.26 15:30 Uhr FSV Vohwinkel Wuppertal - SG Hackenberg

So., 22.03.26 15:30 Uhr TuSpo Richrath - HSV Langenfeld

So., 22.03.26 15:30 Uhr SSV Berghausen - TSV Ronsdorf

So., 22.03.26 15:30 Uhr BV Gräfrath - SSVg Velbert II

Thomasstadt Kempen – CSV Marathon Krefeld 3:5

Thomasstadt Kempen: Niclas Roosen, Patrick Beenen, Ayyoub Hachlouf, Jonas Struß (62. Leon Justin Maas), Dominique Strathe (62. Fabian Wagner), Pascal Ulbricht, Dustin Meyer (73. Paul Schäfer), Denis Gaas (62. Finn Anders), Lukas Inderhees (52. Simon Elfering), Eric Scheuren, Lucas Matteo Klaaßen - Trainer: Andre Meier - Co-Trainer: Pascal Tepaß

CSV Marathon Krefeld: Erik Gitner, Lars Wellmans, Almir Arapovic, Emre Özkaya (91. Marco Grünert), Daniel Sperling, Semih Cakir, Murat Aslan, Dario Krezic, Ilay Baris, Fritz Fiedler (87. Alexander Siepmann), Dennis Lerche (91. Ekrem Aksu) - Trainer: Onur Özkaya

Schiedsrichter: Simon Breuer - Zuschauer: 67

Tore: 1:0 Lucas Matteo Klaaßen (15.), 1:1 Dennis Lerche (27.), 1:2 Dennis Lerche (29.), 1:3 Dennis Lerche (39.), 1:4 Emre Özkaya (52.), 2:4 Fabian Wagner (72.), 3:4 Pascal Ulbricht (87.), 3:5 Dennis Lerche (89.)



VfL Tönisberg – TuRa Brüggen 1:2

VfL Tönisberg: Robin Bertok, Jan-Niklas Esser, Luke Heidrich, Alex Andreas Schmidt, Janik Dünwald (74. Tim Couball), Simon Kuschel, Jawad Ebrahimi (84. Björn Andreas Koths), Valon Xhaferi (74. Fabian Kempkens), Manuel Franken, Cihan Mustafa Rüzgar (84. Daniel Franken), Bertan Josua Yildiz (84. Ronaldo Onuzi) - Trainer: David Machnik - Trainer: Justin Müller

TuRa Brüggen: Steven Salentin, Volkan Akyil (74. Jan Grylak), Christos Tsopanides, Philipp Cox, Simon Hübner, Nedim Akkus, Robin Hürckmans, Justin Samuel Pahl (88. Erik Pöhler), Erdem Yildiray Eroglu (77. Florian Storms), Nils Bonsels, Mehmet Akkus (61. Dennis Greven) - Co-Trainer: Timo Vootz - Trainer: Markus Müller

Schiedsrichter: Thorsten Dreier (Duisburg) - Zuschauer: 26

Tore: 0:1 Nils Bonsels (22.), 0:2 Nils Bonsels (71.), 1:2 Tim Couball (89.)



1. FC Mönchengladbach – 1. FC Viersen 1:3

1. FC Mönchengladbach: Fabian Hermann, Adam Mesrour, Asim Göksu, Philip Welzer (58. Marko Ilic), Kubilay Erol (53. Brandon Mafimbu Mazanga), Andrij Gordiyevskyy, Abel Calenus, Safer Erdogan, Berkan Türkyilmaz (84. Johovahni Massamba), Aron Nasufi, Dmytro Motiakyn - Trainer: Dennis Krause

1. FC Viersen: Dominik Weigl, Maximilian Andre Wichelhaus, Shuremy Felomina, Lazaros Iliadis, Mohamed Kourouma, Leonard Lekaj (91. Maikel Mitchel Koeman), Fabio-Daniel Simoes-Ribeiro, Kevin Weggen, Marvin Stefan Struckmann (88. Ahmed Omeirat), Peter Okafor (77. Muja Arifi) - Trainer: Stephan Houben - Co-Trainer: Patrick Roellen

Schiedsrichter: Julian von Tessmer - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Marvin Stefan Struckmann (31.), 0:2 Marvin Stefan Struckmann (80.), 1:2 Dmytro Motiakyn (82.), 1:3 Kevin Weggen (90.+2)



SpVg Odenkirchen – Sportfreunde Neuwerk 1:1

SpVg Odenkirchen: Liam Hermanns, Marcel Schulz, Ayman Kaibouss, Jan Pflipsen, Samuelson Forestal, Robin Wolf, Konstantine Jamarishvili, Pascal Moseler, Daniel Pfaffenroth, Andrej Ferderer (68. Evgenij Pogorelov), Michael Bohnen (90. Metin Türkay) - Trainer: Simon Sommer

Sportfreunde Neuwerk: Phillip Beckers, Özgür Sezgin, Michael Hermes, Tristan Yannick Benten, Gian-Luca Mermann, Lasse Buschmann, Leon Jansen (88. Vadim Shkolnik), Ben Lawrenz, Marius Meffert, Berkan Dursun (69. Christian Schultz), Marwan El Khoulati Haroun (63. Anton Müller) - Trainer: Erdogan Karaca

Schiedsrichter: Thorsten Tack - Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Gian-Luca Mermann (8.), 1:1 Andrej Ferderer (43.)



