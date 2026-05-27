Dreierpack-Ekeh und ein irres Unterzahl-Wunder in Mehring

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Ein spektakulärer Spieltag bot den Zuschauern alles, was das Fußballherz begehrt. Während die SG Tüßling-Teising und der SV Ostermünchen deutliche Siege einfuhren, drehte der TSV Buchbach II ein bereits verloren geglaubtes Spiel in Unterzahl. Zudem sorgte ein spätes Last-Minute-Remis in Flintsbach für maximalen Nervenkitzel auf den Plätzen.

Ein echtes Kampfspiel sahen die 130 Zuschauer in Tüßling. Beide Mannschaften begegneten sich lange Zeit auf Augenhöhe und neutralisierten sich über weite Strecken im Mittelfeld, bevor die Hausherren das Tempo anzogen. Der Bann brach in der 65. Spielminute, als Lucas Stamm eine Unachtsamkeit in der Gäste-Abwehr erzwang und einen Foulelfmeter sicher zum 1:0 verwandelte. Nur acht Minuten später nutzte Florian Schuhbeck den Aufwind und erhöhte auf 2:0 (73.). In der Schlussphase drehte Daniel Grätz richtig auf: Erst sorgte er mit dem 3:0 in der 79. Spielminute für die Vorentscheidung, ehe er kurz vor dem Abpfiff in der 88. Minute mit seinem zweiten Treffer den 4:0-Endstand perfekt machte.

Ein sehr zähes Kampfspiel sahen die 100 Zuschauer in Flintsbach. Beide Mannschaften begegneten sich über die gesamte Spielzeit hinweg auf Augenhöhe und neutralisierten sich im Mittelfeld, sodass hochkarätige Torchancen absolute Mangelware blieben. Als viele bereits mit einem torlosen Remis rechneten, schlug Reischach eiskalt zu: Julian Kneißl nutzte in der 80. Spielminute eine Unachtsamkeit in der Heim-Abwehr zum späten 0:1. Flintsbach warf nun alles nach vorne und bewies enorme Moral. In der vierten Minute der Nachspielzeit erlöste Thomas Astner die Heimfans und traf nach einem letzten Standard zum viel umjubelten 1:1-Ausgleich (90.+4).

Ein echtes Offensivspektakel sahen die 135 Zuschauer in Feldkirchen. Die Gäste erwischten den deutlich besseren Start und gingen bereits in der 14. Spielminute durch Daniel Kobl mit 1:0 in Führung. Noch vor der Pause nutzte Jonas Hintermayer eine Lücke in der Heim-Abwehr und stellte auf 0:2 (39.). Nach dem Seitenwechsel keimte kurz Hoffnung bei Feldkirchen auf, als Severin Haas ein unglückliches Eigentor zum 1:2-Anschluss unterlief (54.). Doch ein Doppelschlag von Luca Baumann binnen sechzig Sekunden (74., 75.) zog den Gastgebern endgültig den Zahn. Lukas Gererstorfer legte in der 86. Minute sogar noch zum 1:5 nach, ehe Sebastian Frei in der Schlussminute (90.) lediglich noch Kosmetik zum 2:5-Endstand betreiben konnte.

Ein extrem dramatisches Spiel sahen die 120 Zuschauer in Mehring. Die Heimelf legte los wie die Feuerwehr und schockte die Gäste früh: Stefan Hollerrieder traf bereits in der 7. Spielminute zum 1:0, und nur drei Minuten später erhöhte Alexander Petrovic auf 2:0 (10.). Buchbach steckte jedoch nicht auf und kam wie verwandelt aus der Kamine. Lorenz Grill brachte die Gäste mit einem schnellen Doppelschlag in der 57. und 59. Spielminute wieder komplett zurück in die Partie. Mitten in dieser Phase sah Mehrings Johannes Beutlhauser die Rote Karte (58.). Den zahlenmäßigen Vorteil und den psychologischen Schwung nutzte Luca Müller in der 72. Spielminute eiskalt aus, um das Spiel komplett zum 2:3-Auswärtssieg für Buchbach II zu drehen.

Eine regelrechte Torgala sahen die 80 Zuschauer in Neuötting. Die erste Halbzeit verlief zunächst sehr ausgeglichen, ehe Onyedikachi Russell Ekeh in der 38. Spielminute eine Lücke in der Gäste-Abwehr fand und zur 1:0-Führung einschoss. Im zweiten Durchgang erhöhte Jubril oseni per Foulelfmeter auf 2:0 (65.). Spätestens nach dem 3:0 durch Daniel Kagerer (79.) war die Messe gelesen, auch wenn Manuel Stoiber im direkten Gegenzug den Ehrentreffer zum 3:1 für Oberbergkirchen erzielte (81.). In den Schlussminuten wurde es defensiv bei den Gästen vogelwild: Erneut Ekeh schraubte das Ergebnis mit zwei späten Treffern (88., 90.+8) im Alleingang auf das deutliche 5:1 hoch.

Ein packendes Duell sahen die 120 Zuschauer in Raubling. Zunächst lief für die Gastgeber jedoch wenig zusammen, und die Gäste aus Grünthal gingen in der 37. Spielminute durch Jonas Grundner überraschend mit 1:0 in Führung. Quasi mit dem Pausenpfiff schlug Raubling jedoch zurück: Michael Gruber behielt vom Foulelfmeterpunkt die Nerven und traf zum psychologisch wichtigen 1:1-Ausgleich (45.). Nach dem Seitenwechsel spielten nur noch die Hausherren. Sebastian Huber nutzte eine Unachtsamkeit in der Gäste-Abwehr und stellte auf 2:1 (56.). Lorenz Jilg sorgte in der 73. Minute für die Vorentscheidung, ehe Fabian Jäger in der Nachspielzeit (90.+3) den verdienten 4:1-Endstand markierte.

Ein klassisches Geduldsspiel sahen die 140 Zuschauer in Emmering. Von Beginn an neutralisierten sich beide Abwehrreihen weitgehend, und spielerische Highlights blieben über weite Strecken aus. Das Tor des Tages fiel erst spät im zweiten Durchgang: In der 81. Spielminute profitierte Simon Wimmer von einem folgenschweren Abstimmungsfehler in der Gäste-Hintermannschaft. Er schaltete blitzschnell und traf zum umjubelten 1:0 für Emmering. Großholzhausen warf in den Schlussminuten zwar noch einmal alles nach vorne, fand gegen die kompakt stehende Heim-Abwehr jedoch kein Durchkommen mehr.