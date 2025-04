Dreierpack in Nierfeld: Perse schießt Birkesdorf zum Sieg

"Wir haben das Spiel über weite Strecken klar dominiert und am Ende auch in der Höhe völlig verdient gewonnen“, sagte Perse nach der Partie. Für den Linksfuß war es der erste Dreierpack im Trikot von Birkesdorf – und ein Spiel mit Signalwirkung.

Perse wechselte in der Winterpause vom A-Ligisten VfVuJ Winden nach Birkesdorf. Zuvor war er unter anderem in der Mittelrheinliga für Borussia Freialdenhoven sowie in der Landesliga für den 1. FC Düren II aktiv. Insgesamt bringt er 32 Einsätze in höheren Ligen mit – mit beachtlichen zwölf Treffern.

„Birkesdorf ist eine Top-Mannschaft, und da ich Trainer Marius Schinke sowie einige Jungs aus meiner Zeit in Düren und Freialdenhoven gut kenne, war das definitiv ein ausschlaggebender Punkt für meinen Wechsel“, erklärt Perse. Der Start beim neuen Klub ist gelungen: In sechs Spielen erzielte der Anhänger des 1. FC Köln satte sieben Treffer.