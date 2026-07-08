Dreierpack Dörr: LSK setzt erste Duftmarke

– Foto: Steffi Rathje

Auf dem Rasenplatz in Winsen entwickelte sich von Beginn an eine temporeiche Begegnung, in der beide Mannschaften den Weg nach vorne suchten. Dennoch bekam das Publikum bis zum Pausenpfiff von Schiedsrichter Christopher Blank keine Tore zu sehen. Der zweite Abschnitt - begleitet von eigenen Änderungen in den jeweiligen Formationen - entwickelte sich zu einer unerwartet klaren Angelegenheit. Tjark Dörr gelang in der 54. Minute das 1:0. Nur zehn Zeigerumdrehungen darauf ließ der Angreifer den zweiten Treffer folgen. Anschließend hielt der LSK den Druck aufrecht. Gastspieler Noah Kirsch, in der Vorsaison noch in der A-Jugend des für seine hervorragende Ausbildung bekannten JFV A/O/B/H/H aktiv, erhöhet auf 3:0, ehe nochmals der sehr gut aufgelegte Dörr den 4:0-Endstand herstellte.