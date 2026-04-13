Dreierpack und klare Kante, Marek Heyne nach dem 7:0

Nach dem deutlichen 7:0-Heimsieg des VfL Rütenbrock gegen DJK Eintracht Börger stellte sich Kapitän und Dreifachtorschütze Marek Heyne den Fragen. Der Angreifer spricht über einen „Sahnetag“, die mannschaftliche Geschlossenheit und den Blick auf die bisherige Saison.

Marek: Das war ein echtes Statement von uns. Gerade vor heimischem Publikum wollten wir von Beginn an zeigen, in welche Richtung es gehen soll. Dass es am Ende so deutlich wird, ist natürlich überragend, entscheidend war für uns aber vor allem die Art und Weise, wie wir aufgetreten sind.

FuPa: Marek, 7:0 - wie ordnest du dieses Spiel ein?

Marek: Wir wussten, dass noch deutlich mehr möglich ist. Schon in der ersten Halbzeit waren wir die spielbestimmende Mannschaft, haben unsere Chancen jedoch nicht konsequent genutzt. In der Kabine haben wir uns vorgenommen, ruhig zu bleiben, das Tempo hochzuhalten und die Angriffe sauber zu Ende zu spielen, das ist uns in der zweiten Halbzeit dann hervorragend gelungen.

FuPa: Zur Pause stand es noch 1:0. Was wurde in der Kabine besprochen?

FuPa: Drei Tore von dir, was lief am Sonntag einfach alles gut zusammen?

Marek: Das sind genau die Tage, an denen vieles einfach zusammenpasst. Die Jungs haben mich hervorragend in Szene gesetzt. Natürlich freue ich mich über die drei Tore, aber ohne die starke Vorarbeit der Mannschaft wäre das so nicht möglich gewesen.

FuPa: Börger kam kaum ins Spiel. Lag das eher an euch oder am Gegner?

Marek: Ich glaube, wir haben es dem Gegner über weite Strecken extrem schwer gemacht. Wir waren gegen den Ball sehr aggressiv, haben früh gestört und ihnen kaum Räume gelassen. So kommt der Gegner gar nicht erst richtig ins Spiel, das war heute der entscheidende Faktor.

FuPa: Insgesamt wirkte das sehr geschlossen. Spiegelt das eure aktuelle Form wider?

Marek: Ja, absolut. Aktuell treten wir als echte Einheit auf, in der jeder für den anderen arbeitet. Das ist auf dem Platz sofort spürbar. Wenn wir diesen Weg konsequent weitergehen, können wir noch einiges erreichen.

FuPa: Wie zufrieden bist du persönlich mit deiner bisherigen Saison?

Marek: Ich bin auf einem guten Weg, sehe aber noch deutliches Potenzial nach oben. Mein Ziel ist es, der Mannschaft bestmöglich zu helfen, sei es mit Toren oder Vorlagen. Wenn wir als Team erfolgreich sind, ergibt sich der Rest in der Regel von selbst.

FuPa: Und wie fällt dein Fazit zur bisherigen Saison der Mannschaft aus?

Marek: Wir haben insgesamt eine sehr positive Entwicklung genommen. Natürlich gab es auch Phasen, in denen es nicht optimal lief, aber das gehört dazu. Entscheidend ist, dass wir als Team immer enger zusammengerückt sind und aus diesen Situationen gelernt haben. Aktuell befinden wir uns auf einem richtig guten Weg.

FuPa: Ist dieser Sieg auch ein kleines Statement für die kommenden Wochen?

Marek: Ich denke schon, dass so ein Spiel Selbstvertrauen gibt. Gleichzeitig wissen wir, dass es am Ende „nur“ drei Punkte sind und wir uns darauf nichts einbilden dürfen.

FuPa: Zum Abschluss bleibt festzuhalten: Marek steht sinnbildlich für die aktuelle Entwicklung - fokussiert, mannschaftsdienlich und mit klarem Blick nach vorn. Die Richtung stimmt, die Haltung passt. Jetzt gilt es, diesen Weg konsequent weiterzugehen und die nächsten Aufgaben mit derselben Überzeugung anzugehen.

Vielen Dank für deine Zeit, Marek und weiterhin viel Erfolg für die kommenden Aufgaben!