SSV Grefrath 1910/24 – SC St. Tönis 1911/20 II 2:0

SSV Grefrath 1910/24: Felix Misko, Soner Köse, Jan Nils Klinkenberg, Moritz Leutgeb, Timo Claßen (29. Tim Weiner) (82. Lorik Rashkaj), Gerrit Lenssen, David Pries, Fynn Glutting, Vensan Klicic, Maurice Leier (90. Mika Jütten), Christopher Claeren (66. Sven Keller) - Trainer: Alexander Thamm - Co-Trainer: Felix Schade

SC St. Tönis 1911/20 II: Gian-Luca Mariano, Leonard Stiels, Luis Becker, Philipp Horster (34. Fynn Fruhen) (64. Ben Cedric Horst), Fabio Mariano, Connor Michaelis (46. Philipp Kösters), Yigit Taha Siyak, Luke Hamers, Lucas Noczenski (64. Dieumerci Kyanga), Nick Armbrüster, Furkan Yavuz - Co-Trainer: Cedric Jentzsch - Trainer: Florian Verhaag

Schiedsrichter: Lars Aarts (Goch) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Moritz Leutgeb (32.), 2:0 Tim Weiner (45.+1)



Türkiyemspor Mönchengladbach – TSV Krefeld-Bockum 1:1

Türkiyemspor Mönchengladbach: Arda Akkas, Ilias Kayhani (82. Atabey Kaplan), Alan Lipemba M'Bulayi, Ousman Nyaw Dudzus (53. Ouassim Jadaoun) (70. Benjamin Hilgers), Akin Uslucan, Ehsan Amani, Thomas Tümmers, Nathan Dibazingila, Noah Villanueva, Nico Wachmeister (53. Williams Amanor), Atabey Kaplan - Trainer: Cafer Kapkara - Trainer: Ufuk Isik

TSV Krefeld-Bockum: Luca Jannik Sitterz, Jan-Christopher Hauke, Janik Ott, Sébastien Linares, Wale Afees Arogundade, Lukas Gwosdz, Sam Ghebreamlak Seghid (60. Amadou Bassirou Fofana Ba), Hun Brandon Danh Do (69. Hendrik Holtz), Malik Binbay, Christian Tönnißen, Miguel Raoul Basalic (77. Guy Itamba Ilunga) - Trainer: Tino Reucher

Schiedsrichter: Jason Lee Jendges - Zuschauer: 90

Tore: 0:1 Sam Ghebreamlak Seghid (2.), 1:1 Ilias Kayhani (62.)



SC Union Nettetal II – DJK Fortuna Dilkrath 2:2

SC Union Nettetal II: Jannik Hüge, Marvin Deniz Yesilkaya (60. Konrad Wyzynski), Milan Günter Helmut Demant, Niklas Beenen, Mohamad Alhamwi (71. Dustin Kahlen), Luca Leon Coppus (88. Jasper van Dijk), Cedric Lappessen, Hendrik Schmitz (41. Jannik Witteck), Nico Zitzen, Thomas Jan Lepiorz, Dustin Herrmann - Trainer: David Sfarzetta

DJK Fortuna Dilkrath: Joel Dassen, Malte Laumen, Justus Nauen, Mats Zechlin, Torben Esser, Niklas Mülders (84. Danny Thönes), Ole Zechlin, Tim Jäger, Maximilian Grafen (54. Luk Zechlin), Moritz Münten, Jade Liam Diane - Trainer: Björn Feldberg

Schiedsrichter: Jan Oster - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Moritz Münten (16.), 1:1 Thomas Jan Lepiorz (43.), 1:2 Ole Zechlin (54.), 2:2 Thomas Jan Lepiorz (66.)

Besondere Vorkommnisse: Moritz Münten (DJK Fortuna Dilkrath) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Jannik Hüge (24.).



VfR Krefeld-Fischeln – OSV Meerbusch 1:2

VfR Krefeld-Fischeln: Strahinja Prodanovic, Florian Leisten, Ben Sundermann, Marc Jean Lacroix, Hendrik Rouland, Jannick Geraets, Carlo Honoré Heinrich, Ben Schubert (56. Mohamed Osman), Niklas Geraets, Maximilian Kuznik (71. Ndrin Maloku), Denis Shabani (80. Emre Acarsoy) - Trainer: Jakob Scheller

OSV Meerbusch: Theodor Domenico Pollino, Luis Mick Heich, Ioannis Alexiou (73. Kennet Kaminski), Marvin Höffges (73. Angelo Recker), Saba Khargelia, Frederic Klausner, Jonas Kunft (57. Andrea Spada), Timo Fabian Kaufmann (67. Junior Rainer Dos Santos Steuer), Philip Schmelzer (84. Ben Israil), Marc Rommel, Lars Stieger - Trainer: Dominik Voigt

Schiedsrichter: Sascha Radusch (Duisburg) - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Marc Rommel (28.), 1:1 Niklas Geraets (60.), 1:2 Marc Rommel (76.)

Das ist der nächste Spieltag

24. Spieltag

Fr., 20.03.26 19:45 Uhr OSV Meerbusch - CSV Marathon Krefeld

Fr., 20.03.26 20:00 Uhr TuS Wickrath - VfL Tönisberg

So., 22.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - Türkiyemspor Mönchengladbach

So., 22.03.26 15:30 Uhr 1. FC Mönchengladbach - Thomasstadt Kempen

So., 22.03.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - SC Union Nettetal II

So., 22.03.26 15:30 Uhr TuRa Brüggen - SSV Grefrath 1910/24

So., 22.03.26 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - VfR Krefeld-Fischeln

So., 22.03.26 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - SpVg Odenkirchen

Viktoria Goch II – TuS Xanten 2:2

Viktoria Goch II: Pascal Mollenhauer, Lars Johnson (88. Miguel Wurring), Konstantin Schütz (80. Mert Karabulut), Tim Müller, Kai Jaschek, Thomas Langenberg (65. Max Hebben), Marvin Gisberts (46. Dogan Erkis), Robert Nafin, Louis Bruns (80. Lucien Fabrice Boyata), Jiro Jude Maximilian Großhans, Marvin Kürbs - Trainer: Ernes Tiganj

TuS Xanten: Jan Kallen, Jonas Vengels, Luan Schreiber, Jesse Sticklat, Norwin Meyer (11. Jehovany Pedro da Silva) (73. Zeon Kern), Lukas Maas, Luca Franz Joachim Binias, Gerrit Jenowsky, Marvin Braun, Mats Ole Wardemann (58. Velibor Geroschus), Christopher Kimbakidila (68. Lukas Maas) - Trainer: Mirco Dietrich

Schiedsrichter: Kevin Bischoff - Zuschauer: 30

Tore: 0:1 Gerrit Jenowsky (30.), 1:1 Marvin Gisberts (45.), 1:2 Christopher Kimbakidila (55.), 2:2 Marvin Kürbs (75.)



