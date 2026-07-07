Dreierpack vor dem Sparkassen-Cup: Lohmöller in Torlaune

Der SV Listrup hat den nächsten Härtetest der Vorbereitung erfolgreich gemeistert. Beim Bezirksligaabsteiger SV Borussia 08 Neuenhaus setzte sich der Bezirksligaaufsteiger deutlich mit 5:2 durch. Vor allem ein Dreierpack von Devon Lohmöller machte den Unterschied.

Der SV Listrup hat am Dienstagabend ein überzeugendes Testspiel beim SV Borussia 08 Neuenhaus abgeliefert. Bereits zur Pause lag der Bezirksligaaufsteiger aus dem Emsland mit 3:0 in Führung und stellte damit früh die Weichen auf den Auswärtssieg.

Den Auftakt machte Devon Lohmöller bereits in der 10. Minute mit dem 1:0. Christoph Schwis erhöhte nach 24 Minuten auf 2:0, ehe Devon Lohmöller kurz vor dem Seitenwechsel seinen zweiten Treffer zum 3:0-Halbzeitstand folgen ließ.

Nach der Pause wechselten beide Mannschaften mehrfach durch. Dennoch blieb Listrup das spielbestimmende Team. Luke Lohmöller sorgte in der 50. Minute mit dem 4:0 für die Vorentscheidung.

In der Schlussphase gelang den Gastgebern noch etwas Ergebniskosmetik. Rene Lange verkürzte in der 84. Minute auf 1:4. Die Antwort der Gäste ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Nur drei Minuten später schnürte Devon Lohmöller mit seinem dritten Treffer den Dreierpack und stellte auf 5:1. Den Schlusspunkt setzte Metin Erdem, der in der 89. Minute zum 2:5-Endstand traf.

Dreierpack und starke erste Halbzeit

Mit drei Toren war Devon Lohmöller der auffälligste Akteur des Abends. Bereits vor der Pause hatte der Angreifer mit einem Doppelpack großen Anteil an der komfortablen Führung, ehe er kurz vor Schluss seinen dritten Treffer nachlegte.

Begleitet wurde die Partie von Fotograf Florian Egbers, der zahlreiche Szenen des Testspiels mit seiner Kamera festhielt.