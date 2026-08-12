Dreierpack beim Heimdebüt: Rasmus Tobinski ist sofort da

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FuPa Schleswig-Holstein präsentiert den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.

Dass der 28-Jährige Tore schießen kann, dürfte in Flensburg niemanden überraschen. Erst am 23. Juni hatte Weiche den gebürtigen Kieler als siebten externen Neuzugang vorgestellt. Der 1,90 Meter große Mittelstürmer kam von Altona 93, wo er in der vergangenen Saison alle 34 Regionalliga-Partien bestritt und achtmal traf. Bemerkenswert war vor allem seine Verfügbarkeit: Gerade einmal 15 Spielminuten verpasste Tobinski über die komplette Saison. Trainer Tim Wulff, der sich frühzeitig um den Angreifer bemüht hatte, bezeichnete seinen Wunschspieler bei der Verpflichtung als „absoluten Vollblutstürmer“. Sportlicher Leiter Dominic Hartmann hob insbesondere dessen körperliche Präsenz, Robustheit und Mentalität hervor.

Viel besser hätte sich Rasmus Tobinski den ersten Liga-Auftritt vor heimischem Publikum kaum ausmalen können. Beim 5:2-Erfolg des SC Weiche Flensburg 08 über den Eimsbütteler TV am zweiten Spieltag der Regionalliga Nord benötigte der Mittelstürmer nur 21 Minuten für seinen ersten Doppelpack im neuen Trikot. In der 14. Minute traf er zum 1:0, sieben Minuten später legte er nach. Nachdem Toralf Hense für die Gäste verkürzt hatte, sorgten Kevin Ntika noch vor der Pause und Torben Marten nach dem Seitenwechsel für klare Verhältnisse. In der 78. Minute komplettierte Tobinski schließlich seinen Dreierpack, ehe Lamin Beuck zum 5:2-Endstand traf. 939 Zuschauer sahen die Partie im Manfred-Werner-Stadion.

Nach gerade einmal zwei Ligaspielen wirkt der Transfer bereits wie ein ziemlich guter Fit. Tobinski steht bei vier Saisontoren, sein FuPa-Profil weist aktuell einen MVP-Wert von 100 aus. Dabei ist sein Weg nach Flensburg alles andere als geradlinig verlaufen. Ausgebildet wurde der Rechtsfuß bei Holstein Kiel und dem FC St. Pauli, später spielte er für Eutin 08, ehe es ihn zum College-Fußball in die Vereinigten Staaten zog. Für die Vermont Catamounts gelangen ihm 2019 zehn Treffer in 16 Spielen, anschließend lief er für die Florida International University auf. Nach der Rückkehr nach Deutschland führte sein Weg über FC Kilia Kiel und Altona schließlich nach Flensburg. Auch Abstecher in die Baller League und in die Icon League gehören inzwischen zu seiner fußballerischen Vita.

Sa., 08.08.2026, 14:00 Uhr – Regionalliga Nord, 2. Spieltag

SC Weiche Flensburg 08 – Eimsbütteler TV 5:2

Tore: 1:0 Tobinski (14.), 2:0 Tobinski (21.), 2:1 Hense (37.), 3:1 Ntika (40.), 4:1 Marten (58.), 5:1 Tobinski (78.), 5:2 Beuck (81.)

Zuschauer: 939

Schiedsrichter: Kilian Braun

Rasmus, drei Tore beim 5:2 gegen den Eimsbütteler TV, dazu die Wahl zum MVP. Das alles direkt im ersten Liga-Heimspiel für Weiche Flensburg. Wie besonders war der Nachmittag für dich?

Tobinski: Der Nachmittag war definitiv sehr besonders für mich. Ich hätte mir den Start, glaube ich, nicht schöner malen können. Gerade mit dem Heimspiel ist es natürlich ein sehr gelungener Start für mich, aber auch für die Mannschaft. Der individuelle Preis ist schön und „nice to have“, aber im Mannschaftssport gar nicht so wichtig. Deswegen sind die drei Tore für mich auf jeden Fall schöner.

Den Doppelpack hattest du bereits nach 21 Minuten sicher. Hattest du nach dem ersten Treffer schon das Gefühl, dass an diesem Tag noch mehr drin sein könnte?

Tobinski: Ja, es lief recht gut. Ich wurde zweimal sehr gut in Szene gesetzt und natürlich kommt man dann auch auf den Gedanken, dass vielleicht noch das eine oder andere Tor mehr drin ist.

Tim Wulff hat dich bei deiner Verpflichtung als „absoluten Vollblutstürmer“ bezeichnet. Entspricht das auch der Rolle, die du bereits in den ersten Wochen eingenommen hast und was verlangt der Trainer von dir als Mittelstürmer?

