Dreierpack Krasniqi: VfL Repelen schlägt den 1.FC Styrum

Vor 150 Zuschauern setzte sich der VfL Repelen im Heimspiel gegen den 1. FC Styrum mit 5:2 durch. Mit hohem Tempo und viel Leidenschaft feierten die Hausherren einen verdienten Sieg.

Am gestrigen Donnerstagabend (11. September) feierte der VfL Repelen einen deutlichen 5:2-Erfolg im vorgezogenen Heimspiel gegen den 1. FC Styrum. Gespielt wurde allerdings nicht wie gewohnt auf dem Kunstrasen an der Stormstraße – der Platz ist seit einigen Wochen unbespielbar. Stattdessen mussten beide Teams auf den holprigen Rasenplatz ausweichen, der den Charakter eines typischen Bezirksliga-Abends unterstrich: grelles Flutlicht, Würstchenbude am Spielfeldrand und ein Rasen, der offenbar nur an den Linien gemäht war.

Die Hausherren ließen sich davon jedoch nicht beirren und legten hochmotiviert los. Bereits nach zehn Minuten traf Areton Krasniqi zum 1:0 (10.). Nur drei Minuten später erhöhte Amar Pilavdzic nach einem schnellen Angriff und sicherem Abschluss ins kurze Eck auf 2:0.

Amar Pilavdzic mit bereits neun Toren

Styrum fand zunächst kaum ins Spiel, kam aber wie aus dem Nichts zum Anschluss: Nach einer Flanke von links versenkte Thimo Warnke den Ball sehenswert ins rechte Eck – 2:1 (26.). Nun wachten die Gäste auf und die Partie wurde offener. Kurz vor der Pause nutzte Repelen jedoch einen Abwehrfehler eiskalt aus: Erneut war es Pilavdzic, der den Ball im Netz unterbrachte und auf 3:1 stellte (45+1). Mit diesem Ergebnis ging es unter der souveränen Leitung von Schiedsrichter Adrian Shala (Krefeld) in die Halbzeit. Nach dem Seitenwechsel drückte der VfL sofort wieder aufs Tempo. In der 66. und 87. Minute schnürte Krasniqi seinen Dreierpack und erhöhte auf 5:1 – die Entscheidung. Zwar gelang Hatim Bentaleb kurz vor dem Abpfiff noch der zweite Treffer für Styrum (90.+3), am verdienten Heimsieg der Moerser änderte das aber nichts mehr.

Mit diesem Erfolg setzt sich der VfL Repelen weiter in der Spitzengruppe fest und unterstrich einmal mehr seine Heimstärke – auch auf schwierigem Geläuf.

VfL Repelen – 1. FC Mülheim-Styrum 5:2

VfL Repelen: Robin Meischner, Berkant Gebes (84. Marvin Trentzsch), Robin Rasche, Leandro Adams, Izzettin Kuci, Yusuf Kuci (81. Marvin Slatinjek), Tobias Tatzel, Yassin Ait Dada (81. Jan Albus), Hendrik Schons (84. Christoph Zgorecki), Amar Pilavdzic, Arjeton Krasniqi (89. Rohllah Sadat) - Trainer: Sercan Baloğlu - Trainer: Ehad Qorri

1. FC Mülheim-Styrum: Lukas Schmidt, Kaan Atik (46. Mohamed Bentaleb), Sahin Karabudak, Celal Karabudak, Ensar Yildiz (71. Mohamad Alabdou), Ayuk Etengeneng (67. Muhammad Naif), Khalil Bentaleb (71. Mohamed-Ali Al Naboush), Serkan Cekic (67. Marco Olivieri), Talha Canim, Hatim Bentaleb, Thimo Warnke - Trainer: Eser Ucak - Trainer: David Bröhl - Trainer: Mesut Cömez

Schiedsrichter: Adrian Shala (Krefeld) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Arjeton Krasniqi (10.), 2:0 Amar Pilavdzic (13.), 2:1 Thimo Warnke (26.), 3:1 Amar Pilavdzic (45.+1), 4:1 Arjeton Krasniqi (67.), 5:1 Arjeton Krasniqi (88.), 5:2 Hatim Bentaleb (90.+3)