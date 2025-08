Dreierpack von Saponaro bei Aschheims 4:1

Ein Dreierpack von Antonio Saponaro und der erste Liga-Treffer von Didier Nguelefack im neuen Trikot haben den Bezirksliga-Fußballern des FC Aschheim einen 4:1-Sieg beim SV Miesbach beschert.

„Das war wirklich eine Super-Leistung von uns“, freute sich FCA-Coach Vincenzo Contento: „Trotz des frühen Rückstandes haben wir uns nicht unterkriegen lassen, sind stark zurückgekommen und waren über weite Strecken spielbestimmend.“

Für beide Mannschaften war es angesichts der Witterung kein einfaches Spiel, die Gastgeber kamen dabei schneller auf Touren und gingen durch den zweiten Saisontreffer von Josef Sontheim in Führung. Nach Übersteiger und 18-Meter-Schlenzer ihres Torjägers lagen die Miesbacher schnell vorne (4.) und schnupperten in der Folge sogar am 2:0 (Fabian Bauer/12., Sontheim/16.).

FCA-Goalgetter Saponaro glich per Kopf zum 1:1 aus – Nguelefack hatte geflankt und SV-Keeper Michael Wiesböck den Ball verpasst (18.). Während auf der Gegenseite Maximilian Wiedemann den Pfosten traf (33.), belohnte sich Nguelefack mit dem Tor zum 2:1 – leicht abgefälscht im Liegen – für seinen engagierten Auftritt (45.).

Mit einem Doppelschlag von Saponaro – erst aus der Distanz (50.), dann aus nächster Nähe (53.) – versetzten die Aschheimer den Platzherren gleich nach Wiederbeginn die nächsten Dämpfer und hatten fortan alles unter Kontrolle. (guv)

SV Miesbach – FC Aschheim 1:4 (1:2) Aschheim: Schmauß – Müller, Wimmer (65. Effiong), Pancic (74. Hones), Wagner – Di. Contento (74. Bee), Trabelsi, Schubert, Bajraktari – Saponaro (65. Tiaiba), Nguelefack (81. Goodluck) – Tore: 1:0 Sontheim (4.), 1:1 Saponaro (18.), 1:2 Nguelefack (45.), 1:3 Saponaro (50.), 1:4 Saponaro (53.) – Schiedsrichter: Michael Hagl (TSV Bergen) – Zuschauer: 150.