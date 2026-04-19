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Ligabericht
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Dreierpacker schießt RSV Büblingshausen auf Rang zwei
Teaser KOL WEST: +++ Drei Tore erzielt ein Spieler des Fußball-Kreisoberligisten beim Sieg gegen Heuchelheim II – und dürfte am Ende doch nicht ganz glücklich gewesen sein. Unsere Spielberichte +++
Wetzlar/Dillenburg. Drei Tore erzielt und dann mit Gelb-Rot vorzeitig zum Duschen geschickt worden – Lukas Walther vom RSV Büblingshausen wird diesen Spieltag in der Fußball-Kreisoberliga West so schnell nicht vergessen. Tore satt gab es für die Heimfans auch in der Medenbacher Edelweiß-Arena zu bejubeln, während sich Spitzenreiter FSV Braunfels mit einem Auswärtssieg zurückmeldet.