Sportfreunde Broekhuysen – VfL Rhede 2:1

Sportfreunde Broekhuysen: Marek Schaffers, Leon Peun, Nils Lachmann, Lars Peters (52. Luca Schmermas), Justin Theelen, Stan Hesen, Hendrik Hünnekens, Noah Christian Thier (46. Tom Beterams), Sven van Bühren (72. Nick Maurice Ernst), Maurice Horster (86. Philipp Joseph Brock), Nils Hannaleck (72. Norman Schmitz) - Spielertrainer: Sebastian Clarke

VfL Rhede: Marius Bauhaus, Luca Lorei, Tony Marcel Drescher, Luca Maximilian Schultze, Kian Trompert (34. Qwenn Landzaat), Noah Paß, Len Stenneken, Amar Mesic, Maximilian Kreutzer, Iker Prudencio, Leon Franken - Trainer: Niklas Schemmer

Schiedsrichter: Marc Waldbach - Zuschauer: 250

Tore: 1:0 Nils Lachmann (45.), 1:1 Noah Paß (61. Foulelfmeter), 2:1 Nick Maurice Ernst (83.)



Westfalia Anholt – Kevelaerer SV 0:2

Westfalia Anholt: Daniel Lueb, Mike Schirrmacher, Nick Schirrmacher, Daniel Buscher, Silas Bergerfurth (85. Matthias Paus), Filipe Oliveira Leite (58. Finn Filip Spiekers), Elfadin Maksuti (58. MIchel Duesing), Tugay Mushin Cemil Haberci, Luca Müller, Til Spiegelhoff, Emnor Haliti (58. Oliver Paus) - Trainer: David Kraft

Kevelaerer SV: Ben-Luca Ingenfeld, Noah Tellemanns (81. Nils Theysen), Cedric Hacks, Nicolas Dittrich, Gian-Luca Dittrich, Leo Wienhofen (87. Hannes Lörcks), Marvin Schulz, Robin Kaschubat (78. Tim Hillejan), Malik Bongers (54. Özkan Külcür), Jona Wassen (63. Colin Linßen), Maximilian Gastens - Trainer: Patrick Znak

Schiedsrichter: Gregor Osolinski - Zuschauer: 60

Tore: 0:1 Maximilian Gastens (44.), 0:2 Colin Linßen (90.+8)



Borussia Veen – Sportfreunde 97/30 Lowick 3:0

Borussia Veen: Janek Keusemann, Jakob Münzner (76. Philipp van Huet), Ken Klemmer, Hendrik Terlinden, Leon van Bonn (38. Tom Conrad), Jonas Höptner, Marius Gietmann, Jonas van den Brock, Linus van Treek (63. Noah Langert), Marc Balonier, Tim Lange (81. Niels Gietmann) - Trainer: Alexander Wisniewski - Trainer: Lukas Höptner

Sportfreunde 97/30 Lowick: Christopher Hakvoort, Lary Terhart, Niels Langenhoff, Finn Terhart, Leonard Langenbrink, Hannes Böing, Lukas Oostendorp, Lasse Bennemann, Elija Cürsgen, Florian Wiegrink, Peter Hund - Spielertrainer: Marvin Tünte - Trainer: Marcus Schaffeld

Schiedsrichter: keine Angabe - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Linus van Treek (11.), 2:0 Jonas van den Brock (22.), 3:0 Jonas van den Brock (45.+1)



Alemannia Pfalzdorf – Hamminkelner SV 1:2

Alemannia Pfalzdorf: Levi Eckermann, Tom Voß, Tom-Luca Janßen (86. Marvin Flounders), Lars Völpert, Nils Mildenberger, Nick Helmus, Luca Stratemann, Dominik Saat (64. Samouil Schiefer), Christian Emmers, Danijel Lorenz (56. Joep Renkens), Luca Eikemper (72. Jamie Caspers) - Trainer: Raphael Erps

Hamminkelner SV: Sascha Tünte, Sebastian Weinkath, Kevin Beverungen (86. Romeo Burghardt), Nick-Constantin Otto, Till Schürmann, Linus Kammeier (72. Jan Nepicks), Yannick Weidemann, Gianluca Klein (89. Ole Breuer), Lars Ortius (72. Tim Graaf), Hassan Hamzaoglu, Leon Norman Bender - Co-Trainer: Markus Brucks - Trainer: Erdal Dasdan

Schiedsrichter: Daniel Jennen (Brüggen) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Leon Norman Bender (69. Foulelfmeter), 0:2 Lars Ortius (71.), 1:2 Joep Renkens (83.)



SV 08/29 Friedrichsfeld – TSV Weeze 2:4

SV 08/29 Friedrichsfeld: Noah Luis Heutger, Heinrich Heleniak (68. Marco Horstkamp), Dennis Slowinski, Onur Baran (62. Emir Zerdo), Maximilian Spartz (62. Amar Kesetovic), Samid Kurtanovic, Rafael David Buch, Joel Grzeskowiak, Gianluca Buhlmann, Nico Wittwer (15. Halil Ibrahim Ören), Eray Tuncel - Trainer: Almir Duric

TSV Weeze: Lukas Janssen, Florian Feddema, Florian Thomas, Nick Aengenvoort, Klaus Winters, Christian Feegers (50. Nick Schwarma), Henning Mülders (53. Nils Giltjes), Hakan Erkis, Yannick Gorthmanns, Nderim Cerkinaj (83. Eron Kashtanjeva), Maik van Teeffelen (20. Max Büren) - Trainer: Ferhat Ökce

Schiedsrichter: Sven Terwolbeck (Mülheim an der Ruhr) - Zuschauer: 75

Tore: 1:0 Max Büren (30.), 1:1 Gianluca Buhlmann (35.), 1:2 Yannick Gorthmanns (35.), 1:3 Florian Thomas (70.), 2:3 Halil Ibrahim Ören (86.), 2:4 Yannick Gorthmanns (90.)



