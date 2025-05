Dreierpack und Dominanz – und trotzdem nur ein Punkt

Dabei sah es zunächst ganz nach einem erfolgreichen Tag für die Hausherren aus. Bereits in der 8. Minute brachte Jonas Marherr den BSC nach einem kapitalen Ippenser Fehlpass in Führung. SVI-Keeper Arne Hauschild war beim Spielaufbau weit aus dem Tor geeilt und hatte gegen Marherrs Abschluss keine Chance. Nur wenig später erhöhte Patrick Kapusta nach einem Seitenwechsel auf 2:0 (25.).

Direkt nach Wiederanpfiff krönte der Ippenser Angreifer seine starke Leistung mit dem dritten Treffer des Tages. Nach einem Angriff über die rechte Seite verwertete er erneut eine Hereingabe von Wagner und drehte die Partie zugunsten des SVI (46.). Die Freude darüber währte allerdings nur kurz. Bereits vier Minuten später stellte Lucas Hincke das Remis wieder her, nachdem er ein Laufduell nach einem langen Pass für sich entschied und zum 3:3 einschob (50.).

In der Folge dominierte Ippensen die Partie fast nach Belieben. „Wir haben 80 Prozent Ballbesitz, machen aber einfach nichts daraus“, ärgerte sich Trainer Holger Dzösch. Trotz des verpassten Sieges herrschte beim SVI am Ende Erleichterung über den endgültig gesicherten Klassenerhalt. „Nach dem Spielverlauf ist es bitter, dass wir nicht gewonnen haben. Aber so ist es eben. Du kannst die Saison am Ende nicht schöner reden, als sie ist“, bilanzierte Dzösch nüchtern.

BSC-Trainer Tobias Wilkens hingegen konnte mit dem Punkt gut leben: „Angesichts der vielen Chancen, die Ippensen hatte, bin ich zufrieden. Und wir haben jetzt vier Punkte Vorsprung auf Bassen – das ist ein kleiner Schritt in die richtige Richtung.“ Für die Bremervörder gilt es, den Relegationsplatz zu verteidigen. Der Kampf um den Ligaverbleib geht weiter.