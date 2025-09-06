Dreierpack von Nebojša Simatović

Der FSV Pfaffenhofen/Ilm III startete fulminant in die Partie. Bereits in der 9. Minute brachte Morteza Fatullahi sein Team mit einem platzierten Schuss früh in Führung. Der Druck des FSV blieb hoch, und kurz vor der Halbzeit erhöhte Nebojša Simatović in der 40. Minute auf 2:0.

Nach der Pause zeigte sich der FSV weiterhin torhungrig. Nebojša Simatović bewies erneut seine Torgefährlichkeit und traf in der 49. sowie 62. Minute, womit er seinen Hattrick perfekt machte.

Trotz des deutlichen Rückstands gab der FC Hettenshausen II nicht auf und erkämpfte sich zwei Foulelfmeter, die Dominik Singer souverän in der 74. und 77. Minute verwandelte, was das Endergebnis von 4:2 herstellte. In der 88. Minute wurde Giorgi Tsiklauri (FSV) nach wiederholtem Foulspiel mit Gelb-Rot vom Platz gestellt.

Der FSV Pfaffenhofen/Ilm III dominierte das Spiel über weite Strecken mit einer starken Offensivleistung, angeführt von einem herausragenden Nebojša Simatović. FC Hettenshausen II zeigte Moral und kämpfte sich durch zwei Elfmeter zurück, jedoch reichte dies nicht mehr für eine Wende.

Der FSV Pfaffenhofen/Ilm III überzeugte mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und einem treffsicheren Nebojša Simatović. Trotz der späten Gegentore blieb der Heimsieg verdient. Der FC Hettenshausen II muss seine Defensivarbeit verbessern, zeigte jedoch Kampfgeist bis zum Schluss.