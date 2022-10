Dass nicht nur der vermeintliche, heimische Grillplatz Grund für ihren Pokalsieg war, wollten die Gau-Odernheimer um Doppelpacker Lukas Knell beweisen. Doch Marienborns Dreierpacker Alexander Rimoldi fackelte nicht lang und machte das 4:4. – Foto: fupa

Dreierpacker Rimoldi kontert Doppelpacker Knell Spektakuläres 4:4 zwischen TuS Marienborn und TSV Gau-Odernheim mit vielen Wendungen und einem vermeintlichen Siegtorschützen Moreno Fell

Ein packendes, spannendes Rheinhessenduell in der Fußball-Verbandsliga fand auf spektakuläre Weise seine passende Punkteteilung. 4:4 (2:1) trennten sich die TuS Marienborn und der TSV Gau-Odernheim in einer Partie, in der sich beide erkennbar viel vorgenommen hatten.

Es ist ein kollektiver Vollsprint, in Minute 89. Als Torben Dilg mit der Robustheit, die den TSV Gau-Odernheim in diesem zweiten Durchgang auszeichnet, einen langen Ball ablegt, Fabio Moreno Fell wie so viele Gäste-Spieler mit Tempo und Entschlossenheit auf die Abwehrkette der TuS Marienborn zuläuft und den Ball ins obere Eck jagt, kennt der Jubel keine Grenzen mehr. Die 4:3-Führung, so kurz vor Schluss. "Maschine" Rimoldi und Doppelpacker Knell Doch den Schlusspunkt zur Punkteteilung setzen die Platzherren. „Das ist eine Maschine“, lobt TuS-Trainer Ali Cakici seinen Drei-Tore-Mann Alexander Rimoldi, der fast sein ganzes Fußballerleben lang Verteidiger war und nun als Außenstürmer dem Gau-Odernheimer Doppelpacker Lukas Knell und dem vermeintlichen Siegtorschützen trotzte. In die ironischen „Grillplatz“-Rufe des TSV-Umfelds hinein köpfte Rimoldi eine Ecke zum 4:4 in die Maschen (90.+2). Sein fünftes Tor im dritten Spiel. „Man merkte, dass Marienborn top motiviert war wegen des Pokalspiels“, blickt Knell auf den 2:0-Sieg des TSV vor eineinhalb Wochen zurück. Cakici hatte den Rasen am Petersberg im Nachgang als „Grillplatz“ betitelt, was sich in den Reihen der Gäste zum geflügelten Wort mauserte, speziell nach dem 4:3. „Spielplatz“, kam ob des mageren Flutlichts am Marienborner Kunstrasen hinter vorgehaltener Hand spöttisch zurück. „Uns hat das ein bisschen angestachelt“, gibt Knell zu. Raus aus dem Schneckenhaus Doch zunächst bremste sich der TSV selbst aus. Trainer Christoph Hartmüller setzte auf Defensive, um den Marienborner Schwung zu bremsen. „Aber das liegt uns nicht“, wie er selbst zugibt. Die TuS wirkte zunächst enorm entschlossen. Rimoldi wurde rechts im Strafraum von Keeper Steven Baumann zum 1:0 freigespielt (3.), Lirion Aliu schob mittig nach Dennis Ritz' Hereingabe ein (13.). Nun schien sich die TuS zu sicher zu sein, der TSV kam aus dem Schneckenhaus, biss und spurtete sich in die Partie, kam durch Knell nach einem zunächst geblockten Standard heran (40.) und dann bärenstark aus der Kabine.