Dreierpack durch Möss – Ascholding kämpft gegen ASC Geretsried

Der ASC Geretsried hält lange mit der favorisierten SG Ascholding mit. Doch der „Sahnetag“ von Möss macht den Gastgebern einen STrich durch die Rechnung.
ASC Geretsried - SG Ascholding-Thanning 2:4 (1:2) – Drei Zähler hat die favorisierte SG von der Böhmwiese mitgenommen. „Am Ende auch total verdient“, räumte ASC-Coach Tasso Lasidis ein. Der Ascholdinger Abteilungsleiter Max Müller ergänzte: „Wir haben dreisten Chancenwucher betrieben.“ Gerade deshalb blieb es bis zum Ende hin trotzdem eine spannende Angelegenheit.
Die Gastgeber gingen in der ersten Halbzeit durch Alexander Kutzmutz in Führung (36.), der bei einer Flanke perfekt eingelaufen war. „Die erste Halbzeit war sehr hektisch, das war von uns nicht optimal“, kritisierte Müller. Doch nach dem Gegentor schaltete sein Team einen Gang nach oben und drehte durch zwei Tore von Ferdinand Möss die Partie (38., 45.). Lasidis haderte: „Unsere erste Halbzeit fand ich richtig gut. Schade, dass wir mit einem Rückstand rausgehen.“
Auch den Start in den zweiten Abschnitt fand Lasidis sehr ordentlich, bis Möss seinen dritten Treffer erzielte und damit die Führung ausbauen konnte (51.). „Er hatte einen Sahnetag“, lobte Müller seinen Stürmer.
Nach 75 Minuten kam es dann zur unerwarteten Wendung: Kilian Kranz blockte reflexartig einen Torschuss mit der Hand und sah folgerichtig die rote Karte. ASC-Keeper Phil Malzacher behielt im Duell der Torhüter gegen Alexander Denk die Oberhand und traf vom Elfmeterpunkt zum 2:3 (75.). „Das hat uns ein bisschen in die Bredouille gebracht“, räumte Müller ein. Doch nach einer Ampelkarte gegen Miklos Tot (82.) war zumindest der zahlenmäßige Vorteil des ASC schnell wieder dahin. Ein Eigentor von Alexander Keil nach einer Ecke besiegelte schließlich die Niederlage (88.). Lasidis ordnete das Resultat realistisch ein: „Du hältst es lange eng gegen einen guten Gegner, aber am Ende reicht das dann nicht.“ Die SG ist mittlerweile auf Rang vier in der Tabelle vorgerückt, während der ASC auf Platz 13 bleibt.