Dreierpack von Prah: SG Benrath-Hassels legt in der Relegation vor

Die SG Benrath-Hassels hat im Kampf um die Landesliga in Gruppe 2 der Bezirksliga-Aufstiegsrelegation am Sonntagnachmittag vorgelegt. Die Benrather von Trainer Nermin Ramic besiegten den OSV Meerbusch mit 4:1 und haben sich damit nun in die Position gebracht, dass ihnen am Mittwoch bei den Sportfreunden Katernberg bereits ein Unentschieden für den Aufstieg reicht. Für den OSV endete der Traum derweil mit der Niederlage.

Die Gastgeber machten früh Druck und wurden dafür bereits nach zehn Minuten belohnt, als Benjamin Prah für die Führung sorgte, in eine mustergültige Flanke von Vedin Kulovic am langen Pfosten rutschte. Und Prah entwickelte sich zum Spieler des Spiels, als er eine Minute vor dem regulären Ende der ersten Hälfte das 2:0 nachlegte. Die Meerbuscher, die bis dahin offensiv so gut wie gar nicht stattgefunden hatten, kamen aber noch vor der Pause zum Anschluss durch ein Eigentor von Shahab Emjed Kazim, an dem aber weitere Benrather Verteidiger und auch der Keeper ihre Aktien hatten.

War der OSV doch zum Anschluss gekommen wie die Jungfrau zum Kinde, so legten sie nach dem Wechsel deutlich zu, zeigten eine deutlich andere Körpersprache und hatten durchaus auch zwei gute Möglichkeiten, das 2:2 zu erzielen - und wer weiß, was dann passiert wäre. Da das jedoch nicht gelang, war es in der 64. Minute erneut Prah, der mit dem 3:1 für die Vorentscheidung sorgte. Den Schlussakt in der 84. Minute überließ er dann Kulovic - und erst jetzt brach sich die Freude des gesamten Kaders so richtig Bahn, bis dahin fühlten sich die Düsseldorfer ihrer Sache offenbar noch nicht ganz sicher.