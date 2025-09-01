Dreierpacker Demir für den 1. FC Monheim

Der 1. FC Monheim hatte am Sonntag vor einer Woche zwar keine Punkte in der Oberliga mitnehmen können, zufrieden konnte man mit der Leistung bei der SpVg Schonnebeck laut Trainer Dennis Ruess aber dennoch sein. In der zweiten Hälfte der Partie konnte seine Mannschaft spielerisch überzeugen, belohnte sich aber nicht vollends. Nach drei Punkten aus dem Auftaktspiel vor heimischem Publikum sollte jetzt der nächste Dreier im eigenen Stadion folgen. Der 1. FC Kleve, die Gäste-Mannschaft am dritten Spieltag, hatte hingegen einen zufriedenstellenden Saisonstart hingelegt. Gegen die Holzheimer SG erkämpfte man sich ein 0:0, und zuletzt siegte Kleve gegen die DJK Adler Union Frintrop mit 2:1.

Ruess nahm im Vergleich zum vergangenen Spieltag kaum Veränderungen in der Startelf der Monheimer vor. David Galonske ersetzte Talha Demir, der die Woche über nicht voll trainieren konnte. Ruess sprach dahingehend von Fairness und Verantwortung gegenüber seiner Mannschaft. „Wir wollen die Struktur in der Mannschaft am Leben halten. Jeder soll bei uns seinen Teil dazu beitragen. Die Reaktion von Talha war heute natürlich wunderbar.“ Dazu später mehr.

Galonske war es jedenfalls, der bereits nach acht Sekunden den ersten Abschluss hatte. Nachdem Kai Robin Schneider den Ball etwas zu hart in den Strafraum gebracht hatte, setzte der überraschte Galonske den Ball übers Tor. An Chancen mangelte es dem FCM nicht, doch zunächst blieben die Gastgeber ohne Treffer. In der 33. Minute hatten dann auch die Klever die erste Chance, der Abschluss aus rund 16 Metern ging jedoch am Tor vorbei. Kurz vor der Pause zeigte sich Kleve dann aber kampfbereit, und so ging es torlos in die Kabinen.

„Wir waren in der ersten Hälfte schon gut unterwegs, hatten aber ein paar Themen, die wir in der Halbzeit besprochen haben. Und das macht auch Spaß, weil das eine Mannschaft ist, die die Dinge, auch in der zweiten Hälfte versucht umzusetzen. Das war schon ordentlich“, erklärte Ruess nach der Partie.

Auch nach der Pause ließ der FCM dem Gegner wenig Platz, sein Spiel zu entfalten. In Minute 48 kam Zissis Alexandris vor dem Tor frei zum Abschluss, scheiterte jedoch am Klever Keeper. Wenig später kam Demir für ihn in die Partie, was sich auszahlen sollte. „Ich habe ihn in die Spitze eingewechselt, weil Alexandris oft weggerutscht ist, was ungewöhnlich für ihn ist. Talha hat eine hohe Abschlussqualität. Da dachte ich: Wenn wir ihn in so eine Situation bekommen, bin ich mir ziemlich sicher, dass wir ein Tor machen werden“, erklärte Ruess seine Entscheidung – und er sollte Recht behalten.

Demir braucht kaum Anlaufzeit

Denn wenige Minuten nach seiner Einwechslung traf Demir bereits zur Führung der Monheimer (64). Nach einer Flanke von Mohamed El Mouhouti lief Demir ein und köpfte den Ball ins lange Eck. Es dauerte jedoch nicht lange, bis der 30-Jährige erneut zuschlug. In der 70. Minute war es wieder Demir, der die Monheimer jubeln ließ. Emin Safikhanov schaltete schnell und brachte den Ball per Einwurf zu Leonard Bajraktari. Der 24-Jährige spielte zu Demir, der die Führung auf 2:0 ausbauen konnte.

Die Monheimer drückten weiter, und vor allem einer hatte noch immer nicht genug. Talha Demir schlug noch ein drittes Mal zu. In der 78. Minute erzielte die Nummer neun sein drittes Tor des Tages. Nach einem Pass von El Mouhouti ließ er zwei Spieler im Strafraum stehen und brachten den Ball im Tor unter. Das war zugleich der Endstand: Mit dem 3:0 siegte der FCM nun ein zweites Mal vor Heimpublikum und ließ auch in diesem Spiel wenig zu, was auch Ruess positiv hervorhob. „In der zweiten Halbzeit war es schon eine klare Geschichte. Schön, dass wir zu Null geblieben sind und drei Tore gemacht haben.“

Der FCM-Trainer zeigte sich sehr zufrieden mit seiner Mannschaft. „Wir sind sehr einverstanden mit der Leistung, haben auch die Zuschauer mitgenommen, weil wir einfach eine gute Leistung gebracht haben. Wir hatten ein paar Themen, die es anzupacken galt, aber das haben die Jungs auch gemacht. Das ist dann entscheidend.“ Diese Leistung will der FCM auch im Spiel am kommenden Sonntag zu Gast beim TSV Meerbusch zeigen