Dreierpack von Schmiederer entscheidet Auftaktduell

Trotz der Niederlage sah Salzbergens Trainer Andre Meiners eine engagierte Leistung seiner Mannschaft. „Insgesamt ein sicherlich nicht unverdienter Sieg für Altenlingen, aber wir hatten auch unglaubliches Spielpech“, lautete sein Fazit nach dem Schlusspfiff.

Nach dem Seitenwechsel schien der Vizemeister die Partie zunächst in den Griff zu bekommen. Mit dem 3:1 erspielte sich Altenlingen eine Phase, in der die Gäste die Vorentscheidung hätten erzwingen können. Gleichzeitig sorgte eine Szene um Felix Schmiederer für Diskussionen. „Glück hatte der Unterschiedsspieler Felix Schmiederer, dass er in dieser Phase nach einer Tätlichkeit nur die Gelbe Karte sieht“, erklärte Meiners.

Vor allem personell musste die Alemannia früh zahlreiche Rückschläge hinnehmen. Gleich viermal war Meiners zu verletzungsbedingten Wechseln gezwungen, drei davon bereits in der ersten Halbzeit. Zusätzlich kassierte Salzbergen unmittelbar vor dem Pausenpfiff nach einem individuellen Fehler den Treffer zum 1:2 – ein Zeitpunkt, der aus Sicht des Trainers besonders schmerzhaft war.

Doch die Gastgeber gaben sich trotz der schwierigen Ausgangslage nicht auf. Zwischen der 75. und 85. Minute boten sich gleich mehrere hochkarätige Möglichkeiten, noch einmal entscheidend heranzukommen. „Durch Finn Ricken, Nick Schulten und Kevin Drees hatten wir gleich drei dicke Dinger auf dem Fuß, um verkürzen zu können“, sagte Meiners. Der Anschlusstreffer durch Levin Leifeling fiel schließlich erst kurz vor Schluss und kam aus Sicht des Alemannia-Coaches zu spät.

„Spannend wäre es gewesen, wenn der Anschlussstreffer in der Phase zwischen Minute 75 und 85 gefallen wäre“, meinte Meiners. Zwar entwickelte sich die Schlussphase noch einmal hektisch, weitere Torchancen konnten sich jedoch weder Salzbergen noch Altenlingen erspielen.

Den Unterschied machte letztlich für den Trainer der Gäste-Neuzugang aus. „Letztendlich hat Altenlingens Neuzugang Felix Schmiederer mit seinen Qualitäten den Unterschied ausgemacht“, sagte Meiners über den Dreifachtorschützen.

Trotz der Auftaktniederlage überwog beim Salzbergener Coach der Stolz auf die eigene Mannschaft. „So bleibt es bei einer nicht unverdienten Niederlage, wo ich meiner Truppe kaum Vorwürfe machen kann. Wir haben trotz sieben Ausfällen und vier früher verletzungsbedingter Wechsel ein mehr als ordentliches Spiel gemacht und alles reingeworfen, was wir haben.“ Meiners zeigte sich überzeugt, dass seine Mannschaft mit einer Leistung wie dieser gegen viele andere Gegner Punkte eingefahren hätte.

Nun richtet sich der Blick bereits auf die kommenden Aufgaben. Zunächst steht das Pokalspiel gegen Bentheim an, ehe Salzbergen auf eine Entspannung der personellen Situation hofft. „Nun heißt es zu regenerieren, das Pokalspiel gegen Bentheim über die Bühne zu bekommen und zu hoffen, dass zumindest ein Teil der verletzten Spieler nach dem spielfreien Wochenende zurückkehren wird“, erklärte Meiners.