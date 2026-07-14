Dreierpack für den Aufsteiger: ETV legt für Regionalliga nach

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ETV holt Ay, Hoffmann und Akugue für die Regionalliga Dreierpack für den Aufsteiger: ETV legt personell nach Regionalliga: ETV verstärkt alle Mannschaftsteile

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Der Eimsbütteler TV verpflichtet Karim Ay, Nick Hoffmann und Joseph Akugue. Das Trio kommt von drei Hamburger Oberligisten zum Regionalliga-Aufsteiger.

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Der Eimsbütteler TV rüstet seinen Kader für die neue Aufgabe weiter auf. Karim Ay bringt Torgefahr mit, Nick Hoffmann verstärkt das Mittelfeld und Joseph Akugue die rechte Abwehrseite.

Der Eimsbütteler TV hat gleich drei weitere Zugänge für die Saison 2026/27 vorgestellt. Karim Ay wechselt von der TuS Dassendorf an den Lokstedter Steindamm, Nick Hoffmann kommt vom TSV Sasel und Joseph Akugue verlässt den Niendorfer TSV. Das Trio soll dem Aufsteiger dabei helfen, sich in der Regionalliga Nord zu behaupten.

Die drei Verpflichtungen decken unterschiedliche Mannschaftsteile ab. Ay bringt Geschwindigkeit und Torgefahr für die Offensive mit. Hoffmann ist im Mittelfeld variabel einsetzbar, während Akugue vor allem für die rechte Abwehrseite vorgesehen ist. Alle drei kennen den Hamburger Fußball, stehen aber erstmals vor einer kompletten Saison auf Regionalliga-Niveau.

Ay kommt mit zwölf Saisontoren

Ay spielte in der vergangenen Saison zunächst für HT 16, ehe er im Winter zur TuS Dassendorf wechselte. Nach Angaben des ETV absolvierte der 26-Jährige insgesamt 2303 Minuten und kam dabei auf zwölf Treffer sowie sieben Vorlagen.

Damit war Ay trotz seines Vereinswechsels einer der auffälligeren Offensivspieler der Oberliga. Im ersten Saisonabschnitt erzielte er elf Tore für HT 16. Bei der TuS Dassendorf kam ein weiterer Treffer hinzu. In der FuPa-Datenbank sind für den Angreifer insgesamt 153 Partien und 55 Tore hinterlegt.

Nun folgt der Sprung in die Regionalliga. „Der Wechsel zum ETV ist für mich ein spannender neuer Schritt. Ich hatte sehr gute Gespräche mit den Verantwortlichen und freue mich nun auf die Saison und darauf, dem Team weiterzuhelfen“, erklärt Ay in den Vereinsmedien.

Für den ETV ist die Verpflichtung auch deshalb interessant, weil Ay unterschiedliche offensive Rollen übernehmen kann. Neben seiner Abschlussstärke bringt er Tempo und Erfahrung aus mehreren Spielzeiten im Hamburger Herrenfußball mit.

Hoffmann verlässt Sasel nach zwei Jahren

Hoffmann wechselt nach zwei Oberliga-Spielzeiten beim TSV Sasel nach Eimsbüttel. Der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler absolvierte für die Saseler insgesamt 55 Ligapartien und erzielte drei Tore. Zuvor wurde er über viele Jahre im Nachwuchs des Hamburger SV ausgebildet.

Beim ETV soll Hoffmann durch seine variable Einsetzbarkeit zusätzliche Möglichkeiten schaffen. Der Aufsteiger gewinnt einen jungen Spieler, der bereits reichlich Erfahrung in der Oberliga gesammelt hat, dessen Entwicklung aber längst nicht abgeschlossen ist.

„Den ETV fand ich schon immer einen coolen Verein. Jetzt habe ich richtig Bock auf die neue Saison und die Challenge. Ich freue mich auf die Zeit mit der Mannschaft und die Heimspiele“, sagt Hoffmann in den Vereinsmedien.

Der Wechsel ist für ihn der erste Schritt aus der Oberliga in die Regionalliga. Beim ETV trifft er auf einen Klub, der nach dem Aufstieg erneut auf entwicklungsfähige Spieler aus dem Hamburger Raum setzt.

Akugue wird für die rechte Seite verpflichtet

Akugue schließt sich dem ETV vom Niendorfer TSV an. Der 21-Jährige wird vom Verein als Rechtsverteidiger vorgestellt und gehörte in der vergangenen Saison zum Stammpersonal am Sachsenweg. Er absolvierte 30 Oberliga-Partien, erzielte einen Treffer und bereitete ein weiteres Tor vor.

Insgesamt kommt Akugue laut FuPa-Datenbank bereits auf 47 Einsätze in der Oberliga Hamburg. Hinzu kommen Stationen im Nachwuchs von Niendorf, Eintracht Norderstedt und dem FC St. Pauli.

„Der Wechsel zum ETV ist für mich der nächste Schritt in meiner Entwicklung. Ich freue mich auf die Mannschaft, die neue Aufgabe und darauf, alles für den Verein zu geben“, erklärt Akugue.

Wie Hoffmann wagt auch der Außenverteidiger erstmals den dauerhaften Sprung in die Regionalliga. Seine Einsatzzeiten in Niendorf zeigen jedoch, dass er sich im Herrenbereich bereits etabliert hat.

ETV setzt auf Spieler aus der Hamburger Oberliga

Mit Ay, Hoffmann und Akugue bleibt der Eimsbütteler TV seiner bisherigen Linie treu. Der Aufsteiger sucht Spieler, die den Hamburger Fußball kennen, in der Oberliga bereits Verantwortung übernommen haben und noch weiteres Entwicklungspotenzial besitzen.

Ay bringt mit 26 Jahren die größte Erfahrung und die auffälligste Offensivbilanz mit. Hoffmann soll seine Vielseitigkeit im Mittelfeld einbringen, Akugue die rechte Abwehrseite verstärken. Alle drei müssen nun beweisen, dass ihre Qualitäten auch eine Spielklasse höher greifen.

Der ETV verbreitert seinen Kader damit kurz vor dem Beginn der neuen Saison noch einmal deutlich. Der Aufsteiger holt keinen fertigen Regionalliga-Block, sondern drei Spieler, die sich die neue Spielklasse über ihre Leistungen in der Oberliga verdient haben.