Tobinski: Das trifft auf jeden Fall zu. Wir haben auch beide ein relativ ähnliches Profil, wenn man betrachtet, wie er damals als Spieler war. Ich würde sagen, ich bin vielleicht noch ein bisschen besser am Fuß, als er es damals war – aber darüber lässt sich vielleicht streiten (lacht). Vollblutstürmer passt auf jeden Fall. Boxpräsenz ist etwas, das mich auszeichnet. Fußballerisch erwartet er natürlich von mir, dass ich dafür sorge, dass Tore fallen und wir vorne Gefahr ausstrahlen. Darüber hinaus soll ich aber auch Verantwortung übernehmen. Ich bin, glaube ich, der Drittälteste der Mannschaft und soll deshalb auch außerhalb des Platzes und in der Kabine meine Erfahrung an das Team weitergeben.

In der vergangenen Saison warst du nicht nur Torschütze und Vorbereiter, sondern vor allem nahezu jede Minute auf dem Platz. Ist diese Zuverlässigkeit inzwischen deine größte Stärke – oder ist es immer noch das Toreschießen?

Tobinski: Das ist schwer zu sagen. Ich habe tatsächlich erst am Ende der Saison von meinem Co-Trainer erfahren, dass ich der Spieler mit den meisten Minuten in der Regionalliga Nord war. Ich glaube aber, dass das eher das Ergebnis harter und konzentrierter Arbeit außerhalb des Platzes war. Verletzungsprophylaxe und die Vorbereitung des Körpers auf diese enorme Belastung spielen da eine große Rolle. Ich hoffe, dass es so bleibt, und werde weiterhin viel dafür tun, dass mein Körper immer bereit ist. Beim Toreschießen ist es ähnlich: Mit Konstanz und guter Arbeit erarbeitet man sich die Tore und Chancen und vollstreckt sie dann hoffentlich auch. Deshalb glaube ich, dass beides Hand in Hand geht.

Dein Karriereweg ist eher ungewöhnlich: Ausbildung bei Holstein Kiel und St. Pauli, mehrere Jahre College-Fußball in den USA, anschließend Kilia Kiel und Altona 93, dazu Ausflüge in Baller League und Icon League. Welche Station hat dich fußballerisch und welche persönlich am meisten geprägt?

Tobinski: Ich durfte schon relativ viel erleben in meiner Karriere und bin dafür sehr dankbar. Persönlich ist die Antwort einfacher: auf jeden Fall der Schritt in die USA. Ich glaube, da bin ich noch einmal ein ganzes Stück gewachsen – gerade, was meine Entwicklung, Selbstständigkeit und das Ankommen im Leben angeht. Dort durfte ich sehr viel erleben und reifen. Das wird mich mein Leben lang prägen.

Fußballerisch ist es schwieriger zu beantworten. Da gibt es viele Teilbereiche: natürlich die Ausbildung in der Jugend bei Holstein und St. Pauli, aber auch der Aufstieg mit Kilia, bei dem ich verletzungsbedingt allerdings nicht so viel mitmachen konnte. Dann hatte ich drei sehr tolle Jahre in Altona, auf die ich immer gerne zurückblicken werde – mit dem wundervollen Abschluss und dem Aufstieg, bei dem ich das entscheidende Tor köpfen durfte. Jede Station hat etwas in meine Toolbox gelegt. Selbst die Ausflüge in die Baller League und Icon League haben mir Dinge mitgegeben, von denen ich profitieren kann. Für das Komplettpaket ist es wahrscheinlich ganz gut, aus jedem Bereich etwas mitgenommen zu haben.

Du kanntest Weiche schon vor deinem Wechsel ziemlich gut und bist bereits mehrfach als Gegner auf den Verein getroffen. Nun hast du vier Tore nach zwei Spieltagen erzielt. Hast du dir für deine erste Saison in Flensburg eine persönliche Tormarke gesetzt – und was möchtest du mit der Mannschaft erreichen?

Tobinski: Eine konkrete Tormarke habe ich mir nicht gesetzt. Ich habe gesagt, dass ich persönlich noch einmal eine erfolgreichere Saison spielen möchte als die vergangene, die ich mit 20 oder 21 Scorern beendet habe. Natürlich möchte ich so viele Tore wie möglich schießen. Dass es jetzt so früh schon so gut aussieht, ist positiv. Damit habe ich mir auch schon einen kleinen Puffer aufgebaut, falls irgendwann einmal eine Torflaute kommen sollte.

Mit der Mannschaft habe ich mich ebenfalls schwergetan, konkrete Ziele zu formulieren. Ich glaube, der ganze Verein möchte einen einstelligen Tabellenplatz erreichen. Alles darüber – ob das am Ende die Top fünf wären oder was auch immer – wäre Bonus. Man muss diesem Prozess auch etwas Zeit geben. Wir haben viele junge Spieler und einen ziemlich neuen Kader. Jetzt wird sich in der Regionalliga erst einmal zeigen, wie weit wir schon sind und ob es vielleicht sogar für die Top fünf reichen kann. Deshalb orientiere ich mich vor allem am Vereinsziel mit dem einstelligen Tabellenplatz.