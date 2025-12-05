Dreier in Köpenick: Concordia Britz klopft an Aufstiegstür

Der Friedrichshagener SV setzt sich in Staaken in einer frühen Phase klar ab. Zunächst trifft Hujer, kurz darauf erhöhen Rother doppelt sowie Crahe – die Gäste führen damit bereits deutlich, noch bevor die Partie die Halbzeit erreicht. Staaken II verkürzt kurz vor der Pause durch Lummert und kommt damit wieder ins Spiel. Nach dem Seitenwechsel gelingt den Hausherren durch Van Loosen ein weiterer Treffer, der Anschluss stellt sich her. Dennoch bleibt Friedrichshagen in der Tabelle stabil im oberen Bereich, denn die Mannschaft bringt die Führung über die Zeit. Erst in der Schlussphase erzielt Koc noch das dritte Tor für Staaken II, doch der Rückstand ist nicht mehr einzuholen. Staaken verbleibt nach der Niederlage im Tabellenkeller, während Friedrichshagen den Anschluss an die ersten sechs Plätze hält.