TuS Stenern – SGE Bedburg-Hau 0:1

TuS Stenern: Alexander Brücks, Steffen Lensing (68. Lucas Wüpping), Maximilian Giruc, Alexander Tetiet, Lennart Nordmann (26. Karim Farahat), Tristan Senteler, Alexander Biermann, Julian Stockhorst, Luca Wiesmann (68. Lukas Sieverding), Tom-Luka Wanders, Jacobus Derk Tielemann - Trainer: Simon Meyering

SGE Bedburg-Hau: Niklas Puff, Martin Tekaat, Henrik Schümmer, Nicolas Rode, Theo Gerard, Fabio Dittrich, Christoph Gorißen (74. Gislain Ngesang), Tim Helmus, Len Deckers, Theo Panke, Falko Kersten (57. Louis Hoenselaar) - Trainer: Bernard Alijaj

Schiedsrichter: Rahand Abdulrazaq - Zuschauer: 85

Tore: 0:1 Falko Kersten (49.)



SV Haldern – SV Blau-Weiß Dingden II 0:2

SV Haldern: Nico Hakvoort, Stefan Hebing, Linus Meier (55. Andreas Kosel), Robin Gissing (81. Mika Heerink), Patrick Hildenhagen, Milot Seesing, Hendrik Heynen, Phillip Adamczyk (55. Lukas Meurs), Jan Middendorf, Tim Gebbing (38. Elias Krüger), Matthias Bauhaus - Trainer: Christian Böing

SV Blau-Weiß Dingden II: Dennis Wanders, Markus van Stegen, Memetsah Cakar, Yannik Hundt (73. Leonardo Moschüring), Marco Harbring, Mathis Schluse (88. Niclas Meteling), Tim Vehns (76. Marco Harbring), Jonah Koopmann (62. Felix Leyking), Philipp Arnold, John Gertzen (66. Phil Hülzevoort) - Trainer: Dirk Juch

Schiedsrichter: Max Zimmert - Zuschauer: 60

Tore: 0:1 Noah Gabriel Michaels (31.), 0:2 Noah Gabriel Michaels (90.+1)



DJK Twisteden – SV Rindern 3:0

DJK Twisteden: Martin Voß, Niklas Heußen, Steffen Douteil, Henri Hirschmann, Leonard Hartings (58. Malte Iland), Lars Douteil, Tom Cappel (87. Philipp Ingenleuf), Nico Lenz (74. Jordi Leck), Fabian Rasch (87. Nikolas Dennesen), Chris Kleuskens, Torben Schellenberg (78. Janek Winkels) - Trainer: Marcel te Nyenhuis - Co-Trainer: Jan van de Meer - Co-Trainer: Rainer Winkels

SV Rindern: Bjarne Christoph Janßen, Robert Boßmann, Wiktor Romanow (46. Luca Alexander Polders), Cem Artas, Dano Evrard, Leon Naß (63. Mohamad Al Ahmad), Marten Albrecht (76. Björn Gatermann), Marlon Irsch (64. Lukas Müller), Peter Mayr, Mika Winkler, Maximilian Janssen (76. Mohamad Al Ahmad) - Spielertrainer: Marius Krausel - Trainer: Christian Roeskens

Schiedsrichter: Mustafa Bostanci (Krefeld) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Tom Cappel (9.), 2:0 Fabian Rasch (77.), 3:0 Fabian Rasch (87.)

Das ist der nächste Spieltag

24. Spieltag

Fr., 20.03.26 20:00 Uhr SV Haldern - Viktoria Goch II

Fr., 20.03.26 20:00 Uhr SV Rindern - Alemannia Pfalzdorf

So., 22.03.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - Borussia Veen

So., 22.03.26 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - TuS Xanten

So., 22.03.26 15:00 Uhr TSV Weeze - TuS Stenern

So., 22.03.26 15:00 Uhr VfL Rhede - Westfalia Anholt

So., 22.03.26 15:30 Uhr Hamminkelner SV - Sportfreunde Broekhuysen

So., 22.03.26 15:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - DJK Twisteden

So., 22.03.26 16:00 Uhr Kevelaerer SV - SV 08/29 Friedrichsfeld

Spvgg Meiderich 06/95 – VfB Homberg II 7:1

Spvgg Meiderich 06/95: Noah Krappen, Nick Kirstein, Aaron Kazimierczak, Fynn Heinzelmann (70. Aristote Tshiani), Pascal Schumacher-Meinberg (87. Ugonna Tony Ahukanna), Wolfgang Manuel Lutze, Lukas Roman (80. Max Trotzkowski), Julian Dzieza, Louis Runge, Tobias Marco Freiwald (86. Finn Rosenstengel), Riccardo Nitto (86. Muhammed Özdogan) - Trainer: Oliver Petzold

VfB Homberg II: Frederic Michel, Finn Lempert, Ben Louis Riebling, Dennis Golomb, Samuel Lindner (46. Stephen Antwi), Illia Venhelaites, Florian Czarnecki (46. Viacheslav Hrebniev), Karim Moustafa (37. Niklas Oliver Potreck), Til Müller, Semir Demiri, Maurice Laroche - Trainer: Tobias Schiek

Schiedsrichter: Arda Gecgel - Zuschauer: 30

Tore: 1:0 Nick Kirstein (3.), 2:0 Tobias Marco Freiwald (10.), 3:0 Julian Dzieza (38. Foulelfmeter), 4:0 Fynn Heinzelmann (57.), 4:1 Til Müller (77. Foulelfmeter), 5:1 Lukas Roman (80.), 6:1 Riccardo Nitto (83.), 7:1 Riccardo Nitto (84.)



