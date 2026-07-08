Dreierpack Dörr: LSK setzt erste Duftmarke

Nach standesgemäßen Erfolgen über niederklassig aktive Gegner empfing der Lüneburger SK Hansa am Dienstagabend den Hamburger Oberligisten HT 16 zum ersten Härtestet und siegte eindrucksvoll.
Auf dem Rasenplatz in Winsen entwickelte sich von Beginn an eine temporeiche Begegnung, in der beide Mannschaften den Weg nach vorne suchten. Dennoch bekam das Publikum bis zum Pausenpfiff von Schiedsrichter Christopher Blank keine Tore zu sehen. Der zweite Abschnitt - begleitet von eigenen Änderungen in den jeweiligen Formationen - entwickelte sich zu einer unerwartet klaren Angelegenheit. Tjark Dörr gelang in der 54. Minute das 1:0. Nur zehn Zeigerumdrehungen darauf ließ der Angreifer den zweiten Treffer folgen. Anschließend hielt der LSK den Druck aufrecht. Gastspieler Noah Kirsch, in der Vorsaison noch in der A-Jugend des für seine hervorragende Ausbildung bekannten JFV A/O/B/H/H aktiv, erhöhet auf 3:0, ehe nochmals der sehr gut aufgelegte Dörr den 4:0-Endstand herstellte.
Der Lüneburger SK Hansa erzielte damit auch im dritten Testspiel vier Tore. Die gute Frühform will er am Wochenende auf einem Turnier in Altengamme, bei dem mehrere Hamburger Ober- und Landesligisten warten, bestätigen.