Dreierpack und drei Vorlagen

Mit einem spektakulären 8:3-Erfolg über Blau-Gelb Korbach setzte die SG Goddelsheim/Münden ein dickes Ausrufezeichen – und einer stach dabei besonders heraus: Luca Wienand. Der 19-jährige Stürmer glänzte mit drei Toren und drei Vorlagen, war an fast jedem Treffer beteiligt und zeigte eindrucksvoll, warum er zu den spannendsten Offensivspielern der Liga zählt.

FuPa Nordhessen präsentiert den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.

„Mit einem 8:3 rechnet man natürlich nicht, aber ich wusste, dass wir etwas holen, wenn wir so auftreten wie zuletzt. Das Schlimmste wäre, einen Gegner zu unterschätzen – aber das passiert bei uns nicht“, sagte der 1,90 Meter große Rechtsfuß.

Auch aus seiner Sicht lief das Spiel fast perfekt: „Blau-Gelb hätte zu Beginn in Führung gehen können, aber wir hatten schon vor dem 1:0 zwei, drei Riesenchancen. Danach lief’s einfach – jeder war voll motiviert, auch nach dem fünften oder sechsten Tor wollten wir mehr.“ Nach einer kurzen Ladehemmung in den letzten Wochen platzte nun der Knoten: „Wenn’s einmal läuft, dann läuft’s – und wenn die Mitspieler um einen herum ebenfalls einen Lauf haben, ist es umso leichter, Tore zu machen und aufzulegen.“

In der Tabelle arbeitet sich die SG weiter nach oben, Wienand bleibt dabei realistisch: „Unser Ziel war die Top 6, mehr wollte ich bislang gar nicht ausrufen. Aber wenn wir uns weiter oben festsetzen, darf man natürlich auch nach oben schielen.“ Persönlich fühlt sich der Bayern-Fan und gelernte Elektriker pudelwohl im Verein: „Es macht riesigen Spaß mit den Jungs. Wenn wir uns weiterentwickeln und aus der Jugend noch Verstärkung bekommen, ist mit dieser Mannschaft sicher auch mehr als Kreisoberliga möglich.“