Dreierpack durch Möss – Ascholding kämpft gegen ASC Geretsried

Der ASC Geretsried hält lange mit der favorisierten SG Ascholding mit. Doch der „Sahnetag“ von Möss macht den Gastgebern einen STrich durch die Rechnung.

ASC Geretsried - SG Ascholding-Thanning 2:4 (1:2) – Drei Zähler hat die favorisierte SG von der Böhmwiese mitgenommen. „Am Ende auch total verdient“, räumte ASC-Coach Tasso Lasidis ein. Der Ascholdinger Abteilungsleiter Max Müller ergänzte: „Wir haben dreisten Chancenwucher betrieben.“ Gerade deshalb blieb es bis zum Ende hin trotzdem eine spannende Angelegenheit.

Die Gastgeber gingen in der ersten Halbzeit durch Alexander Kutzmutz in Führung (36.), der bei einer Flanke perfekt eingelaufen war. „Die erste Halbzeit war sehr hektisch, das war von uns nicht optimal“, kritisierte Müller. Doch nach dem Gegentor schaltete sein Team einen Gang nach oben und drehte durch zwei Tore von Ferdinand Möss die Partie (38., 45.). Lasidis haderte: „Unsere erste Halbzeit fand ich richtig gut. Schade, dass wir mit einem Rückstand rausgehen.“