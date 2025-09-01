Dreierpack von Marso und starker Endspurt: Eintracht feiert Kantersieg

Erst Fehlschuss, dann Abschuss: Mit einer furios vorgetragenen zweiten Halbzeit räumte Fußball-Landesligist Eintracht Verlautenheide Viktoria Glesch-Paffendorf aus dem Weg und siegte nach einem 0:1-Rückstand mit 5:1.

Großen Anteil am Sieg hatte Eintracht-Stürmer Lucas Marso. Er steuerte drei Treffer zum Erfolg bei. Darüber freute sich Eintracht-Trainer Dennis Buchholz ganz besonders, der am vergangenen Freitag seinen 40. Geburtstag gefeiert hatte. „Mit seinen Toren hat mir Lucky gemeinsam mit der Mannschaft nachträglich noch ein Riesengeschenk bereitet“, jubelte Buchholz nach dem Fünferpack seines Teams inklusive drei Kerzchen des Neuners Marso.

Der Rückstand zeigte Wirkung. Die Hausherren brauchten fast zwanzig Minuten, um sich davon zu erholen. Bis Cem Hircin, einer der drei eingesetzten Neuzugänge in der Startaufstellung, an Gleschs Keeper Felix Schaffner scheiterte. Kurz davor hatte Marso (38.) seine vierte Möglichkeit zum Tor ausgelassen.

Dabei musste die Geduld des Trainers doch einige Spannungsfelder erdulden. Da war noch das knappe 1:0 im Pokal bei Grenzwacht Pannesheide, bei dem ein Ende mit Ach und Krach für den zwei Klassen höher spielenden Gast herauskam. Und dann handelte sich der Gastgeber im ersten Punktspiel auch noch einen Rückstand ein. Wie aus heiterem Himmel fiel das 1:0 für die Glescher nach einem strammen Schuss von Joel Zolana (21.). Davor hatte die Heimmannschaft locker vier gute Torchancen nicht genutzt. Auch hier „stach“ Lucas Marso hervor, der allein drei Möglichkeiten vergab.

Starke zweite Halbzeit

Mit Wiederbeginn rollte der Eintracht-Express. Und „Lucky“ zückte den Hammer. Zuerst beim 1:1 (52.), das Eugen Lobanov vorbereitete. Beim 2:1 musste ein Eigentor her (64.) und beim 3:1 (69.) war wiederum Marso mit seinem zweiten Treffer erfolgreich, nachdem Cem Hircin und Neuzugang Leandro Stollenwerk vorbereitet hatten.

In der 77. Minute wurde Marso als „Man of the Match“ von Gleschs Keeper Felix Schaffner außerhalb des Strafraums gefoult. Die Konsequenz: Rot für den Gästetorwart. Sein drittes Tor erzielte Marso beim 4:1 (84.), das allerdings abgefälscht wurde. Das Ergebnis rund machte Eintrachts Neuzugang Nils Tangerding (88.).

„Das ist ein wunderschönes Wochenende für mich“, strahlte Eintracht-Trainer Dennis Buchholz. Er erinnerte daran, „dass wir keine gute Vorbereitung hatten und nun allerdings auf den Punkt da waren“. Buchholz: „Ich habe den Jungs in der Halbzeit noch gesagt, man muss sich sein Glück erarbeiten“, war der Coach froh, dass seine Männer diese Empfehlung sehr ernst nahmen.

Der Trainer merkte ebenfalls an: „Wir haben den Gegner in der zweiten Halbzeit total dominiert, das lässt uns auch mit viel Hoffnung nach Arnoldsweiler fahren.“ Dort will man sich für die Schlappe der vergangenen Saison revanchieren. In der Schlussphase bezog die Eintracht als Meisterkandidat eine Klatsche und musste den Sportfreunden Düren den Titel überlassen. Doch nun deutet vieles darauf hin, dass diese Dinge nicht mehr im Kopf der Eintrachtler herumschwirren.

Dieser Artikel kommt von unserem Partner Aachener Zeitung. Noch mehr spannende Portraits, Reportagen, Livesstreams, Interviews und Analysen zu deinen Lieblingsteams in der Region findest du auf http://www.aachener-zeitung.de