Dreier im Derby



Die 1. Mannschaft des KV Plieningen war am Sonntag zum Derby bei Bezirksliga-Absteiger SpVgg Möhringen I zu Gast. In einem munteren Spiel ging es von Anfang an hin und her. Die Gastgeber versuchten es immer wieder mit flachen Pässen in die Spitzen und kamen so auch nach 15 Minuten zur 1:0-Führung. Im direkten Gegenzug braucht Burak Erineri die fällige Ecke gefährlich vor das Tor, Patrizio Ferrari bedankte sich und staubte ab. Ausgleich nur 2 Minuten nach dem Rückstand. Kurz vor der Halbzeit ging es dann anders herum. Nach einem hohen Pass von Niko Schwarz vollendete Jesse Wengerek zur 1:2-Führung für den KV (39.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff glich Möhringen dann aus, so dass es mit 2:2 in die Pause ging, auch, weil der KV einen Strafstoß nicht im Tor unterbringen konnte. Bis dahin mussten die Gastgeber bereits verletzungsbedingt wechseln. Wir wünschen dem Verletzten gute Besserung!

In der zweiten Hälfte blieb es bei einem abwechslungsreichen Spiel, in dem der KV durch den zweiten Elfmeter des Tages in der 87. Minute durch Torsten Dörrer den einzigen Treffer der zweiten Hälfte erzielen und somit die drei wichtigen Punkte mit in den Wolfer entführen konnte.