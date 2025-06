Dreierkette? Doppelspitze? Die neue Freiheit des TSV 1860 München

Sieben Neuzugänge hat der TSV 1860 München bislang verpflichtet. Doch wie plant Trainer Glöckner seine Mannschaft künftig auflaufen zu lassen?

Jetzt geht es wieder so richtig los beim TSV 1860 München: Nach dem lockeren Aufgalopp vor Rekordkulisse beim Trainingsstart am Sonntag und zwei Tagen Leistungstests – Montag Laktattest, Dienstag Kraftraum und Isarauen –, stehen heute zwei schweißtreibende Einheiten auf dem Platz an. Der Countdown zum Drittligastart am ersten August-Wochenende beginnt endgültig.

Siemen Voet ist der perfekte Spieler für die Dreierkette bei 1860 München

Fünfeinhalb Wochen hat 1860-Coach Patrick Glöckner nun Zeit, Kevin Volland & Co. so richtig fit zu bekommen – und taktisch neue Ideen einzupflanzen. Wie die tz bereits berichtete, wollen die Löwen nächste Saison auf die Dreierkette umstellen. Die Verpflichtung von Innenverteidiger-Schrank Siemen Voet war dafür das letzte Puzzleteil, erklärt Glöckner: „Mit ihm haben wir jetzt einen Linksfuß dabei mit sehr gutem Aufbauspiel, das hat uns gefehlt. Er soll unser Spiel noch schneller nach vorne treiben mit dem Überspielen gewisser Ebenen.“