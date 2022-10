Dreierpack von Rauner – Staig bleibt weiterhin ungeschlagen

Ungeschlagen nach 11 Spieltagen thront unser SC Staig an der Tabellenspitze der Bezirksliga. Auch bei der Auswärtspartie beim SV Jungingen hielt die Serie und der SC gewann verdientermaßen mit 4:1 im Ulmer Norden. Bereits in der 4.Minute eröffnete Christian Hille sehenswert mit einem Schuss in den Knick den Torreigen. Wenige Zeigerumdrehungen später erhöhte Julian Rauner schon früh auf 2:0 für unsere Farben. Die Junginger kamen nach einem Konter zwar zum Anschlusstreffer, bekamen aber die Staiger Offensive in der ersten Halbzeit nicht in den Griff. Kurz vor der Pause erhöhte wiederum Julian Rauner mit einem Doppelpack auf 4:1 und schraubte sein Torekonto in die Höhe. Einziger Wehmutstropfen im ersten Spielabschnitt war die Verletzung von Robin Dickmann, welcher mit dem Rettungswagen abgeholt wurde. Gute Besserung und schnelle Genesung an dieser Stelle an unseren Kapitän. Im zweiten Durchgang ging es die Hille-Elf dann etwas ruhiger an und verwaltete den beruhigenden Drei-Tore-Vorsprung. Zwar gab es auf beiden Seiten noch die ein oder andere Einschussmöglichkeit, welche allerdings allesamt verteidigt wurden. So blieb es am Ende beim verdienten 4:1-Erfolg für den SC Staig. Kompliment ans Trainerteam und an die gesamte Mannschaft zu diesem Erfolg - es macht derzeit einfach Spaß auf den Sportplatz zu gehen und dem SCS beim Fußball spielen zuzusehen.