SuS 09 Dinslaken – SV Rhenania Hamborn 2:3

SuS 09 Dinslaken: Jan Rother, Alexander Kraus, Jens Krönung (74. Erion Xhemajli), Jan Bongartz, Nico Knödlseder, Colin Schmitt, Viktor Klejonkin, Tim Waclawek, Noah Donai (61. Enes Can Caglayan), Sebastian Eisenstein (85. Baver Livan), Tim Wollbrinck (61. Kevin Kolberg) - Spielertrainer: Timm Golley

SV Rhenania Hamborn: Enes Özden, Dursun Can (85. Anthony Amadi) (89. Anthony Amadi), Eric Belanga (80. Mahmut Yahya Kalkan) (82. Mahmut Yahya Kalkan), Mohammed Faiz (55. Murat Alkurt) (60. Okan Yilmaz), Samuel Kaba Frimpong, Bünyamin Özdemir (55. Okan Yilmaz) (60. Murat Alkurt), Pasquale Conti, Mohamed Amin Mallouki Guerrid (69. Yusuf Turnali) (70. Yusuf Turnali), Tugra Dilekci, Blinort Namoni, Andrija Kurandic - Trainer: Yalcin Nezir

Schiedsrichter: Patrick Trela (Essen) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Tim Waclawek (35.), 2:0 Viktor Klejonkin (40. Foulelfmeter), 2:1 Blinort Namoni (78. Foulelfmeter), 2:2 Andrija Kurandic (90.), 2:3 Mahmut Yahya Kalkan (90.)



FC Neukirchen-Vluyn 09/21 – GSG Duisburg 2:0

FC Neukirchen-Vluyn 09/21: Hendrik Paul Bodo Bornschein, David Markovic, Jesko Dezelak, Melvin Sijercic, Besnik Saljiji (73. Lukas Koch), Tom Straub, Adis Dedic, Enedin Hadrovic (89. Timurcan Bozkurtan), Emilio Bajrami (60. Emir Karabegovic), Mert Aközbek (79. Lukas Nowicki), Phil Hardelauf (60. Luis Gizinski) - Trainer: Abdelaziz Zenzoul

GSG Duisburg: Musafi Shehu, Robin Hochmuth, Danijel Arsenovic, Luan Petsch, Milan Macar, Egzon Zabergja, Hayato Takei, Luis Holznagel, Marcel Möller (60. Bryan Noah Prince Agbodjan), Mamadou Billo Kante, Edis Junuzovic (60. Armin Alihodzic) - Trainer: Alessandro Vergaro

Schiedsrichter: Sinan Satilmis - Zuschauer: 135

Tore: 1:0 Enedin Hadrovic (43.), 2:0 Luis Gizinski (72.)

Rot: Luis Holznagel (83./GSG Duisburg/)



VfL Repelen – SC 1920 Oberhausen 1:1

VfL Repelen: Robin Meischner, Izzettin Kuci (83. Christoph Zgorecki), Berkant Gebes, Marvin Trentzsch (66. Hendrik Schons), Robin Rasche, Leandro Adams, Mehmet Ügüdür, Tobias Tatzel, Amar Pilavdzic (75. Jan Albus), Yubery Santo Stielke, Arjeton Krasniqi - Trainer: Sercan Baloğlu

SC 1920 Oberhausen: Zakaria Benhannoun, Marko Djurdjevic, Erenay Bektas, Bülent Demirci, Timur Ertural, David Möllmann, Julian Krasniqi (68. Mohamed Lamine Jegham), Ömer-Faruk Calik, Nevio Möllmann, Justin Wunder, Yusuf Allouche - Trainer: Erkan Aydin

Schiedsrichter: Darius Lukossek - Zuschauer: 58

Tore: 1:0 Amar Pilavdzic (32.), 1:1 Timur Ertural (42.)



Duisburger SV 1900 – 1. FC Mülheim-Styrum 4:1

Duisburger SV 1900: Dr. Timo Mohr, Jan Stuber, Youmssi Fotso (46. Alexander Klug), Raffael Schütz, Thomas Kirsch, Kevin Sonneveld (62. Julian Grevelhörster), Nico Klotz, Andre Meier (79. Jan Zuweis), Mahmut Savci (80. Rikuto Ueda), Gino Mastrolonardo (77. Moritz Kerlen), Kadir Yildirim - Trainer: Sergio Pinto Cruz - Trainer: Damian Opdenhövel

1. FC Mülheim-Styrum: Lukas Schmidt, Mohamed Bentaleb, Khalil Bentaleb, Kaan Atik, Abdullah Bentaleb, Marco Olivieri, Mohamed-Ali Al Naboush (66. Badri Müller), Mert Kaan Kesici, Eray-Jasin Kara (6. Harry Owusu Amponsah), Taha Benhamza (73. Florian Gashi), Thimo Warnke (46. Takeru Kokubu) - Trainer: Eser Ucak - Trainer: Ömer Özmen

Schiedsrichter: keine Angabe - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Kadir Yildirim (45.+2 Foulelfmeter), 2:0 Kadir Yildirim (52.), 3:0 Andre Meier (54.), 3:1 Khalil Bentaleb (61.), 4:1 Kadir Yildirim (64.)



Viktoria Buchholz – Schwarz-Weiß Alstaden 1:1

Viktoria Buchholz: Jann Singh, Pascal Mahn (76. Timo Wirtz), David Szekeres, Rimuto Sasaki (58. Kenshin Iwai), Samson Ayodele, Eliah Jung, Tobias Eickmanns, Hasan Aydin, Colin Onyeocha, Fabian Rahmacher, Elias Benedikt Schnell (90. Fabio Motuzzi) - Trainer: Tim Sobisch - Trainer: Stephan Bork

Schwarz-Weiß Alstaden: Ajara Djamal Ehlert, Danny Walkenbach, Robin Aycicek, Philipp Demler, Fabian Stratmann, Sergen Sezen, Ardit Zekjiri, Camara Kessery, Almin Essler, Ali Gülcan, Boran Sezen - Trainer: Bilal Fezzani - Co-Trainer: Bajram Aliu - spielender Co-Trainer: Sergen Sezen

Schiedsrichter: Stefan Heuer (Essen) - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Almin Essler (21.), 1:1 Elias Benedikt Schnell (45.+2)

Gelb-Rot: Danny Walkenbach (82./Schwarz-Weiß Alstaden/)



