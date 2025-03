Dreierpack von Drangmeister – Gritli: „Ein echtes Ausrufezeichen“

USI Lupo Martini Wolfsburg hat sich mit einer eindrucksvollen Leistung im Abstiegskampf zurückgemeldet. Gegen den TuS Bersenbrück feierte die Mannschaft von Trainer Ludger Tusch einen deutlichen 7:1-Erfolg und sicherte sich damit drei enorm wichtige Punkte. Besonders Jannes Drangmeister glänzte mit einem Dreierpack, während das Team nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich keine Zweifel am Ausgang der Partie ließ. „Das war mal ein Ausrufezeichen gegen Bersenbrück, den wir da gesetzt haben“, resümierte Team-Manager Tahar Gritli nach der Partie.

Lupo Martini erwischte einen Start nach Maß. Bereits in der dritten Minute traf Jannes Drangmeister zur frühen Führung. Nach einem Foulelfmeter von Markus Lührmann (12.) zum zwischenzeitlichen Ausgleich ließ sich das Wolfsburger Team jedoch nicht aus der Ruhe bringen. „Das hat uns nicht das Genick gebrochen, sondern gezeigt, dass wir unbedingt über den Strich wollen“, betonte Gritli.

Nach dem Seitenwechsel ließ Lupo Martini keine Zweifel mehr am Sieg aufkommen. Innerhalb von zwei Minuten sorgte Maxim Safronow mit einem Doppelpack (47., 49.) für die endgültige Entscheidung. „Das hat uns natürlich in die Karten gespielt, direkt nach der Halbzeit das nächste Tor zu machen“, erklärte Gritli.

Bersenbrück fand keine Mittel, um noch einmal ins Spiel zurückzukommen. Andrea Rizzo (61.) und der eingewechselte Justin Cimino (81.) sorgten schließlich für den Endstand. „Bersenbrück hat es irgendwann versucht, nochmal ranzukommen, aber am Ende hat es gar nicht mehr gereicht“, so Gritli weiter.

Blick nach vorne – „Jetzt den nächsten Schritt gehen“

Mit dem klaren Erfolg verbessert sich Lupo Martini auf Rang 16 der Tabelle und verkürzt den Abstand auf die Konkurrenz. „Ja, der Aufwind ist da“, zeigte sich Gritli optimistisch. Gleichzeitig mahnte er, dass die Leistung jetzt bestätigt werden müsse: „Vielleicht sagt man ja am Ende, das Torverhältnis entscheidet, aber in unserer Situation zählen erstmal nur die Punkte.“

Bereits am kommenden Wochenende steht das nächste richtungsweisende Spiel beim SV Meppen II an. „Dienstag geht es wieder los mit der Vorbereitung. Dort sieht es natürlich wieder anders aus, wir müssen unter anderen Bedingungen spielen. Aber jetzt müssen wir den nächsten Schritt gehen“, so Gritli abschließend.

USI Lupo Martini Wolfsburg – TuS Bersenbrück 7:1

USI Lupo Martini Wolfsburg: Flynn Schönmottel, Dennis Jungk (62. Yassin Jemai), Valeri Schlothauer, Robert Herrmann, Lasse Homann (67. Jakob Schlienz), Jarno Engler, Melvin Luczkiewicz, Malcolm Badu (64. Giosue Tortora), Maxim Safronow, Maurizio Grimaldi (58. Andrea Rizzo), Jannes Drangmeister (69. Justin Cimino) - Trainer: Ludger Tusch

TuS Bersenbrück: Max-Niklas Milde, Nicolas Eiter, Patrick Greten, Philipp Schmidt (67. Mattes Langelage), Henrik Winkelmann, Moritz Waldow, Santiago Aloi (67. Enes Muric), Michel Eickschläger (82. Patrick Siemer), Nick Claushallmann (67. Samir Haxha), Markus Lührmann, Bjarne Korte (51. Pascal Schmidt) - Trainer: Andy Steinmann

Schiedsrichter: Kilian Braun - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Jannes Drangmeister (3.), 1:1 Markus Lührmann (12. Foulelfmeter), 2:1 Jannes Drangmeister (26.), 3:1 Jannes Drangmeister (31.), 4:1 Maxim Safronow (47.), 5:1 Maxim Safronow (49.), 6:1 Andrea Rizzo (61.), 7:1 Justin Cimino (81.)