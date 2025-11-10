– Foto: FuPa Brandenburg

Dreierpack von Paul: Lafferde siegt im wilden Spiel von Rautheim Der SV Teutonia Groß Lafferde gewinnt nach einer langen Durststrecke beim FC SF Rautheim mit 4:3. Kapitän Tim Paul führt sein Team mit drei Treffern zum ersten Auswärtssieg der Saison. Verlinkte Inhalte präsentiert von BZL Braunschw. St. 2 Gr. Lafferde Rautheim

Nach wochenlanger Enttäuschung durfte der SV Teutonia Groß Lafferde endlich wieder jubeln. Mit einem 4:3-Erfolg beim FC SF Rautheim feierte das Team am 14. Spieltag den zweiten Saisonsieg – und das nach einer dramatischen Partie, in der Kapitän Tim Paul zum Matchwinner wurde.

„Es fällt mir heute natürlich leichter als in den letzten Wochen, weil wir mit einem Sieg in die neue Woche starten können“, sagte Paul erleichtert. „Das war ein sehr schönes Gefühl, sich endlich wieder mit drei Punkten belohnt zu haben.“ Teutonia habe den Erfolg verdient, betonte er, da man über weite Strecken die aktivere Mannschaft gewesen sei und mehr Willen gezeigt habe.

Dabei begann das Spiel denkbar ungünstig. Bereits nach wenigen Sekunden lag Lafferde mit 0:1 zurück. „Aber auch das spricht für die Moral der Mannschaft, dass wir sofort wieder den Schalter umgelegt haben“, so Paul. Teutonia überraschte den Gegner mit frühem Pressing und setzte Rautheim immer wieder unter Druck. „Das hat in der ersten halben Stunde sehr gut funktioniert.“ Ein vermeintlicher Ausgleich wurde wegen Abseits aberkannt – aus Pauls Sicht eine klare Fehlentscheidung. „Es gab beidseitig einige Fehlentscheidungen, die ganz offensichtlich falsch waren. Das kann passieren, ist aber für ein so hektisches Spiel natürlich ungünstig.“ Doch Lafferde ließ sich davon nicht beirren und erzielte nach schöner Kombination das verdiente 1:1. Kurz vor der Pause köpfte Paul nach einem langen Einwurf zum 2:1 ein – ein Standard, der auf dem kleinen Kunstrasenplatz in Rautheim zur Waffe wurde.