Duisburger FV 08 – TuS Asterlagen 7:4

Duisburger FV 08: Kejan Güzel, Gracjan Adamowicz, Yu Taya (84. Miche-Joel Makomé-Mabouba), Lars Gronemann, Hüseyin Rasitoglou, Julian Sistig (65. Noah Devran Andich Abdeslam), Tayfun Yildirim (80. Aiyoub Andich), Yasar Emin Uzun, Luca Gebhard (65. El Hassan Lahjar), Filip Dimeski, Kevin Mouhamed (80. Ismail Öztürk) - Trainer: Mustafa Öztürk

TuS Asterlagen: Oguz Dalli, Emre Can Aydin, Yunus Emre Turgut (60. Ömer Kocaoglan), Mario-Catalin Codreanu, Ahmet Aldemir, Tunahan Karakaya, Enes Isiktas, El Houcine Bougjdi (84. Riichi Nakanishi), Derman Disbudak, Diar Mustafa, Emir Turan (84. Sefa Karakurt) - Trainer: Muhammet Isiktas

Schiedsrichter: Malte Kalinowski - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Filip Dimeski (17.), 2:0 Kevin Mouhamed (41.), 2:1 Enes Isiktas (45.), 3:1 Tayfun Yildirim (45. Foulelfmeter), 3:2 Derman Disbudak (47.), 4:2 Filip Dimeski (55.), 5:2 Hüseyin Rasitoglou (69.), 6:2 Noah Devran Andich Abdeslam (82.), 7:2 Filip Dimeski (83.), 7:3 Enes Isiktas (90.), 7:4 Derman Disbudak (90.+1)



Mülheimer SV 07 – Rheinland Hamborn 2:2

Mülheimer SV 07: Atilla Yildiz, Noah Jamal Schindlegger, Michel Roth, Nick Bennmann, Simon Grün, Asim Bedirhan Simsek (90. Justin Gramsch), Lennard Kaiser, David-Alexander Mazan (74. Thore Uteg), Mohammad Iyad Shihada, Pascal Roenz (85. Maid Music), Luca Felix Rausch - Trainer: Christian Mikolajczak - Co-Trainer: Philipp Reis

Rheinland Hamborn: Deniz Aktas, Kaan Akgül (82. Emirhan Canarslan), Joel Schoof, Nurettin Kayaoğlu, Julian Lösbrock (67. Etinosa Igbionawmhia), Mehmed-Sena Özen (58. Ferdi Acar), Eren Taskin (76. Mehmet-Ali Cengiz), Yunus Emre Kocaoglu, Ahmet Efe Aris (67. Mohammed Monir Ayyad), Joel Preuß, Samet Sadiklar - Trainer: Julien Schneider - Trainer: Fahri Ulutas - Co-Trainer: Mikail Demirel

Schiedsrichter: Enes Krupic (Moers) - Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Yunus Emre Kocaoglu (5.), 1:1 David-Alexander Mazan (31.), 2:1 Lennard Kaiser (48.), 2:2 Samet Sadiklar (88.)

Rot: Luca Felix Rausch (44./Mülheimer SV 07/)



SuS 21 Oberhausen – SV Genc Osman Duisburg 4:4

SuS 21 Oberhausen: Kai Habendorf, Chris-Evans Pieritz, David Reidermann (46. Samuel Mensah), Alexander Louis Hernaut (82. Tom Schulokat), Tobias Uehmann (75. Niko Lazar), Kevin Skoda, Marco Matuszzak, Hürkan Kindac (67. Abdulhamit Canim), Jihan Jeremi Bayram, Talha Canim, Muhammet Emin Canim (65. Akin Aslantin) - Trainer: Kevin Weber

SV Genc Osman Duisburg: Ali Günes Karabiyik, Enis Koray Kücük, Hussein Alameddine (72. Baran Fidan), Tekin Mang, Ishak Öztürk (46. Mert Yagci), Felix Mpianza (46. Yassine Bel-Mustapha), Argjent Emrula, Emre Onur, Osman Simsek (46. Furkan Cakmak), Mahde Hadekhalaf Kaeede (46. Bünyamin Burak Sari), Sandro Garcia Melian - Co-Trainer: Tarkan Yildirim - Trainer: Hakan Katircioglu - Co-Trainer: Tugay Arslan

Schiedsrichter: Jens Hempel (Emmerich) - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Marco Matuszzak (9.), 2:0 Talha Canim (32.), 2:1 Emre Onur (45.+1), 3:1 Kevin Skoda (59.), 3:2 Mert Yagci (68.), 4:2 Abdulhamit Canim (70.), 4:3 Mert Yagci (73.), 4:4 Sandro Garcia Melian (84.)

Gelb-Rot: Talha Canim (69./SuS 21 Oberhausen/)

Das ist der nächste Spieltag

24. Spieltag

Sa., 21.03.26 18:00 Uhr Rheinland Hamborn - SuS 21 Oberhausen

Sa., 21.03.26 19:00 Uhr SC 1920 Oberhausen - Duisburger SV 1900

So., 22.03.26 15:00 Uhr GSG Duisburg - VfL Repelen

So., 22.03.26 15:15 Uhr VfB Homberg II - Schwarz-Weiß Alstaden

So., 22.03.26 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - Viktoria Buchholz

So., 22.03.26 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - SuS 09 Dinslaken

So., 22.03.26 15:30 Uhr TuS Asterlagen - Mülheimer SV 07

So., 22.03.26 15:30 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - Spvgg Meiderich 06/95

So., 22.03.26 15:45 Uhr SV Rhenania Hamborn - FC Neukirchen-Vluyn 09/21

SpVgg Steele – VfB Frohnhausen 0:6

SpVgg Steele: Dominik Langenberg, Fabian Handke, Leon Tüns, Bastian Lübeck (78. Asiato-Shouda Sanganaza), Dominik Bongartz, Maurice Jednicki, Erol Hermann (84. Jerome-Marcel Reisig), Thoma Bubullima, Asiato-Shouda Sanganaza, Louis Smeilus (46. Enosch Kpessou) (78. Benedict Uwa Davis-West), Luis Richard - Trainer: Dirk Möllensiep

