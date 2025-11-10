Dreierpack von Paul: Lafferde siegt im wilden Spiel von Rautheim

Nach wochenlanger Enttäuschung durfte der SV Teutonia Groß Lafferde endlich wieder jubeln. Mit einem 4:3-Erfolg beim FC SF Rautheim feierte das Team am 14. Spieltag den zweiten Saisonsieg – und das nach einer dramatischen Partie, in der Kapitän Tim Paul zum Matchwinner wurde.
„Es fällt mir heute natürlich leichter als in den letzten Wochen, weil wir mit einem Sieg in die neue Woche starten können“, sagte Paul erleichtert. „Das war ein sehr schönes Gefühl, sich endlich wieder mit drei Punkten belohnt zu haben.“ Teutonia habe den Erfolg verdient, betonte er, da man über weite Strecken die aktivere Mannschaft gewesen sei und mehr Willen gezeigt habe.
Dabei begann das Spiel denkbar ungünstig. Bereits nach wenigen Sekunden lag Lafferde mit 0:1 zurück. „Aber auch das spricht für die Moral der Mannschaft, dass wir sofort wieder den Schalter umgelegt haben“, so Paul. Teutonia überraschte den Gegner mit frühem Pressing und setzte Rautheim immer wieder unter Druck. „Das hat in der ersten halben Stunde sehr gut funktioniert.“
Ein vermeintlicher Ausgleich wurde wegen Abseits aberkannt – aus Pauls Sicht eine klare Fehlentscheidung. „Es gab beidseitig einige Fehlentscheidungen, die ganz offensichtlich falsch waren. Das kann passieren, ist aber für ein so hektisches Spiel natürlich ungünstig.“ Doch Lafferde ließ sich davon nicht beirren und erzielte nach schöner Kombination das verdiente 1:1. Kurz vor der Pause köpfte Paul nach einem langen Einwurf zum 2:1 ein – ein Standard, der auf dem kleinen Kunstrasenplatz in Rautheim zur Waffe wurde.
Nach dem Seitenwechsel spielte Teutonia weiter mutig nach vorn. Paul erhöhte nach einer Ecke auf 3:1 und legte wenig später mit einem Dropkick ins Eck sogar das 4:1 nach. „Dann plätscherte das Spiel ein paar Minuten vor sich hin“, berichtete der Kapitän. „Wir wurden aber etwas nachlässig, weil wir dachten, wir führen ja schon mit drei Toren.“
Innerhalb von zwei Minuten kam Rautheim durch einen sehenswerten Distanzschuss und einen weiteren Treffer auf 3:4 heran. „Wir haben uns mit aller Kraft verteidigt“, sagte Paul. „Wir hatten selbst noch Konterchancen, die wir nicht sauber ausgespielt haben. Am Ende war es ein umkämpfter, aber verdienter Sieg, weil wir die Mannschaft waren, die es mehr gewollt hat.“
Die Erleichterung war groß: „Die Stimmung war gut, wir haben uns einfach gefreut, endlich mal mit einem Dreier nach Hause zu fahren.“ Auch wenn durch die spätere Abmeldung des FC Helmstedt die Punktzahl in der Tabelle wieder relativiert wurde, ändert das für Paul nichts am Gefühl des Erfolgs: „Das soll die Freude nicht schmälern. Wir freuen uns einfach, mit einem positiven Gefühl in die neue Woche zu starten.“
FC SF Rautheim – SV Teutonia Gr. Lafferde 3:4
FC SF Rautheim: Jan-Erik Teresiak, Christian Sagemüller, Maddox Schülke (65. Hugo Schildknecht), Nils Salgmann, Kimo Lasse Buschenlange (69. Adrian Krauel), Benjamin William, Niko Gülle (49. Luis Schwember), Simon Glück, Philipp-Hendrik Schulz (28. Leonard Lehmann) (65. Ben Mierzwa), Jonas Kawalec, Björn Salgmann - Trainer: Karsten Schubert
SV Teutonia Gr. Lafferde: Felix Stark (64. Dawood Bro), Paul Heinisch, Paul Burgdorf, Jan Oelkers, Mohamed Bashiru Bah, Thorben Röcken, Fabian Neumann, Umut Salucu, Hendrik Zobjack, Tim Paul, Kevin Harms (91. Ismail Abdulah) - Trainer: Marcus Kallmeyer
Schiedsrichter: Franka Gerstmann (Meinersen)
Tore: 1:0 Kimo Lasse Buschenlange (1.), 1:1 Mohamed Bashiru Bah (19.), 1:2 Tim Paul (45.), 1:3 Tim Paul (49.), 1:4 Tim Paul (53.), 2:4 Adrian Krauel (73.), 3:4 Benjamin William (75.)