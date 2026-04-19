 2026-04-16T10:11:10.190Z

Ligabericht

Dreierpacker schießt RSV Büblingshausen auf Rang zwei

Teaser KOL WEST: +++ Drei Tore erzielt ein Spieler des Fußball-Kreisoberligisten beim Sieg gegen Heuchelheim II – und dürfte am Ende doch nicht ganz glücklich gewesen sein. Unsere Spielberichte +++

von Redaktion · Heute, 20:14 Uhr · 0 Leser
Mann des Spiels beim 3:2-Erfolg des RSV Büblingshausen bei den TSF Heuchelheim II in der Fußball-Kreisoberliga: Lukas Walther (l.), der dreimal trifft, ehe er mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wird. (Archivbild) © Isabel Althof
Mann des Spiels beim 3:2-Erfolg des RSV Büblingshausen bei den TSF Heuchelheim II in der Fußball-Kreisoberliga: Lukas Walther (l.), der dreimal trifft, ehe er mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wird. (Archivbild) © Isabel Althof

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KOL West
FSV Braunfels
Heuchelheim II
Ehringsh./Dillh.
TSV Bicken

Wetzlar/Dillenburg. Drei Tore erzielt und dann mit Gelb-Rot vorzeitig zum Duschen geschickt worden – Lukas Walther vom RSV Büblingshausen wird diesen Spieltag in der Fußball-Kreisoberliga West so schnell nicht vergessen. Tore satt gab es für die Heimfans auch in der Medenbacher Edelweiß-Arena zu bejubeln, während sich Spitzenreiter FSV Braunfels mit einem Auswärtssieg zurückmeldet.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.