VfB Frohnhausen: Marko Razic, Dasilva Mavinga Matondo (76. Sinan Yilmaz), Taraba Carsten Kagnassim, Milad Mansoori, Florian Usein (85. Rida Hallak), Issa Adnan Said, Canel Ucan, Essowavana Gbegouni (71. Muhammed Filizay), Mohamed Said (89. Nico Prang), Samir Laskowski, Prince Chigamezu Igbozuruike (83. Issa Issa) - Co-Trainer: Yassine Oulhaji-Temsamani - Trainer: Chamdin Said

Schiedsrichter: Jamal Rene Benmelouka - Zuschauer: 30

Tore: 0:1 Prince Chigamezu Igbozuruike (8.), 0:2 Mohamed Said (28.), 0:3 Mohamed Said (29.), 0:4 Samir Laskowski (33.), 0:5 Mohamed Said (51.), 0:6 Rida Hallak (90.+1)



Dostlukspor Bottrop – Sportfreunde Niederwenigern II 2:3

Dostlukspor Bottrop: Marvin Hillenbrand, Arif Elyesa Mendil, Baris Erdogan, Berat Arslan (83. Heshyar Khalo), Devin Yildirim, Tolga Yildirim, Nassim Ahkim, Ismail Talha Uzan (83. Jan Endres), Jonah Konzer, Abbas Jaafar, Dogukan Turan - Trainer: Can Uçar

Sportfreunde Niederwenigern II: Jan-Philipp Vonk, Sebastian Schnell, Marius Beyer, Malte Eckert, Benedikt Michael Thielecke, Leon Welticke, Sebastian Axt, Lutz Dahlhaus, Marcel Schräer, Hendrik Maximilian Fülber, Justin Barke (85. Henrik Eggemann) - Trainer: Lars Diefenthal

Schiedsrichter: Mats Gaerber - Zuschauer: 40

Tore: 0:1 Leon Welticke (12.), 0:2 Justin Barke (22.), 1:2 Dogukan Turan (52. Foulelfmeter), 1:3 Justin Barke (74.), 2:3 Dogukan Turan (78.)



SuS Haarzopf – DJK Arminia Klosterhardt 1:5

SuS Haarzopf: Leon Krasniqi, Maximilian Härtel, Maurice Grube (60. Marvin Pape), Marlon Paul Keller (46. Johannes Flatow), Timo Brandt (46. Jan Seeling), Matteo Viefhaus, Justin Kaiser, Enrico Ratz, Michael Seidelmann (71. Thierry Buma), Ben Ansorge, Luiz Alessio Sachs (46. Yunosuke Seo) - Trainer: Matthias Walter

DJK Arminia Klosterhardt: Lucas Goy, Nico Harder, Meik Kunz (75. Lennart Elias Rühl), Vladyslav Azaronok, Emre Yalcin, Samuel Zegadlo, Fabian Abel (79. Aiman-Mohammed Faraj), Niklas Gehrmann (64. Abdul Afiz Tholley), Max Langerbein (75. Melvin Glogic), Hamza Velic (64. Phil Wolff), Jan-Niklas Pia - Trainer: Marcel Landers

Schiedsrichter: Ben Blank - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Jan-Niklas Pia (20.), 0:2 Samuel Zegadlo (21.), 0:3 Samuel Zegadlo (56.), 0:4 Samuel Zegadlo (59.), 0:5 Jan-Niklas Pia (76.), 1:5 Nico Harder (79. Eigentor)



Heisinger SV – Fatihspor Essen 2001 2:2

Heisinger SV: Julian Robert, Erhan Azatoglu, Kevin Patrick Konrad (63. Simon Tenberge), Nik Leiler, Marvin Prellwitz, Semih Cimen, Steffen Köfler (63. Merlin Kirsten), Julian Bluni (77. Jan-Lukas Lippeck), Lein Frehmann (46. Philipp Reichardt), Tobias Köfler, Jonas Lippeck - Trainer: Slavko Franjic - spielender Co-Trainer: Philipp Reichardt - Trainer: Frank Burchhardt

Fatihspor Essen 2001: Akin Karakoyun, Orhan Dombayci, Sami Essa Suleiman (57. Mounir Till Asrih), Can Tunctürk, Mounir Till Asrih (46. Ali Imran Toy), Tolga Yigit, Samed Fidan (58. Baris Kaya), Jez Fremnong, Baki Caki (90. Oktay Cinar), Ayman Mallih (90. Cihan Aksakal), Kaan Kazim Karakus - Trainer: Adem Durmus - Co-Trainer: Tahsin Oeyken

Schiedsrichter: Ahmet Eker (Essen) - Zuschauer: 38

Tore: 0:1 Orhan Dombayci (11.), 0:2 Kaan Kazim Karakus (27.), 1:2 Jonas Lippeck (42.), 2:2 Tobias Köfler (54.)

Gelb-Rot: Merlin Kirsten (88./Heisinger SV/Foul)



Sportfreunde Königshardt – Rot-Weiss Essen II 0:2

Sportfreunde Königshardt: Alexander Krobok, Nico Nachtigall, Dennis Schlenski, Mathias Grgic, Sven Ebbe Süsselbeck (69. Lukas Hartmann), Felix Knappmann, Laurenz Hübinger, Denis Karic, Silas Baffour, Muris Kesko (59. Simon Palmen), Tristan Joel Müller - Trainer: Kenan Hodzic

Rot-Weiss Essen II: Marcel Lenz, Hamid Kuka (55. Luis Förster), Burak Bahadir, Marvin Paulsen, Ole Nissen, Kevin Grund (81. Mirco Konarkowski), Marcel Faber, Mehmet Demirci, Orcun Mengenli, Joel Bema, Arda Islam (69. Timo Dargel) - Trainer: Stefan Lorenz

Schiedsrichter: Luca Terweide (Bocholt) - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Joel Bema (10.), 0:2 Marvin Paulsen (63.)

