Dreier in Köpenick: Concordia Britz klopft an Aufstiegstür

In der Bezirksliga-Staffel 3 bringt TuS Makkabi II Spitzenreiter SV Adler Berlin in einem wilden 4:4 an den Rand einer Niederlage. Der BFC Meteor II nutzt das Remis und gewinnt deutlich gegen Brandenburg 03, auch Weißenseer FC und BSC Rehberge holen wichtige Dreier im Kampf um sichere Mittelfeldplätze und den Klassenerhalt. Am Donnerstag holt Concordia Britz einen Dreier beim Köpenicker FC. Und bestätigt seine Aufstiegsambitionen
Der Friedrichshagener SV setzt sich in Staaken in einer frühen Phase klar ab. Zunächst trifft Hujer, kurz darauf erhöhen Rother doppelt sowie Crahe – die Gäste führen damit bereits deutlich, noch bevor die Partie die Halbzeit erreicht. Staaken II verkürzt kurz vor der Pause durch Lummert und kommt damit wieder ins Spiel. Nach dem Seitenwechsel gelingt den Hausherren durch Van Loosen ein weiterer Treffer, der Anschluss stellt sich her. Dennoch bleibt Friedrichshagen in der Tabelle stabil im oberen Bereich, denn die Mannschaft bringt die Führung über die Zeit. Erst in der Schlussphase erzielt Koc noch das dritte Tor für Staaken II, doch der Rückstand ist nicht mehr einzuholen. Staaken verbleibt nach der Niederlage im Tabellenkeller, während Friedrichshagen den Anschluss an die ersten sechs Plätze hält.
Rehberge legt in Friedrichshain vor und geht noch im ersten Abschnitt durch Jaworski in Führung. Nach der Pause kommt Victoria besser ins Spiel und gleicht durch Jäger aus. In einer bis zuletzt offenen Partie entscheidet schließlich der späte Treffer von El-Ali zugunsten der Gäste. Rehberge verschafft sich mit dem Auswärtssieg etwas Luft im Tabellenkeller, Victoria bleibt im hinteren Mittelfeld stecken.
Weißensee setzt sich im Duell zweier Nachbarn aus dem Tabellenmittelfeld durch. Kurz vor der Halbzeit bringt Thieme die Gastgeber in Führung. Im zweiten Durchgang sorgt zunächst Löbe für das 2:0, ehe Thieme mit seinem zweiten Treffer den Endstand herstellt. Weißensee schiebt sich damit weiter nach oben, während Pankow im unteren Drittel der Tabelle festhängt.
Beim klaren Erfolg von Meteor II gegen Schlusslicht Brandenburg eröffnet Demiryürek noch vor der Pause das Ergebnis und legt nach dem Seitenwechsel mit seinem zweiten Tor nach. Kurz darauf erhöht Eser auf 3:0. In der Schlussphase baut Meteor die Führung weiter aus: Erst trifft El-Safadi, wenig später setzt Karahan den Schlusspunkt. Meteor festigt damit seine Position im oberen Mittelfeld, Brandenburg 03 bleibt abgeschlagen am Tabellenende.
Makkabi erwischt den besseren Start und geht im ersten Durchgang durch Kanyi in Führung. Noch vor der Pause gleichen die Gäste zunächst durch Kluth aus, ehe Can Makkabi wieder nach vorne bringt. In der Nachspielzeit des ersten Abschnitts stellt Gürbüz für Adler erneut auf Remis. Nach dem Seitenwechsel schiebt Sahin die Gastgeber wieder in Front, doch kurz darauf sorgt Parlak für das 3:3. Wenig später dreht Kluth mit seinem zweiten Treffer das Spiel zugunsten des Tabellenführers. In der Schlussphase aber schlägt erneut Kanyi zu und sichert Makkabi den Punkt. Adler bleibt trotz des Unentschiedens an der Tabellenspitze, Makkabi sammelt im engen Tabellenmittelfeld Zähler für den Klassenerhalt.
Köpenicker FC II geht in der ersten Halbzeit durch Kameric in Führung. In der zweiten Halbzeot gleicht Souza Rosa für Concordia Britz aus. Kurz darauf dreht Hasenbank die Partie und stellt auf 1:2. In der Schlussphase erhöht Krampah auf 1:3 und setzt damit den Endstand.
