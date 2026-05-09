Dreierpack von Reinke: Probsteier SG erobert Relegationsplatz zurück

Lennard Reinke (Probsteier SG) sorgte mit 3 Toren für den Umschwung bei der SG Oldenburg-Göhl. – Foto: Ismail Yesilyurt

Das Kopf-an-Kopf-Rennen um den begehrten zweiten Platz in der Verbandsliga Ost bleibt hochdramatisch. Nur wenige Minuten nachdem der Heikendorfer SV vorgelegt hatte, konterte die Probsteier SG (PSG) eindrucksvoll. Dank eines 5:1-Auswärtssieges bei der SG Oldenburg/Göhl schob sich die Mannschaft von Trainer Thomas Bohrmann aufgrund des nun besseren Torverhältnisses wieder an Heikendorf vorbei auf den Relegationsplatz zur Landesliga. Zum Mann des Tages avancierte Angreifer Lennard Reinke, der den Sieg mit einem Dreierpack sicherte.

Trotz des am Ende deutlichen Ergebnisses verlief der Start für den Favoriten alles andere als reibungslos. Die bereits als Absteiger feststehende Heimelf aus Oldenburg und Göhl agierte mutig und ging durch Verteidiger Konrad Lunau bereits nach sechs Minuten mit 1:0 in Führung. PSG-Coach Thomas Bohrmann räumte ein, dass seine Elf zunächst Probleme hatte:

„Erste Halbzeit haben wir kein gutes Spiel gemacht, hatten viel mit der tiefstehenden Sonne zu kämpfen und haben dort nicht wirklich gut ins Spiel gefunden“.

In der Kabine schien Bohrmann die richtigen Worte und taktischen Anpassungen gefunden zu haben. „Halbzeitpause stellen wir ein bisschen was um, geben klare Anweisungen, und dann haben die Jungs das überragend umgesetzt“, so der PSG-Trainer. Die Folge waren „gute Ballpassagen“ und eine ständige Torgefährlichkeit.

Erst nach einer halben Stunde fand die PSG die passende Antwort. Delpiero Bamm erzielte in der 32. Minute den Ausgleich zum 1:1-Pausenstand. Auch SG-Trainer Jens Theuerkauf sah eine ansprechende Leistung seiner „jungen Wilden“ in der ersten Hälfte: „Wir kommen eigentlich gut rein ins Spiel, gehen mit 1:0 dann sogar in Führung. Mikey hält ein-, zweimal wirklich gut und wir haben auch unsere Chancen“, lobte Theuerkauf, der nach dem Rücktritt von Trainer Martin Kofski am letzten Freitag die sportliche Verantwortung übernommen hat. Der Co-Trainer wird aber, wie schon angekündigt, am Saisonende mit seiner Tätigkeit aufhören.

In der 54. Minute begann die Show von Lennard Reinke, der die Gäste erstmals in Führung brachte. Während die Probsteier ihre Effizienz steigerten, haderte Jens Theuerkauf mit den Fehlern seiner Mannschaft:

„Wir machen halt zu viele leichtfertige Fehler. Vor allen Dingen im Spielaufbau verlieren wir den Ball zu früh und so entstehen dann tatsächlich auch die Tore zum 1:2 und 1:3“.

Reinke legte in der 71. Minute nach, ehe Justus Schröder zehn Minuten vor dem Ende auf 4:1 erhöhte. Den Schlusspunkt unter eine dominante zweite Hälfte setzte erneut Reinke mit seinem dritten Treffer zum 5:1-Endstand (88.).

Abschiedsschmerz und Vorfreude auf das Finale

Für Jens Theuerkauf war es ein emotionaler Nachmittag, da es sein letztes Heimspiel als Trainer in Göhl war. Am Montag gibt es noch das letzte Heimspiel auf dem Platz in Oldenburg. Den Saisonabschluss bildet die Auswärtsfahrt am kommenden Sonntag nach Kiel zum Wiker SV. Trotz der deutlichen Niederlage zog der ausscheidende Coach, der in Zukunft als Zuschauer den Spielen beiwohnen wird, ein versöhnliches Fazit: „Das hört sich allerdings schlimmer an, als es eigentlich war. Wir waren nicht so schlecht, wie das Ergebnis jetzt darstellt“. Sein Fokus liegt nun auf der Zukunft der jungen Mannschaft unter seinem Nachfolger Mario Markmann, der aktuell Trainer der U19 SG Oldenburg/Göhl (Oberliga Schleswig-Holstein) ist.

Bei der Probsteier SG richtet sich der Blick hingegen nach vorne auf das große Saisonfinale gegen Flintbek. Zwar hat der Heikendorfer SV am kommenden Mittwoch noch ein Nachholspiel in der Hinterhand, doch die PSG hat ihre Hausaufgaben gemacht. „Wir sind erst mal zufrieden mit dem Ergebnis, bereiten uns dann nächste Woche auf das entscheidende Spiel vor und dann werden wir sehen, was am Ende der Saison tatsächlich unterm Strich bei rausgekommen ist“, so ein optimistischer Thomas Bohrmann.

Stimmen zum Spiel

SG Oldenburg/Göhl: Benecke – Sarau, Zedlewski (65. Lars Brunner), Konrad Lunau – Fuhrmann (57. Tim Doormann), Viehrig, Wellendorf (73. Lauenroth), Prüß – Kowski (46. Röhrle), Ehrich (61. Marco Doormann) – Bräuer.

Trainer: Jens Theuerkauf.

Probsteier SG: von Jordan – Schümann, Bossen, Will, Akbulut – Azem Mehanovic, Schröder – Steffen (62. Nitta), Din Mehanovic (83. Lenz), Bamm (70. Puls) – Reinke.

Trainer: Thomas Bohrmann.

SR: Florentin Gartz (VfL Oldesloe).

Ass.: Jannik Vagt, Lars Priemel.

Z.: 50.

Tore: 1:0 Konrad Lunau (6.), 1:1 Delpiero Bamm (32.), 1:2 Lennard Reinke (54.), 1:3 Lennard Reinke (71.), 1:4 Justus Schröder (81.), 1:5 Lennard Reinke (88.).