Gelb-Rot: Felix Knappmann (90./Sportfreunde Königshardt/)



DJK Arminia Lirich 1920 – Vogelheimer SV 4:5

DJK Arminia Lirich 1920: Jonas Hartmann, Ben Pribbernow, Allan Zuna (61. Eric Salobir), Mehriz Fezzani, Manuel Augenstein, Anthony Annan, Marouan Jenfi (69. Felix Beusing), Daniel Enudi, Leroi Donovan Ndjiago, Andre Peters, Ugochukwu Akubuike - Co-Trainer: Torsten Nienhaus - Co-Trainer: Gerald Nana Osei Siebert

Vogelheimer SV: Yannik Schümberg, Marc Nickel, Janik Noah Eichmann, Deniz Senol, David Dottai, Enes Yilmaz, Mika Luis Pfundner (83. Haruto Ishizaki), Glory Samuel Kamamona (69. Fouad Zaitouni), Naoufal Nouri, Emre Kilav (79. Schafik Fraitat) - Co-Trainer: Dominik Baruffolo - Trainer: Carsten Isenberg - Co-Trainer: Tobias Vietz

Schiedsrichter: Iyilik Emre - Zuschauer: 75

Tore: 0:1 Marc Nickel (17.), 0:2 Emre Kilav (19.), 1:2 Anthony Annan (33.), 1:3 Janik Noah Eichmann (39.), 2:3 Ugochukwu Akubuike (53.), 3:3 Manuel Augenstein (57.), 3:4 Janik Noah Eichmann (65.), 4:4 Andre Peters (73. Foulelfmeter), 4:5 Enes Yilmaz (89.)



FC Blau-Gelb Überruhr – SV Burgaltendorf 1:6

FC Blau-Gelb Überruhr: Julian Frings, Andreas Angerer, Chafiq Guettari (88. Abbas Ahmed), Eljvir Ahmet, Yoshitaka Myojin, Adil Lamrini (46. Mikail Evren Altun), Bilal Gökyesil, Draoui Nour-Edine, Faithful Gold-Toluhi, Jumaru Nishikawa, Ryota Nomura - Trainer: Sascha Tautges

SV Burgaltendorf: Mike Justenhofen, Leon Metke (77. Caspar Schelewski), Kai Nakowitsch, Georgios Ketsatis, Jason-Lee Gerhardt, Jannis Böhner (54. Sky Eric Lietzau), Jonas Rölver (84. Denis Naumov), Kevin Barra, Mehmet Can Köstekci (70. Tim Karkau), Nico Van Der Heuvel (73. Alkan Albayrak), Michael Siminenko - Trainer: Andreas Krippel

Schiedsrichter: Sebastian Frank (Essen) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Kai Nakowitsch (2.), 0:2 Kevin Barra (19.), 1:2 Faithful Gold-Toluhi (55.), 1:3 Georgios Ketsatis (81.), 1:4 Kevin Barra (84.), 1:5 Kevin Barra (89.), 1:6 Alkan Albayrak (90.)



Spvgg Sterkrade-Nord – TuSEM Essen 1926 1:2

Spvgg Sterkrade-Nord: Nico Nowoczin, Michael Kunze, Malte Simon Benninghoff, Lukas Kallweit, Nico Spickermann (71. Oguzhan Mirac Cengiz), Nick Perenz, Celil Kuzu, Ezekiel Oluwa Pelumi Adebisi, David Alexander Forbeck (66. Jason Michael Schiewer), Danny Perenz (71. Fabian Drieschner), Thuto Schneider (55. Justin Beckmann) - Trainer: Oguzhan Cuhaci

TuSEM Essen 1926: Maurice Branigk, Fabian Riesener, Florian Pawelzik, Sergej Stahl (79. Daniel Zurmühlen), Rico Zölzer, Lukas Paulun, Jan Guthoff, Frederick Gipper, Philipp Alexander Glahn (68. Felix Herzinger), Fabio Herrmann (54. Serkan Özer), Rico Frederik Hoffmann (54. Leo Derksen) - Trainer: Lucas Bründermann

Schiedsrichter: Güven Uzun - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Danny Perenz (28.), 1:1 Philipp Alexander Glahn (30.), 1:2 Felix Herzinger (77.)



Fortuna Bottrop – SpVgg Sterkrade 06/07 2:0

Fortuna Bottrop: Cedric Lohe, Marcel Hegemann, Hussein Solh, Luca Fischer (82. Robin Nordmann), Jan Larisch, Stefan Pitkowski, Can Michalski, Ben Maarten Jansen, Danny Schrödl (94. Kevin Michalik), Lennart Jablonski (92. Luis Melwin Molitor), Niklas Wenderdel (85. Amanuel Haile) - Trainer: Sebastian Stempel

SpVgg Sterkrade 06/07: Thomas Bach, Finn Müller, Lukas Geers, Mats Müller, Joel Bayram, Artur Stankewizius (88. Maximilian Felix Zachariasz), Robin Papert (68. Joshua Eberth), Moritz Anderheide (68. Enver Ünal), Sverre Müller (88. Zahir Kaynar), Jannik Hoppe (77. Gerrit Kriegisch), Damian Vergara Schlootz - Trainer: Lars Mühlbauer

Schiedsrichter: keine Angabe - Zuschauer: 250

Tore: 1:0 Lennart Jablonski (54.), 2:0 Danny Schrödl (76.)

Das ist der nächste Spieltag

24. Spieltag

Fr., 20.03.26 19:00 Uhr SV Burgaltendorf - SpVgg Steele

So., 22.03.26 12:15 Uhr Sportfreunde Niederwenigern II - Fortuna Bottrop

So., 22.03.26 13:30 Uhr VfB Frohnhausen - Spvgg Sterkrade-Nord

So., 22.03.26 15:00 Uhr Dostlukspor Bottrop - Sportfreunde Königshardt

So., 22.03.26 15:00 Uhr Fatihspor Essen 2001 - Rot-Weiss Essen II

So., 22.03.26 15:15 Uhr Heisinger SV - TuSEM Essen 1926

So., 22.03.26 15:30 Uhr Vogelheimer SV - FC Blau-Gelb Überruhr

So., 22.03.26 15:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - DJK Arminia Lirich 1920

So., 22.03.26 15:30 Uhr SpVgg Sterkrade 06/07 - SuS Haarzopf

