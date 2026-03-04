Dreier im Schleizer Fasanengarten

Die Gastgeber starteten sehr druckvoll und bestimmten die Anfangsphase, fanden jedoch gegen die kompakt stehende Saalfelder Defensive kein Durchkommen. Die ersten gefährlichen Aktionen hatte sogar der FC über sporadische, aber sehr gefährliche Gegenstöße (17./25.). In der 28. Minute dann der Dämpfer für Schleiz: Nach einem Eckball wehrte der FSV-Keeper bis zur Strafraumgrenze ab – Valentin Fehler nahm den Ball direkt und traf ins rechte Eck zur 0:1-Führung. Danach kontrollierte Saalfeld die Partie bis zur Pause, ohne ganz große Torgefahr zu erzeugen. Ein Freistoß von Tom Henniger, der knapp drüber ging, sowie eine Schleizer Gelegenheit, die Onyshchenko stark parierte, waren die Highlights der ersten Halbzeit.

Nach dem Seitenwechsel warfen die Gastgeber zunächst alles nach vorn und suchten mit viel Wucht den Ausgleich. Doch der Saalfelder Abwehrriegel ließ an diesem Nachmittag praktisch nichts zu. Mit zunehmender Spielzeit übernahm der FC wieder die Kontrolle und kam selbst zu gefährlichen Angriffen – einige davon wurden von der Schleizer Defensive teils überhart gestoppt. In einer dieser Situationen sah FSV-Spieler Nietsch die Ampelkarte, sodass Schleiz die Schlussviertelstunde in Unterzahl spielen musste. Zuvor verletzte sich der eingewechselte Oleksii Moiseienko schwer, sodass beim FC erneut gewechselt werden musste. Die numerische Überlegenheit nutzte Saalfeld schließlich konsequent: In der 78. Minute erhöhte Kapitän Stan Kleyla mit dem 0:2 – gleichzeitig der Endstand. Schleiz bemühte sich zwar in Unterzahl noch um den Anschluss, doch die FC-Defensive war nicht mehr zu knacken.